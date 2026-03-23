Elías Matta atribuye la crisis eléctrica a fallas estructurales y pide reformas profundas

Caracas.– La crisis del sistema eléctrico venezolano continúa generando debate en el ámbito político y económico, en un contexto donde los apagones siguen impactando la actividad productiva y la calidad de vida. En este escenario, el ingeniero y exdiputado a la Asamblea Nacional, Elías Matta, afirmó que las fallas del servicio no responden a factores climáticos, sino a problemas estructurales acumulados durante años.

Sus declaraciones se producen luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hiciera un llamado a la población a reducir el consumo eléctrico ante una supuesta ola de calor que podría presionar el sistema. La explicación oficial ha reactivado la discusión sobre las causas reales de la crisis energética, que se remonta al menos a 2009 y ha estado marcada por interrupciones recurrentes del servicio en todo el país .

Matta cuestionó esta narrativa y sostuvo que “es la misma de siempre: la sequía, el calor, las lluvias o factores externos. Nunca hay autocrítica ni rendición de cuentas”. En su opinión, el deterioro del sistema eléctrico tiene un origen estructural y ha afectado a la población durante más de quince años, independientemente de las condiciones climáticas.

El exparlamentario también comparó la situación venezolana con la de otros países de la región con características climáticas similares. Según afirmó, naciones como Colombia, Panamá y Costa Rica no enfrentan interrupciones prolongadas del servicio eléctrico en la misma magnitud. “La diferencia no está en el clima, sino en quiénes han administrado el sistema eléctrico y cómo lo han hecho”, subrayó.

El debate sobre las causas de la crisis eléctrica ha sido recurrente. Diversos análisis coinciden en que factores como la alta dependencia de la generación hidroeléctrica, la falta de mantenimiento y la limitada inversión han contribuido a la fragilidad del sistema . Esta combinación ha derivado en apagones frecuentes que afectan tanto al sector residencial como al comercial e industrial.

En el plano económico, Matta aseguró que el país dispuso durante años de recursos significativos para fortalecer la infraestructura eléctrica. “Más de cien mil millones de dólares fueron destinados al sector eléctrico, provenientes de la renta petrolera, fondos extrapresupuestarios y financiamiento internacional. Ese dinero existió, pero los resultados nunca llegaron”, afirmó.

Asimismo, indicó que parte de esos recursos se habrían destinado a proyectos que no lograron los resultados esperados. Como ejemplo, mencionó la planta TermoZulia, donde —según indicó— se invirtieron más de mil millones de dólares y actualmente opera apenas al 20 % de su capacidad.

El exdiputado también hizo referencia a la central hidroeléctrica Tocoma, cuya culminación estaba prevista para 2010 y que acumula más de quince años de retraso, sin aportar energía al sistema nacional. Estos proyectos han sido citados con frecuencia en el debate público sobre la eficiencia de las inversiones en el sector.

En regiones como el estado Zulia, la situación sigue siendo especialmente crítica. Millones de habitantes enfrentan cortes eléctricos prolongados que, en algunos casos, se extienden entre cuatro y ocho horas diarias. Estas interrupciones tienen efectos directos en otros servicios esenciales, incluyendo el suministro de agua, debido a la dependencia de sistemas de bombeo eléctricos.

Sobre este punto, Matta advirtió: “Sin electricidad tampoco hay agua, porque las bombas dejan de funcionar”. Esta interdependencia de servicios básicos ha sido señalada como uno de los principales desafíos para la recuperación económica en varias regiones del país.

Frente a este panorama, el exparlamentario sostuvo que el problema no se resolverá únicamente con medidas de ahorro energético. “Se salda con la verdad: reconociendo que las políticas aplicadas fracasaron y que los recursos fueron mal utilizados”, enfatizó.

En términos de propuestas, planteó la necesidad de impulsar reformas orientadas a modernizar el sistema eléctrico. Entre ellas, mencionó la apertura del sector a la inversión privada bajo esquemas de regulación independiente, la revisión del marco legal vigente y la implementación de un sistema tarifario con subsidios focalizados.

También destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en la gestión de recursos, en línea con las exigencias de diversos sectores que han señalado la necesidad de mayor control institucional en proyectos de infraestructura.

Finalmente, Matta resumió su postura con un llamado a priorizar la recuperación del servicio eléctrico como eje clave para el desarrollo del país: “Venezuela no necesita más ahorro. Venezuela necesita más luz. Y para que haya luz, primero tiene que haber honestidad”, concluyó.

El debate sobre el futuro del sistema eléctrico venezolano continúa abierto, en medio de desafíos estructurales que impactan directamente en la actividad económica y en la vida cotidiana de la población.