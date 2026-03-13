Alcalde Carlos Sulbarán inicia recuperación de fachadas en el casco histórico de Boca del Río de cara a la Semana Mayor

BOCA DEL RÍO, Nueva Esparta — En un esfuerzo por fortalecer la imagen urbana y promover el turismo en la Península de Macanao, el alcalde Carlos Sulbarán dio inicio este jueves 12 de marzo a los trabajos de recuperación de fachadas en el casco histórico de Boca del Río, una de las localidades con mayor tradición cultural del estado Nueva Esparta.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía del municipio bolivariano Península de Macanao, busca rescatar la estética arquitectónica de este pueblo pesquero, reconocido por su identidad cultural y su valor patrimonial dentro de la región insular. Las labores se desarrollan como parte de un plan de embellecimiento orientado a preparar el destino para la próxima temporada turística de Semana Santa, cuando se prevé un aumento significativo en la llegada de visitantes.

Desde tempranas horas de la mañana, cuadrillas de trabajadores municipales comenzaron a desplegarse en diversas calles del centro histórico para ejecutar labores de pintura, limpieza y ornato en las fachadas de viviendas y edificaciones tradicionales. Estas acciones forman parte de un operativo que busca revitalizar la imagen del pueblo y reforzar su atractivo turístico.

Recuperación del patrimonio y dinamización económica

El alcalde Sulbarán encabezó personalmente el inicio de los trabajos, realizando un recorrido por las principales calles de Boca del Río y supervisando las labores que se llevan a cabo en el casco histórico. Durante la jornada, destacó que la recuperación de las fachadas forma parte de una estrategia orientada a preservar el patrimonio cultural de la localidad y a impulsar la actividad económica vinculada al turismo.

La restauración de las fachadas pretende resaltar los elementos arquitectónicos tradicionales que caracterizan al pueblo, al tiempo que promueve la conservación de sus costumbres y su identidad histórica. Boca del Río es conocido por su arraigo pesquero, sus manifestaciones culturales y su papel como uno de los destinos más representativos de la isla de Margarita.

De acuerdo con las autoridades municipales, la mejora de los espacios urbanos contribuye a generar un entorno más atractivo tanto para los habitantes como para los visitantes, creando condiciones favorables para el desarrollo de la actividad turística, considerada uno de los principales motores económicos de la región.

Durante el recorrido por las zonas intervenidas, el alcalde Sulbarán resaltó la importancia de la participación comunitaria y del trabajo conjunto entre las autoridades y los vecinos para consolidar estos proyectos de recuperación urbana.

“Este es un esfuerzo conjunto para que Boca del Río luzca su mejor cara. Queremos que cada familia margariteña y cada turista que nos visite durante la Semana Santa se sienta orgulloso de nuestro pueblo y disfrute de un entorno limpio, colorido y lleno de vida”, expresó Sulbarán durante el recorrido.

Preparativos ante la temporada de Semana Santa

Las autoridades locales consideran que el inicio de estos trabajos se produce en un momento estratégico, debido a la cercanía de la Semana Santa, una de las temporadas con mayor flujo turístico en el estado Nueva Esparta. Durante este período, la región recibe a miles de visitantes provenientes de distintas partes del país que buscan disfrutar de sus playas, tradiciones religiosas y atractivos culturales.

La mejora del casco histórico de Boca del Río forma parte de los preparativos para recibir a los temporadistas en condiciones adecuadas, ofreciendo espacios públicos más ordenados, atractivos y funcionales.

El operativo de recuperación urbana también responde a lineamientos del Ejecutivo regional, que ha impulsado diversas acciones destinadas a fortalecer el turismo como eje de desarrollo económico en el estado.

En ese sentido, el proyecto se enmarca dentro de las directrices emanadas por la gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, quien ha instado a los gobiernos municipales a acondicionar los espacios públicos y mejorar la infraestructura urbana con el objetivo de garantizar una experiencia positiva para los visitantes.

Según las autoridades regionales, estas iniciativas contribuyen no solo a mejorar la percepción del destino turístico, sino también a dinamizar sectores económicos vinculados a la actividad turística, como el comercio, la gastronomía y los servicios.

Con la ejecución de estos trabajos, el gobierno municipal y el Ejecutivo regional buscan reforzar su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo en la Península de Macanao. Asimismo, las autoridades destacan que la preservación del patrimonio histórico y cultural constituye un elemento clave para consolidar la identidad del pueblo y proyectarlo como un destino atractivo dentro del mapa turístico de Venezuela.

La recuperación de las fachadas en el casco histórico de Boca del Río se suma así a una serie de acciones orientadas a mejorar la calidad de los espacios urbanos y fortalecer la oferta turística del estado Nueva Esparta, en vísperas de una de las temporadas más importantes para la economía local.