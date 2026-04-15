Jalisco impulsa el turismo deportivo con dos eventos internacionales de alto impacto

El estado de Jalisco busca consolidarse como un referente internacional del turismo de aventura con la organización de dos eventos deportivos de alto perfil que se celebrarán en mayo de 2026. Se trata del Puerto Vallarta Downhill & Freestyle y la Tapalpa Airlines World Cup, competencias que proyectarán la oferta turística de la entidad ante más de 30 mil espectadores y una audiencia global.

El anuncio fue realizado por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Secretaría de Turismo, como parte de una estrategia para posicionar al estado en el mapa internacional del deporte de acción y diversificar su oferta más allá del turismo tradicional de sol y playa.

Ambos eventos forman parte de una narrativa que combina la energía de la costa con la identidad de la montaña, consolidando a mayo como un mes clave para el turismo deportivo en México.

La primera competencia se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo en Puerto Vallarta, donde el centro histórico y el malecón se transformarán en un circuito urbano de alta exigencia técnica. En este escenario, 40 ciclistas profesionales provenientes de 12 países competirán en rutas que integran callejones estrechos, descensos pronunciados y saltos de gran complejidad.

“Recibiremos a los mejores exponentes de 12 nacionalidades de las categorías de Downhill y Freestyle. La ruta comenzará en las antenas y descenderá por los callejones hasta llegar al malecón. Son eventos gratuitos y se podrán apreciar desde las calles y en las terrazas de las casas, uniendo a la comunidad y al turismo”, señaló Ernesto Rivas Butcher director de Sabino Producciones.

Entre los participantes destacan figuras reconocidas del freeride internacional como Tomáš Slavík, Nicholi Rogatkin y Johny Salido, este último considerado uno de los principales exponentes mexicanos de la disciplina. Se estima que el evento atraerá a unos 20 mil espectadores, además de generar una amplia cobertura mediática internacional.

“Es un privilegio participar en este evento, en una pista creada especialmente para que bajes a toda velocidad por una de las ciudades más hermosas de nuestro país. Tengo la fortuna de tener más de 15 años corriendo y puedo decir que Puerto Vallarta es un destino único en el mundo”, compartió el corredor Ricardo Peredo, referencia nacional en la modalidad.

La agenda continuará el 16 de mayo en Tapalpa, uno de los Pueblos Mágicos del estado, con la realización de la Tapalpa Airlines World Cup 2026. Este evento reunirá a los 20 mejores atletas internacionales de slackline, incluyendo al mexicano Adaír Sánchez.

La competencia se desarrollará en un entorno que combina arquitectura colonial con estructuras modernas, donde los participantes ejecutarán maniobras de alta precisión sobre cintas suspendidas. Al tratarse de una disciplina de creciente popularidad y sin precedentes en el país a este nivel, se espera una importante afluencia de visitantes.

En materia de seguridad, las autoridades estatales implementarán el denominado Plan Kukulkán, que contempla un despliegue de más de 99 mil efectivos, el uso de 33 drones de largo alcance y 3 mil 240 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial en puntos estratégicos.

Ambos eventos, producidos por Sabino Producciones, forman parte de una estrategia integral para detonar el crecimiento económico local mediante el turismo deportivo. Se prevé una derrama económica significativa que beneficiará directamente a comercios, servicios y prestadores turísticos de la región.

“Estas competencias deportivas de alto rendimiento son además una herramienta estratégica para romper con la oferta tradicional de un destino de sol y playa, o un pueblo mágico. También buscamos atraer un perfil de visitante más dinámico y sofisticado, que ayude a consolidar a Jalisco como un referente del turismo de aventura que impacta directamente en el desarrollo económico local», expresó Michelle Fridman, Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, sobre los eventos que forman parte del posicionamiento del estado como sede de grandes eventos de cara al Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, este tipo de actividades contribuirá a una derrama proyectada de 472.5 millones de pesos, en un sector que ya representa el 10% del gasto turístico mundial.

“Jalisco es sede de grandes eventos. Este año contamos con más de 100 encuentros internacionales de corte gastronómico, cinematográfico, literario y, desde luego, deportivo. El estado es ideal para los eventos deportivos porque tenemos grandes ciudades, playas, Pueblos Mágicos, montaña, lagunas y mucho más. Por ello. Puerto Vallarta Downhill y Freestyle y Tapalpa Airlines son muy importantes, porque nos permiten una gran derrama económica, exposición mediática y proyección internacional, al tiempo que incentivamos el deporte y el turismo”, declaró Michelle Fridman.

Este impulso al turismo deportivo se enmarca en una estrategia de largo plazo que tendrá como uno de sus hitos el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU en septiembre de 2026, el primero en realizarse fuera de Europa, con México como sede. El encuentro analizará el papel del deporte en la consolidación de destinos turísticos, especialmente en regiones con alto valor cultural como los Pueblos Mágicos.