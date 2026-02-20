Aranwa Hotels concreta su primera expansión internacional con la apertura de un lodge en Costa Rica

La cadena peruana Aranwa Hotels Resorts & Spas anunció la apertura de su primer hotel fuera de su mercado de origen, marcando un paso estratégico en su proceso de internacionalización con la inauguración de Aranwa Sarapiquí Rainforest Lodge, ubicado en la región de Sarapiquí, en Costa Rica.

La operación representa un hito para la compañía, reconocida en Perú por su enfoque en bienestar, cultura y sostenibilidad, y consolida su entrada en uno de los destinos más valorados de América Latina por su biodiversidad y modelo de turismo ecológico.

El nuevo establecimiento está situado en La Virgen de Sarapiquí, una zona caracterizada por su riqueza natural y su creciente atractivo para inversiones hoteleras sostenibles. De acuerdo con información suministrada por la empresa, el proyecto busca integrarse plenamente al entorno natural y cultural de la región.

“El proyecto hermoso y auténtico ubicado en La Virgen de Sarapiquí, totalmente integrado al bosque tropical y construido con inspiración precolombina”, señala el comunicado de la cadena, que resalta la identidad arquitectónica como uno de los principales elementos diferenciadores del lodge.

Inversión internacional en un destino emergente

El ingreso de la cadena peruana también destaca por su carácter pionero. Según la empresa, se trata de “la primera marca internacional en invertir en la zona, apostando por talento local, gastronomía de fusión y experiencias profundamente conectadas con la naturaleza”.

Este movimiento se produce en un contexto en el que Costa Rica continúa consolidándose como uno de los principales destinos de turismo sostenible en la región, atrayendo capital extranjero interesado en proyectos de bajo impacto ambiental y alto valor agregado.

La propiedad se extiende sobre un terreno de siete hectáreas de bosque tropical, donde el diseño arquitectónico busca rescatar elementos de culturas ancestrales mediante estructuras circulares conocidas como palenques.

“El lodge se extiende sobre 7 hectáreas de bosque, con palenques circulares diseñados según arquitectura ancestral, un sitio arqueológico in situ, gastronomía que fusiona Perú y Costa Rica, acceso directo a Tirimbina y un programa robusto de mejoras para elevar la experiencia sin alterar la esencia natural del proyecto”, detalló la compañía.

La cercanía con la Reserva Biológica Tirimbina añade valor estratégico al activo, al permitir a los visitantes acceder a uno de los principales centros de investigación y conservación de la biodiversidad del país.

Estrategia de crecimiento regional

La expansión hacia Costa Rica forma parte de la estrategia de crecimiento internacional de Aranwa, que busca diversificar su portafolio y posicionarse como un actor relevante dentro del segmento de turismo de lujo sostenible en América Latina.

El modelo de negocio del grupo se centra en el desarrollo de hoteles que integran bienestar, patrimonio cultural y sostenibilidad ambiental, un enfoque que ha ganado relevancia entre inversionistas y viajeros en los últimos años.

Además del componente ambiental, el proyecto incorpora una propuesta gastronómica basada en la fusión de las tradiciones culinarias de Perú y Costa Rica, reforzando el intercambio cultural como parte de la experiencia turística.

La empresa también ha señalado que continuará implementando mejoras progresivas en las instalaciones con el objetivo de elevar los estándares de servicio, sin comprometer la integridad ecológica del entorno.

Impacto económico y proyección

La llegada de una cadena hotelera internacional a Sarapiquí podría contribuir a dinamizar la economía local mediante la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor turística.

El enfoque en la contratación de talento local forma parte de la estrategia operativa del lodge, alineada con las tendencias globales de desarrollo inclusivo en el sector turismo.

La apertura también posiciona a Aranwa dentro de un mercado altamente competitivo, donde la diferenciación a través de experiencias sostenibles y culturalmente auténticas se ha convertido en un factor clave de éxito.

Con este primer paso fuera de Perú, la compañía inicia una nueva etapa orientada a la expansión regional, en un contexto en el que América Latina continúa ganando relevancia como destino de inversión hotelera.

El desempeño de esta operación podría marcar la pauta para futuras aperturas internacionales del grupo, en línea con la creciente demanda por turismo enfocado en la naturaleza, el bienestar y la sostenibilidad.