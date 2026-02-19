Grupo Scout Pléyades 7 impulsa la economía circular y el reciclaje en Caracas al iniciar 2026

El Grupo Scout Pléyades 7 inició el año 2026 reforzando su estrategia de impacto ambiental en Caracas, con iniciativas centradas en reciclaje, educación comunitaria y promoción de la economía circular, en alianza con instituciones públicas y vecinos del municipio Chacao. La organización juvenil, con sede en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, forma parte de los esfuerzos locales que buscan fomentar modelos sostenibles en entornos urbanos, en un contexto donde el reciclaje y la gestión de residuos ganan relevancia como componentes de desarrollo ambiental y social.

En Venezuela, el Movimiento Scout acumula 113 años de trayectoria, consolidándose como el movimiento juvenil más grande del mundo y con presencia en todo el territorio nacional. En este ecosistema, el Grupo Scout Pléyades 7 ha desarrollado jornadas de conservación y sensibilización que han recibido validación de las comunidades, particularmente en zonas como Chacao, donde el reciclaje se ha convertido en una práctica periódica.

Uno de los hitos recientes ocurrió el sábado 7 de febrero de 2026, cuando miembros de la unidad Rover del grupo participaron en una jornada de reciclaje en el Parque Aruflo, en la urbanización La Floresta, en coordinación con el Instituto Municipal de Ambiente Chacao (IMAC). La actividad forma parte de un programa que se realiza el primer sábado de cada mes y que involucra tanto a organizaciones como a residentes.

“La receptividad de la comunidad ha sido sumamente positiva y participativa, cada primer sábado de mes, vemos desde niños hasta abuelos con una sonrisa en sus rostros, llevando sus materiales para reciclar y distintas organizaciones además del grupo Scout Pléyades 7, orientando conjuntamente con el equipo de trabajo del IMAC en la clasificación de los materiales. Las actividades han permitido fomentar un sentido de pertenencia y cuidado sobre los recursos naturales”, destacó William Bruno, jefe del grupo Pléyades 7.

Durante la jornada de febrero, se recolectaron 1.170,50 kilogramos de material aprovechable, una cifra récord para esta iniciativa comunitaria. Más allá del volumen recolectado, el grupo ha enfocado sus esfuerzos en promover el concepto de economía circular, un modelo que busca reincorporar los residuos al ciclo productivo, reduciendo la dependencia de materias primas vírgenes y minimizando el impacto ambiental.

Para el liderazgo scout, este enfoque tiene implicaciones que van más allá del ámbito ecológico. Según Bruno, el promover la economía circular “es fundamental para romper el ciclo de extraer, producir y desechar. Desde la perspectiva del movimiento Scout, fomentar este modelo permite reducir el impacto ambiental e impulsar la innovación y transformar los desechos en nuevos recursos, lo que genera un sistema más eficiente, así como menos dependiente de cadenas de suministro externas y de contaminantes”.

El Grupo Scout Pléyades 7 mantiene operaciones durante todo el año con programas orientados a la formación de jóvenes en liderazgo, ética y responsabilidad social. Sus actividades regulares se realizan en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde desarrollan dinámicas educativas, ambientales y comunitarias. El modelo busca preparar ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad y contribuir al bienestar colectivo.

“La involucración de niños y jóvenes en actividades medioambientales desde temprana edad, es vital para la formación de una ciudadanía consciente. Al interactuar con su entorno natural, los jóvenes desarrollan un sentido de pertenencia y responsabilidad que trasciende la teoría, nosotros no estamos formando solo observadores, sino agentes de cambio que, a su vez, impactarán de manera positiva en sus comunidades tanto educativas como vecinales”, agregó el joven líder.

La filosofía del grupo se basa en los principios fundacionales del escultismo, enfocados en el servicio, la conservación y el desarrollo personal. En este sentido, la organización ha priorizado alianzas institucionales que permitan ampliar su alcance e impacto en comunidades urbanas.

Haciendo un repaso por la filosofía del Grupo Scout Pléyades 7, Bruno explica que “bajo la premisa de nuestro fundador, Lord Baden-Powell, de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Proteger los ecosistemas no solo asegura la continuidad de las actividades al aire libre, sino que es un acto de responsabilidad ética para preservar la biodiversidad de la cual depende toda forma de vida, esto también nos conlleva a generar alianzas con instituciones ambientales tales como el IMAC y unir esfuerzos para trabajar en objetivos comunes, que se traduzcan en beneficios para las comunidades”.

Como parte de su planificación estratégica para 2026, la organización prevé expandir sus programas de servicio social y ambiental, con énfasis en comunidades vulnerables y en la reducción de brechas sociales mediante el voluntariado.

“Una de nuestras prioridades es el servicio y con esto la ejecución de actividades de impacto social. De esta manera se fortalece el involucramiento comunitario de nuestros jóvenes, para así poder impactar de manera positiva y beneficiar comunidades vulneradas, mitigar sesgos, prejuicios y también ayudar a la conservación del medio ambiente”, puntualizó el líder del grupo.

Con estas acciones, el Grupo Scout Pléyades 7 busca consolidar su papel como actor comunitario relevante en la promoción de la sostenibilidad, contribuyendo a la formación de capital social y ambiental en Caracas, en línea con tendencias globales que vinculan la educación juvenil con el desarrollo sostenible y la economía circular.