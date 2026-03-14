Inces inicia ruta estratégica con empresas para impulsar la formación profesional

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) anunció el inicio de una nueva estrategia de acercamiento con empresas de diversos sectores productivos del país, con el propósito de fortalecer la formación técnica profesional y alinear los programas educativos con las necesidades reales del mercado laboral venezolano.

La iniciativa forma parte de un plan institucional orientado a reforzar la relación entre el sistema de formación profesional y el sector empresarial, en un momento en el que la actualización de habilidades técnicas y la capacitación del talento humano se consideran factores clave para mejorar la productividad y la competitividad del aparato productivo nacional.

Con el objetivo de estrechar vínculos con el sector productivo nacional, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) iniciará en los próximos días un recorrido por empresas de distintos sectores en todo el país, para conocer de cerca sus realidades, procesos y requerimientos en materia de formación técnica profesional.

Este despliegue contempla visitas directas a organizaciones industriales, comerciales y de servicios, lo que permitirá a los equipos técnicos del instituto evaluar de primera mano los desafíos que enfrentan las empresas en materia de capacitación laboral y desarrollo de competencias.

La iniciativa, impulsada por el presidente del Inces, Wuikelman Angel, ratifica el papel de la institución como aliado estratégico del empresariado, dejando atrás viejos paradigmas para ofrecer una propuesta de valor basada en el acompañamiento técnico, la innovación educativa, la actualización permanente de su currículo, la formación de facilitadores, entre otras propuestas que desarrolla esta institución educativa.

Desde el organismo se destaca que el enfoque de esta estrategia busca consolidar un modelo de cooperación más dinámico entre el sistema de formación profesional y las empresas, donde la capacitación responda directamente a las necesidades del sector productivo.

Durante una reciente jornada de trabajo con los equipos regionales, se acordó implementar una metodología de acercamiento personalizado, que permita a cada estado identificar a las empresas con las cuales se iniciará un diálogo constructivo que responda a sus necesidades.

Este enfoque territorial permitirá que cada región del país priorice los sectores económicos más relevantes dentro de su actividad productiva, facilitando la identificación de demandas específicas de formación técnica y profesional.

La intención es escuchar activamente cuáles son las necesidades formativas actuales de los sectores industriales, comerciales y de servicios, y a partir de allí, codiseñar soluciones de formación que respondan a los desafíos reales de la producción.

Especialistas en formación laboral destacan que este tipo de alianzas entre instituciones educativas y empresas permite mejorar la pertinencia de los programas de capacitación, al tiempo que contribuye a fortalecer las capacidades del talento humano dentro de las organizaciones.

En este contexto, el Inces ya ha desarrollado algunas experiencias de colaboración con instituciones estratégicas del país, orientadas a fortalecer la formación técnica en áreas clave.

Dos de las experiencias más destacadas fueron el acompañamiento realizado al Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía y Corpoelec, donde se certificaron trabajadores como multiplicadores del conocimiento, fortaleciendo así la calidad y pertinencia de la formación impartida.

A través de este tipo de programas, trabajadores con experiencia técnica reciben certificaciones que les permiten convertirse en facilitadores internos, replicando conocimientos y buenas prácticas dentro de sus propias organizaciones.

La meta inmediata del Inces con este despliegue es construir, junto a las empresas, un currículo formativo pertinente, que contribuya tanto al crecimiento profesional de los trabajadores como a la competitividad del aparato productivo nacional.

Según voceros del instituto, esta estrategia busca consolidar un modelo de formación que combine la experiencia del sector empresarial con la capacidad pedagógica de la institución, generando programas de capacitación más ajustados a las dinámicas actuales de la producción.

Con este nuevo plan de acercamiento, el Inces aspira a fortalecer su papel dentro del ecosistema de formación profesional del país y a contribuir al desarrollo de capital humano especializado que impulse la recuperación y modernización de los distintos sectores productivos en Venezuela.