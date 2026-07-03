Microsoft utiliza inteligencia artificial para evaluar daños en edificaciones tras los terremotos en Venezuela

El AI for Good Lab de Microsoft presentó una evaluación preliminar de daños en edificaciones tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela, utilizando inteligencia artificial y análisis de imágenes satelitales para proporcionar una visión rápida de las zonas más impactadas.

La evaluación se realizó a partir de cinco imágenes satelitales ópticas capturadas después del desastre y se concentró en la franja costera de La Guaira/Vargas, incluyendo las localidades de Catia La Mar, La Guaira y Caraballeda. El objetivo del estudio es ofrecer información que contribuya a orientar las labores de recuperación, asistencia humanitaria y reconstrucción en las áreas afectadas.

Según los resultados difundidos por Microsoft, el análisis permitió examinar un total de 72.162 edificaciones en la región evaluada. De ese total, 8.410 estructuras, equivalentes al 11,7 %, mostraron algún grado de daño relacionado con el impacto de los terremotos.

Además, el informe indicó que 3.004 edificaciones, correspondientes al 4,2 % de las estructuras observadas, no pudieron ser evaluadas debido a la presencia de cobertura nubosa en las imágenes satelitales utilizadas para el análisis.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de respuesta ante desastres impulsados por el AI for Good Lab, una división de Microsoft enfocada en el uso de tecnologías avanzadas para apoyar acciones humanitarias, ambientales y sociales. En este caso, la inteligencia artificial fue empleada para procesar grandes volúmenes de información geoespacial y detectar posibles daños estructurales en un corto período de tiempo.

Los resultados fueron puestos a disposición del público con el propósito de informar a las comunidades afectadas y proporcionar a los equipos de emergencia una herramienta adicional para identificar zonas prioritarias. Este tipo de análisis resulta especialmente útil cuando las condiciones del terreno o las afectaciones a la infraestructura dificultan el acceso terrestre y la realización inmediata de inspecciones físicas.

Las evaluaciones basadas en imágenes satelitales se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada en escenarios de emergencia debido a su capacidad para ofrecer una visión amplia del impacto de fenómenos naturales. Al combinar imágenes de alta resolución con algoritmos de inteligencia artificial, es posible obtener estimaciones preliminares que ayuden a acelerar la toma de decisiones durante las primeras fases de respuesta.

Microsoft señaló que la información recopilada busca contribuir a la asignación eficiente de recursos y al direccionamiento de la ayuda hacia las áreas que presentan mayores necesidades.

“Esperamos que esta información contribuya a dirigir el apoyo hacia las áreas donde más se necesita. Si resulta de utilidad, también puede descargarse la información subyacente a través de la plataforma HDX.”

La compañía destacó que la publicación de estos datos tiene como finalidad apoyar tanto a las autoridades como a organizaciones humanitarias y comunidades locales en la planificación de acciones de recuperación y asistencia.

No obstante, Microsoft enfatizó que los resultados deben interpretarse como una evaluación inicial y no como una medición definitiva del impacto ocasionado por los terremotos.

“Si bien estos resultados proporcionan una valiosa visión inicial de la situación, deben considerarse preliminares. La validación en campo será fundamental para comprender con precisión el alcance total del impacto.”

Especialistas en gestión de riesgos consideran que las evaluaciones remotas constituyen una herramienta clave durante las primeras etapas posteriores a un desastre natural. Sin embargo, señalan que las inspecciones presenciales continúan siendo necesarias para confirmar daños estructurales, determinar riesgos adicionales y establecer prioridades de reconstrucción.

Microsoft también reiteró su compromiso con el uso responsable de la inteligencia artificial para apoyar la respuesta ante emergencias y facilitar el acceso abierto a información relevante para los actores involucrados en las labores de recuperación.

“El AI for Good Lab de Microsoft mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación ante desastres mediante el uso responsable de la inteligencia artificial y el intercambio abierto de datos, para que todas las personas y organizaciones que puedan ayudar cuenten con la información necesaria. Si lo considera útil, con gusto podemos gestionar la respuesta a preguntas, explicar la metodología empleada o ponerlo en contacto con el equipo responsable de este análisis.”

Con la difusión de esta evaluación preliminar, Microsoft busca aportar información técnica que contribuya a mejorar la coordinación de los esfuerzos de asistencia y recuperación en las zonas afectadas. Mientras continúan las evaluaciones sobre el terreno, los datos obtenidos mediante inteligencia artificial ofrecen una primera referencia sobre la magnitud del impacto en la costa de La Guaira y sus comunidades.