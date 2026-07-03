Día Mundial de la Zoonosis: la prevención en salud animal gana relevancia ante el aumento de enfermedades emergentes

Ciudad de México. La prevención de enfermedades zoonóticas continúa posicionándose como una de las principales estrategias para proteger la salud pública a nivel global, en un contexto donde aproximadamente el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el marco del Día Mundial de la Zoonosis, que se conmemora cada 6 de julio, especialistas y representantes del sector de salud animal reiteraron la importancia de fortalecer las medidas preventivas para reducir la aparición y propagación de enfermedades que pueden transmitirse entre animales y seres humanos.

Las zoonosis comprenden un amplio grupo de enfermedades que pueden propagarse mediante contacto directo con animales, alimentos contaminados o a través de vectores como mosquitos, garrapatas y pulgas. A lo largo de la historia, padecimientos como la rabia, el ébola y la malaria han evidenciado el impacto que estas enfermedades pueden tener sobre la salud pública y la economía de los países.

En años recientes, la aparición de enfermedades como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), la influenza aviar, la COVID-19 y el hantavirus ha reforzado la necesidad de contar con sistemas de vigilancia epidemiológica más robustos y mecanismos de prevención capaces de anticipar riesgos sanitarios antes de que se conviertan en emergencias de gran escala.

Los datos más recientes del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud de México reflejan que, hasta la Semana Epidemiológica 22 de 2026, se habían registrado 904 casos acumulados de enfermedades zoonóticas sujetas a vigilancia epidemiológica. La cifra pone de manifiesto que este tipo de padecimientos continúa representando un desafío constante tanto para los sistemas de salud como para las actividades productivas relacionadas con el sector pecuario y animal.

Especialistas señalan que la prevención de zoonosis requiere acciones permanentes en distintos ámbitos. En el caso de los animales de compañía, mantener los esquemas de vacunación al día, realizar procesos regulares de desparasitación y acudir periódicamente a revisiones veterinarias son medidas fundamentales para disminuir el riesgo de enfermedades como la rabia, la leptospirosis y otras afecciones transmitidas por pulgas y garrapatas.

Por otro lado, en el sector pecuario, la implementación de programas de bioseguridad, monitoreo sanitario, vacunación y vigilancia epidemiológica resulta clave para proteger la salud de los animales, garantizar una producción segura de alimentos y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades hacia la población humana.

«Muchas de las enfermedades infecciosas emergentes pueden originarse en la interacción entre animales, personas y el entorno. Por ello, la mejor estrategia es prevenir. Cada vacuna aplicada, cada programa de vigilancia epidemiológica y cada innovación en salud animal fortalecen una red de prevención que protege a las personas, favorece una producción de alimentos más segura y contribuye a un planeta más saludable”, señaló Leonardo Burcius, Director General de MSD Salud Animal en México.

Inversión en ciencia y enfoque de Una Sola Salud

La creciente atención sobre las enfermedades zoonóticas también ha impulsado iniciativas enfocadas en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Bajo el enfoque One Health o Una Sola Salud, que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, diversas organizaciones promueven estrategias integrales para abordar los desafíos sanitarios actuales.

En este contexto, MSD Salud Animal informó que destina aproximadamente el 50% de sus ganancias globales a investigación y desarrollo, con el objetivo de impulsar vacunas, tratamientos biológicos, herramientas diagnósticas y nuevas tecnologías orientadas a fortalecer la prevención y el bienestar animal.

La compañía también destacó que durante la última década ha invertido más de 10 millones de dólares en programas de becas dirigidos a estudiantes de medicina veterinaria en distintos países. Además, mantiene colaboraciones con universidades y asociaciones profesionales para promover la educación continua y facilitar el acceso a herramientas especializadas para la formación de nuevos profesionales del sector.

Expertos coinciden en que, ante un escenario donde la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal, la inversión sostenida en ciencia, innovación y prevención constituye un componente esencial para fortalecer la salud pública y reducir riesgos futuros.

Las acciones preventivas implementadas tanto en mascotas como en explotaciones pecuarias y sistemas de vigilancia epidemiológica son consideradas elementos clave para proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y avanzar hacia modelos sanitarios más resilientes bajo el principio de Una Sola Salud.