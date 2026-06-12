Microsoft y la Organización de los Estados Americanos fortalecen cooperación regional para elevar la resiliencia digital en América Latina

Microsoft y la Organización de los Estados Americanos anunciaron el fortalecimiento de su alianza estratégica con el objetivo de impulsar la resiliencia digital en América Latina, en un contexto marcado por el incremento de los ciberataques y la creciente preocupación por la seguridad de las infraestructuras tecnológicas de gobiernos y empresas en la región.

La iniciativa se enfocará en ampliar las capacidades institucionales en materia de ciberseguridad, promover la capacitación de funcionarios públicos y fomentar el uso responsable de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. Ambas organizaciones señalaron que la cooperación busca reducir vulnerabilidades digitales y mejorar la capacidad de respuesta frente a incidentes cibernéticos que pueden afectar la estabilidad económica y la confianza digital.

El acuerdo llega en un momento en que América Latina enfrenta un aumento sostenido de amenazas informáticas dirigidas a organismos públicos, sistemas financieros, infraestructuras críticas y compañías privadas. Analistas del sector consideran que los riesgos cibernéticos se han convertido en un desafío estratégico para los países de la región debido a los costos económicos y operativos asociados a interrupciones tecnológicas y filtraciones de información.

“La resiliencia digital ya no es solo un tema tecnológico: es un componente estratégico para la competitividad y el desarrollo económico”, señaló Steven Masada, Director Global de la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft. “Trabajar junto con la OEA nos permite escalar capacidades institucionales y apoyar a los gobiernos frente a un entorno de riesgos digitales cada vez más sofisticado”.

Ciberseguridad como herramienta para la estabilidad económica

La colaboración contempla acciones orientadas a fortalecer las capacidades nacionales y regionales de prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad digital. También incluye mecanismos para facilitar el intercambio de información sobre amenazas cibernéticas y mejores prácticas entre instituciones públicas y actores del sector privado.

Otro de los ejes centrales del acuerdo será la capacitación de funcionarios públicos y responsables de toma de decisiones, con el propósito de alinear políticas públicas y estrategias tecnológicas frente a un entorno digital cada vez más complejo. Las organizaciones destacaron que la preparación institucional será determinante para garantizar la continuidad operativa de los servicios y mantener la confianza de ciudadanos y empresas.

En paralelo, Microsoft y la Organización de los Estados Americanos impulsarán iniciativas relacionadas con el uso seguro y responsable de tecnologías emergentes. La inteligencia artificial figura entre las herramientas consideradas prioritarias para mejorar productividad, eficiencia y crecimiento económico, aunque ambas entidades subrayaron la necesidad de establecer marcos adecuados de gobernanza y seguridad.

En los últimos años, diversos países latinoamericanos han acelerado procesos de digitalización en sectores como banca, servicios públicos, salud y educación. Sin embargo, expertos en seguridad informática han advertido que el avance tecnológico también incrementa la exposición a ataques de secuestro de datos, robo de información y otras amenazas transfronterizas que requieren cooperación internacional y coordinación público-privada.

«Frente a amenazas cibernéticas que ningún país puede enfrentar solo, desde la OEA trabajamos para tender lazos con el sector privado en favor de nuestros Estados miembros», afirmó Ivan Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA. «Nuestra colaboración con Microsoft contribuirá a fortalecer la inteligencia sobre ciberamenazas y a construir un futuro digital más seguro y resiliente para las Américas», añadió.

Resiliencia digital y desarrollo sostenible

La Organización de los Estados Americanos ha promovido en los últimos años programas de asistencia técnica y cooperación regional orientados a fortalecer capacidades digitales en los países miembros, mientras que Microsoft ha incrementado sus inversiones y programas de seguridad tecnológica en mercados latinoamericanos.

Para ambas organizaciones, la resiliencia digital no se limita a prevenir ataques, sino también a garantizar que las instituciones puedan adaptarse, responder y recuperarse rápidamente ante incidentes que puedan afectar operaciones críticas y estabilidad económica.

Con esta nueva etapa de cooperación, Microsoft y la Organización de los Estados Americanos buscan consolidar un entorno digital más seguro para América Latina, en un escenario donde la ciberseguridad se posiciona cada vez más como un elemento clave para atraer inversiones, sostener el crecimiento económico y fortalecer la confianza en la transformación digital de la región.