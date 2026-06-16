SASU apuesta por fortalecer los vínculos familiares con actividades de cinco minutos diarios en el Día del Padre

Ciudad de México.- En medio de jornadas laborales cada vez más extensas y una creciente dependencia de las pantallas en la vida cotidiana, las plataformas digitales orientadas al bienestar familiar comienzan a ganar espacio dentro del mercado tecnológico latinoamericano. En este contexto, la aplicación mexicana SASU busca consolidarse como una opción para fortalecer la relación entre padres e hijos mediante dinámicas breves enfocadas en la convivencia y el desarrollo emocional.

La compañía promueve su plataforma como una herramienta diseñada para familias con niños de entre 2 y 8 años, con el objetivo de transformar pequeños momentos diarios en experiencias significativas. La propuesta llega además en una temporada clave para el consumo familiar, impulsada por las celebraciones del Día del Padre este 2026.

De acuerdo con la empresa, la aplicación fue creada para responder a una problemática común en los hogares modernos: la dificultad de encontrar tiempo de calidad para compartir en familia en medio de agendas saturadas, actividades escolares y compromisos laborales.

Más que una aplicación educativa convencional, SASU plantea un modelo de interacción basado en actividades cortas que pueden realizarse en menos de cinco minutos al día. La plataforma combina herramientas emocionales, dinámicas creativas y espacios para conservar recuerdos familiares.

La iniciativa fue desarrollada por María José Hagerman, especialista en innovación e impacto social, junto con la pedagoga Dora Ruiz Galindo y un equipo multidisciplinario de profesionales vinculados a la educación, la tecnología y el desarrollo infantil.

«Pequeños momentos. Grandes recuerdos» es el lema con el que la compañía busca posicionar la aplicación dentro del segmento de bienestar familiar digital, un mercado que ha mostrado crecimiento sostenido en América Latina durante los últimos años debido al incremento en el uso de herramientas móviles orientadas a la crianza y la educación en el hogar.

Herramientas enfocadas en la convivencia familiar

Entre las funciones principales de la aplicación destaca “Momento SASU”, un check-in emocional diario diseñado para facilitar conversaciones entre padres e hijos sobre emociones y estados de ánimo. Según la empresa, esta dinámica busca contribuir al fortalecimiento de la inteligencia emocional desde edades tempranas.

Otra de las secciones incluidas en la plataforma es “Actividades en Casa”, que reúne retos creativos de corta duración utilizando materiales disponibles en el hogar. Estas actividades tienen una duración aproximada de uno a cuatro minutos y están orientadas a estimular la imaginación, el aprendizaje y la convivencia familiar.

La aplicación también incorpora “Cuentos con Valores”, una biblioteca de historias enfocadas en temas como empatía, amistad, inclusión, respeto y manejo de emociones. A esto se suma “Baúl de Recuerdos”, una herramienta digital para almacenar fotografías, frases, dibujos y momentos familiares relevantes.

La propuesta de SASU se alinea con una tendencia creciente entre padres jóvenes que buscan ejercer una paternidad más activa y emocionalmente presente. En los últimos años, especialistas en educación y bienestar infantil han destacado la importancia de la interacción cotidiana y la comunicación emocional en el desarrollo de los niños.

La compañía sostiene que no es necesario disponer de grandes cantidades de tiempo para construir vínculos sólidos, sino generar espacios intencionales y constantes dentro de la rutina diaria.

Un modelo de suscripción accesible

SASU está disponible mediante el plan SASU Plus, con un costo de 149 pesos mensuales. La suscripción permite el acceso completo a las herramientas y experiencias incluidas dentro de la plataforma.

La empresa considera que el servicio puede convertirse en una alternativa diferente frente a los regalos tradicionales del Día del Padre, apostando por experiencias familiares en lugar de productos materiales de corta duración.

Mientras muchos obsequios suelen perder relevancia después de algunas semanas, la aplicación busca ofrecer una experiencia continua centrada en la creación de recuerdos familiares y el fortalecimiento de la comunicación entre padres e hijos.

Para la compañía, el crecimiento de este tipo de soluciones digitales refleja una transformación en la manera en que las familias modernas utilizan la tecnología, pasando de plataformas exclusivamente recreativas a herramientas enfocadas en la conexión emocional y el desarrollo infantil.

Con una estrategia basada en actividades breves y accesibles, SASU intenta posicionarse dentro de un segmento de aplicaciones familiares que continúa expandiéndose en la región, impulsado por consumidores interesados en integrar tecnología y bienestar emocional en la vida cotidiana.