WPP Enterprise Solutions y AWS impulsan la adopción de IA agéntica para transformar operaciones empresariales

Nueva York.— WPP Enterprise Solutions, la división de transformación empresarial global de WPP, anunció la firma de un Acuerdo de Colaboración Estratégica (SCA) multianual con Amazon Web Services (AWS), con el objetivo de ayudar a las grandes marcas a llevar la inteligencia artificial generativa y agéntica desde la fase de experimentación hasta entornos de producción a gran escala.

La alianza surge en un contexto en el que las expectativas de los consumidores continúan evolucionando hacia experiencias más personalizadas, inteligentes e inmediatas. De acuerdo con estimaciones de Gartner, para 2028 alrededor del 60% de las marcas utilizarán IA agéntica para ofrecer interacciones optimizadas y personalizadas, una tendencia que está impulsando nuevas inversiones en infraestructura tecnológica y automatización empresarial.

Con este acuerdo, WPP Enterprise Solutions aportará su experiencia en ingeniería, comercio digital y experiencia del cliente, mientras que AWS proporcionará las capacidades tecnológicas necesarias para desplegar soluciones de inteligencia artificial de nivel empresarial. Ambas compañías buscan reducir la distancia entre los proyectos piloto y las aplicaciones operativas capaces de generar resultados medibles para las organizaciones.

La colaboración posiciona a WPP Enterprise Solutions como el socio consultor especializado de AWS dentro del ecosistema de WPP para iniciativas relacionadas con comercio agéntico y experiencia del cliente. La compañía señaló que sus equipos de ingeniería desarrollan, implementan y operan sistemas de IA diseñados para funcionar en entornos empresariales complejos y de alta demanda.

Soluciones diseñadas para entornos de producción

Como parte de la iniciativa, las empresas pondrán a disposición de sus clientes un conjunto de herramientas y plataformas construidas sobre la infraestructura de AWS.

Entre las soluciones destaca el Centro de Excelencia de Amazon Marketing Cloud, enfocado en conectar datos, contenido e inteligencia de audiencias para mejorar la medición y el desempeño de las campañas comerciales.

Asimismo, el Motor de Contenido Componible (Composable Content Engine), desarrollado sobre Amazon Bedrock y disponible en AWS Marketplace, permite a franquicias, distribuidores y mercados locales producir contenido creativo a gran escala respetando las directrices corporativas. Según la información proporcionada por la empresa, algunos clientes han conseguido reducir hasta en un 90% los tiempos de producción y en un 40% los costos asociados a la creación de contenido.

La oferta también incluye aceleradores agénticos para experiencia del cliente y comercio, diseñados para facilitar la transición desde proyectos piloto hacia implementaciones masivas de procesos autónomos vinculados con marketing, personalización y comercio digital.

«Esta colaboración con AWS tiene un único propósito: ayudar a nuestros clientes a transformar la IA generativa y agéntica de simples experimentos en sistemas operativos para sus negocios», afirmó Jeff Geheb, CEO de WPP Enterprise Solutions. «Los líderes de negocios ya han superado la etapa piloto. Necesitan una IA que se pueda implementar, escalar y que ofrezca un retorno de inversión (ROI) medible con el rigor que las juntas directivas y los equipos ejecutivos exigen. Nosotros ya construimos y operamos IA a nivel de producción en AWS para las marcas más grandes del mundo. Este SCA refuerza nuestro compromiso compartido, nuestra capacidad de ingeniería y nuestra alineación estratégica para ofrecer resultados a una escala aún mayor».

Por su parte, AWS considera que la inteligencia artificial está evolucionando rápidamente hasta convertirse en una pieza fundamental de las operaciones empresariales modernas.

«La IA se está convirtiendo en la capa operativa del comercio y la experiencia del cliente», comentó Ruba Borno, Vicepresidenta de Especialistas y Socios Globales en AWS. «Esta colaboración demuestra lo que es posible cuando se combina una profunda experiencia en transformación con una plataforma diseñada específicamente para la IA a escala. Los ingenieros de WPP Enterprise Solutions crean y operan IA de producción directamente en AWS para algunas de las marcas más reconocidas del mundo, y juntos estamos escalando un modelo probado que ya está entregando resultados medibles para los clientes».

United Rentals muestra el potencial de la IA a gran escala

Uno de los casos destacados por las compañías es el de United Rentals, considerada la mayor empresa de alquiler de equipos del mundo. A través de la colaboración con WPP Enterprise Solutions, la compañía desarrolló Equipment Agent, una solución impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a identificar equipos adecuados para distintos proyectos mediante plataformas digitales y asistentes basados en IA.

La herramienta fue lanzada inicialmente sobre Amazon Bedrock Agents y posteriormente evolucionó hacia Amazon Bedrock AgentCore, apoyándose en bases de conocimiento de Amazon Bedrock y tecnologías de búsqueda de Amazon OpenSearch.

Según pruebas internas de la empresa, la solución logró mejorar aproximadamente en un 70% la capacidad de ayudar a los clientes a encontrar el equipo adecuado para sus necesidades. United Rentals prevé seguir ampliando sus aplicaciones de inteligencia artificial dentro del ecosistema AWS.

«Desarrollamos Equipment Agent para estar presentes donde los clientes ya planifican su trabajo: en unitedrentals.com y a través de los asistentes de IA, en cualquier lugar donde la IA se esté convirtiendo en parte de cómo se hacen las cosas. Con la ingeniería de WPP Enterprise Solutions y el respaldo de Amazon Bedrock, hemos llevado la IA generativa y agéntica de las ideas a la producción al ritmo que exige nuestro negocio, y creemos que este SCA apoyará nuestro desarrollo continuo», declaró Tony Leopold, Director de Tecnología y Estrategia de United Rentals.

WPP Enterprise Solutions indicó que continuará fortaleciendo sus capacidades de inteligencia artificial sobre AWS mediante consultores certificados, un Centro de Excelencia dedicado a Amazon Marketing Cloud y despliegues de producción enfocados en comercio, experiencia del cliente, análisis de datos y servicio al cliente.