Miami Barber Institute se suma a los esfuerzos humanitarios para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela

MIAMI, FL — Mientras la comunidad venezolana radicada en el sur de Florida intensifica sus acciones para respaldar a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela, Miami Barber Institute (MBI) se ha unido a una coalición humanitaria que trabaja para suministrar asistencia médica y recursos de emergencia a las zonas afectadas.

La iniciativa se desarrolla a través del Unidos por Venezuela Humanitarian Collection Center, una plataforma creada por la colaboración de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana (VACC), la Venezuelan American Freight Forwarders Association (VAFFA USA), la Fundación Hermandad Venezolana (HERVEN), la Venezuelan American Medical Association (VAMA) e Independent Venezuelan American Citizens (IVAC).

Estas organizaciones han coordinado la recolección y distribución de ayuda humanitaria urgente, integrando a empresas, profesionales de la salud, organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios y voluntarios de todo el sur de Florida con el objetivo de apoyar a las comunidades venezolanas afectadas por la emergencia.

Como parte de esta movilización, Miami Barber Institute realizó la donación de 20 cajas con un total de 20.000 mascarillas de protección N-95. El material fue entregado al centro de acopio humanitario ubicado en Miami, donde actualmente se reciben suministros destinados a cubrir necesidades prioritarias relacionadas con atención médica de emergencia, tratamientos hospitalarios y quirúrgicos, recuperación de pacientes y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria.

La institución señaló que la donación contribuirá a proteger a médicos, enfermeros, personal de rescate, equipos de respuesta de emergencia y voluntarios que participan directamente en las labores de ayuda.

Los terremotos han tenido un profundo impacto en la comunidad venezolana establecida en el sur de Florida, donde numerosas familias mantienen vínculos cercanos con seres queridos en Venezuela. Para muchos residentes de la región, la tragedia tiene una dimensión personal debido a las conexiones familiares y comunitarias que permanecen activas entre ambos territorios.

La participación de Miami Barber Institute en la coalición refleja el compromiso de la institución con el servicio comunitario y con iniciativas destinadas a generar un impacto positivo más allá del ámbito educativo, según explicó Luis Castillo, presidente de Miami Barber Institute.

«At Miami Barber Institute, we believe education extends beyond the classroom. It is about building a culture of service, compassion, and standing beside the communities that shape and strengthen us. Our campus reflects the diversity of South Florida, and we are proud to have students, graduates, faculty, and staff with deep ties to Venezuela. Supporting this humanitarian effort was a natural expression of our values and our commitment to making a positive difference. Above all, we want the people of Venezuela to know they are not facing this tragedy alone. South Florida stands with them, and so do we,» Castillo said.

La respuesta humanitaria ha permitido unir a organizaciones sin fines de lucro, profesionales de la salud, empresarios, voluntarios y miembros de la comunidad en una estrategia coordinada para brindar asistencia a quienes enfrentan las consecuencias del desastre.

Sergio Wong, director del campus de Miami Barber Institute, destacó el nivel de colaboración alcanzado por los distintos sectores involucrados en la iniciativa.

«One of the most inspiring aspects of this initiative has been watching organizations, healthcare professionals, businesses, and volunteers unite around a common purpose,» said Sergio Wong, Campus Director of Miami Barber Institute. «It is a powerful reminder that when a community comes together with compassion and determination, it can make a meaningful difference in the lives of people facing extraordinary hardship. Miami Barber Institute is honored to be part of this collective effort.»

El Unidos por Venezuela Humanitarian Collection Center continúa recibiendo donaciones de suministros médicos y recursos de primeros auxilios para respaldar tanto las operaciones de emergencia como los esfuerzos de recuperación a largo plazo en Venezuela. La coalición mantiene abierta la convocatoria a empresas, organizaciones comunitarias, instituciones de salud y ciudadanos interesados en contribuir con materiales y apoyo logístico.

Castillo también hizo un llamado a la participación de la comunidad del sur de Florida para fortalecer la iniciativa y ampliar el alcance de la ayuda humanitaria.

«Every donation, every volunteer, and every act of generosity strengthens the relief effort and brings hope to families working to rebuild their lives. We invite our neighbors, businesses, healthcare professionals, community organizations, and everyone who is able to join this coalition. Together, we can make a meaningful difference for the people of Venezuela,» he said.

La coalición humanitaria continúa ampliando sus esfuerzos para canalizar recursos hacia las comunidades afectadas por los terremotos, en una muestra de cooperación entre organizaciones civiles, empresas y profesionales comprometidos con apoyar la recuperación de Venezuela tras la emergencia.