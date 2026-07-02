MOVA lanza la serie E50 y apuesta por democratizar la limpieza inteligente de alta gama por menos de 500 €

Madrid — MOVA, empresa especializada en soluciones inteligentes para la limpieza del hogar, anunció el lanzamiento de su nueva serie de robots aspiradores E50 con vaciado automático, integrada por los modelos E50 Pro Ultra y E50 Ultra. La compañía busca ampliar el acceso a tecnologías avanzadas de limpieza doméstica mediante una propuesta que combina automatización, alto rendimiento y un precio inferior a los 500 €.

La nueva línea llega tras el éxito de la serie E40 Ultra y forma parte de la estrategia de la empresa para acercar funciones habitualmente reservadas a equipos de gama alta a un público más amplio. Según la compañía, la serie E50 ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de uso inspirada en modelos premium sin trasladar al consumidor los elevados costos que suelen caracterizar a ese segmento.

Entre las principales características se encuentran sistemas de autolimpieza, depósitos de agua de gran capacidad, recogida automática de polvo, lavado de mopas a alta temperatura y secado mediante aire caliente. Estas prestaciones buscan mejorar la comodidad del usuario y reducir la necesidad de mantenimiento frecuente.

Tecnología diseñada para afrontar los desafíos diarios del hogar

La serie E50 ha sido desarrollada para responder a algunas de las necesidades más comunes en los hogares modernos, incluyendo la eliminación de suciedad persistente, la recogida de pelo de mascotas, la limpieza de esquinas y la protección de alfombras durante las tareas de fregado.

El sistema de limpieza combina una potencia de succión de 30.000 Pa, almohadillas de fregado capaces de realizar 260 movimientos por minuto y una presión descendente de hasta 12 N. De acuerdo con la empresa, esta configuración permite retirar eficazmente polvo, residuos y manchas incrustadas tanto en superficies duras como en alfombras.

Además, los equipos incorporan un sistema de prevención de enredos compuesto por un cepillo lateral desplazado, un cepillo principal de goma con sistema de corte de cabello opcional y ruedas diseñadas para evitar la acumulación de pelos. La compañía indicó que esta tecnología cuenta con certificación de calidad emitida por una entidad independiente especializada en evaluación técnica.

Para mejorar la cobertura de limpieza, los robots disponen de una mopa extensible que permite alcanzar zócalos, bordes y esquinas de difícil acceso. Asimismo, el sistema de elevación automática de la mopa evita que las alfombras entren en contacto con superficies húmedas durante el proceso de fregado.

Navegación inteligente para una limpieza más eficiente

La nueva generación de robots incorpora un avanzado sistema de navegación basado en un sensor láser de exploración de 360 grados y un láser frontal para la detección de obstáculos.

Esta combinación permite crear mapas detallados del hogar, planificar rutas eficientes y reconocer objetos en tiempo real para minimizar interrupciones durante la limpieza. Según la empresa, el sistema mejora la precisión de desplazamiento y optimiza el rendimiento general del dispositivo.

La aplicación móvil de MOVA complementa estas funciones permitiendo a los usuarios visualizar los mapas generados, supervisar el progreso de las tareas y programar horarios de limpieza de manera remota. La herramienta también ofrece opciones de personalización adaptadas a diferentes necesidades domésticas.

Mantenimiento automatizado inspirado en equipos de mayor precio

Uno de los principales argumentos de la serie E50 es la incorporación de funciones de mantenimiento automático que anteriormente estaban disponibles principalmente en modelos de gama alta.

La estación base integra una bolsa para polvo de 3,2 litros, un depósito de agua limpia de 5 litros y un tanque para aguas residuales de 4,5 litros. Esta configuración permite reducir significativamente la frecuencia de las intervenciones manuales y aumentar la autonomía del sistema.

La base también incluye un mecanismo de lavado mediante pulverización que limpia las almohadillas de fregado antes de someterlas a un ciclo de secado con aire caliente a 63 °C. Según la compañía, este proceso contribuye a reducir la presencia de bacterias y malos olores, favoreciendo una limpieza más higiénica.

En el caso del modelo E50 Pro Ultra, el sistema incorpora además agua caliente a 100 °C durante el proceso de autolimpieza. La estación cuenta igualmente con un módulo de dosificación automática de detergente destinado a eliminar residuos, evitar la acumulación de moho y mejorar las condiciones higiénicas de las almohadillas.

Con la introducción de la serie E50, MOVA busca consolidar su presencia en el mercado internacional de limpieza inteligente ofreciendo una combinación de rendimiento, automatización y facilidad de uso a un precio competitivo. La compañía considera que esta nueva generación de robots aspiradores responde a la creciente demanda de soluciones domésticas capaces de simplificar las tareas del hogar sin requerir una inversión propia de los equipos más exclusivos del mercado.