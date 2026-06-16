Microsoft amplía las capacidades de Copilot Cowork para fortalecer la automatización empresarial

Microsoft anunció la disponibilidad general de Copilot Cowork, un sistema agéntico diseñado para ejecutar tareas complejas, prolongadas y que requieren el uso simultáneo de múltiples herramientas digitales. La empresa informó que más de la mitad de las compañías que integran la lista de las 500 mayores empresas del mundo ya utilizan esta tecnología dentro de sus operaciones corporativas.

El anuncio representa un nuevo avance en la estrategia de Microsoft para consolidar sus soluciones de inteligencia artificial empresarial y ampliar la adopción de herramientas automatizadas en entornos de trabajo de alta demanda. La compañía busca posicionar a Copilot Cowork como una plataforma capaz de optimizar procesos, reducir tiempos operativos y mejorar la eficiencia de tareas empresariales complejas.

Según detalló Microsoft, la expansión de Copilot Cowork se concentra en dos áreas clave: la elección de modelos de inteligencia artificial y la extensibilidad del sistema. La tecnológica aseguró que el objetivo es ofrecer “un desempeño de primer nivel a un menor costo”.

Dentro de las novedades presentadas, la empresa explicó que Copilot Cowork funcionará en disponibilidad general sobre modelos de Anthropic, incluyendo Opus 4.8 y Sonnet 4.6. Asimismo, indicó que los clientes del entorno Frontier podrán utilizar GPT 5.5, mientras que Cowork 1 llegará próximamente como una nueva alternativa orientada a cargas de trabajo empresariales sensibles al costo.

Microsoft señaló que Cowork 1 ofrecerá una combinación optimizada entre costo, calidad y capacidades empresariales. El sistema fue diseñado para gestionar tareas cotidianas relacionadas con Copilot a un costo significativamente menor, lo que podría convertirlo en una opción atractiva para organizaciones que buscan ampliar el uso de inteligencia artificial sin incrementar considerablemente sus gastos operativos.

La compañía también anunció nuevas capacidades de integración mediante complementos desarrollados por socios estratégicos. Con esta expansión, Copilot Cowork podrá conectarse con más herramientas y servicios externos, permitiendo a las empresas ampliar las funciones disponibles dentro de la plataforma.

Otra de las novedades destacadas es la incorporación de navegación web integrada. Microsoft informó que, dentro del entorno Frontier, Copilot Cowork ahora puede navegar internet mediante un navegador local de Microsoft Edge. Esta función permitiría ejecutar tareas relacionadas con búsqueda de información, interacción con plataformas web y procesamiento de datos en tiempo real sin abandonar el entorno empresarial de Copilot.

Especialistas del sector tecnológico consideran que los sistemas agénticos representan una nueva etapa en la evolución de la inteligencia artificial corporativa. A diferencia de asistentes virtuales tradicionales, estas plataformas están diseñadas para coordinar herramientas, automatizar procesos de múltiples pasos y ejecutar tareas de larga duración con menor intervención humana.

El crecimiento de Copilot Cowork también refleja la intensificación de la competencia dentro del mercado global de inteligencia artificial empresarial. En los últimos meses, grandes compañías tecnológicas han acelerado el desarrollo de plataformas enfocadas en automatización corporativa, productividad y gestión avanzada de operaciones mediante modelos de inteligencia artificial.

Microsoft confirmó además que el acceso a Copilot Cowork requiere una licencia de suscripción de usuario de Microsoft 365 Copilot. Posteriormente, el uso de la plataforma se cobrará bajo un esquema de precios basado en consumo, donde los costos dependerán de las tareas ejecutadas por cada usuario.

Este modelo de facturación busca ofrecer mayor flexibilidad a las empresas, permitiendo ajustar el gasto en inteligencia artificial de acuerdo con la demanda operativa y el volumen de uso dentro de cada organización.

Aunque la compañía no reveló detalles específicos sobre precios finales ni una fecha exacta para la llegada de Cowork 1, sí confirmó que continuará ampliando las capacidades del sistema durante los próximos meses.

Con este anuncio, Microsoft fortalece su apuesta por integrar inteligencia artificial avanzada en el entorno corporativo, en un contexto donde las empresas buscan aumentar productividad, automatizar procesos y optimizar recursos mediante nuevas herramientas tecnológicas.