Microsoft presenta doce nuevas funciones de Copilot para una experiencia más personal, útil y humana

Caracas — Microsoft anunció este jueves una amplia actualización de Copilot, su asistente de inteligencia artificial, con doce nuevas características diseñadas para hacerlo “más personal, más útil y más conectado con las personas y el mundo que lo rodea”.

El anuncio fue realizado a través de un video publicado en YouTube, encabezado por Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, y Jacob Andreou, Jefe de Producto de Microsoft AI, quienes destacaron la importancia de desarrollar una inteligencia artificial al servicio de las personas.

Una IA más social y colaborativa

Durante la presentación, Suleyman y Andreou explicaron que estas nuevas herramientas buscan fortalecer la relación entre humanos y tecnología, ofreciendo experiencias más naturales, colaborativas y personalizadas.

Microsoft subrayó que “la IA debe ser social, no aislante”, y en esa línea presentó Groups, una función que convierte a Copilot en una experiencia compartida. Con esta herramienta, los usuarios pueden colaborar en tiempo real con hasta 32 personas, lo que permite intercambiar ideas, coescribir documentos, planificar proyectos o estudiar en conjunto.

La compañía destacó que esta novedad busca fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo, integrando la inteligencia artificial en entornos dinámicos y participativos.

Mico: una presencia cálida y expresiva

Otra de las innovaciones que llamó la atención es Mico, un personaje expresivo, cálido y personalizable con presencia visual opcional. Mico escucha, reacciona e incluso cambia de color para reflejar las interacciones del usuario, haciendo que las conversaciones se sientan naturales y empáticas.

Según Microsoft, Mico representa un paso importante hacia una interacción más humana con la tecnología, aportando emoción y cercanía a las experiencias digitales.

Personalización y memoria: una IA que recuerda

Dentro del conjunto de novedades, Memory & Personalization se posiciona como una de las funciones más esperadas. Esta característica permite a Copilot recordar información importante para cada usuario, como un entrenamiento para un maratón o un aniversario, y traerla nuevamente en futuras conversaciones.

De esta forma, Copilot ofrece una experiencia más coherente, contextual y personalizada, adaptándose a los hábitos, preferencias y prioridades de cada persona.

Asimismo, los conectores amplían las capacidades del asistente al integrar contenido de diferentes cuentas y servicios. Esto facilita la búsqueda y recuperación de información mediante lenguaje natural, haciendo que encontrar lo que se necesita sea más rápido y eficiente.

Copilot for Health y Learn Live: bienestar y aprendizaje guiado

Microsoft también presentó Copilot for Health, una función que responde a una de las necesidades más comunes de los usuarios: las consultas relacionadas con la salud. Esta herramienta busca ofrecer orientación confiable sobre bienestar, sin sustituir la opinión médica profesional.

En el ámbito educativo, la compañía lanzó Learn Live, una experiencia en la que Copilot se convierte en un tutor habilitado por voz. A diferencia de los sistemas tradicionales que solo ofrecen respuestas directas, Learn Live guía al usuario paso a paso a través de conceptos, promoviendo la comprensión profunda y la participación activa en el proceso de aprendizaje.

Copilot llega más lejos: Edge y Windows 11

Las mejoras también se extienden al ecosistema Microsoft. Con el Copilot Mode in Edge, el navegador de la compañía evoluciona hacia un asistente inteligente y dinámico, capaz de adaptarse al contexto del usuario y anticipar sus necesidades mientras navega por internet.

Por otro lado, Copilot on Windows convierte cada PC con Windows 11 en una computadora con inteligencia artificial integrada. Con la nueva palabra de activación “Hey Copilot”, los usuarios pueden iniciar conversaciones en cualquier momento, siempre que la función esté habilitada y el equipo desbloqueado.

Esta integración busca ofrecer una experiencia fluida, continua y omnipresente, donde la IA esté disponible como un compañero digital permanente dentro del entorno de trabajo y productividad.

Disponibilidad y enfoque centrado en las personas

Microsoft confirmó que todas las funciones anunciadas están disponibles en Copilot desde hoy, aunque la disponibilidad puede variar según el mercado, el dispositivo o la plataforma.

La compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, enfocada en mejorar la productividad, el aprendizaje, la salud y la conexión social.

El comunicado completo, junto con el video oficial y el blog informativo, puede consultarse en el sitio web de Microsoft:

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/2025/10/23/human-centered-ai/

Una nueva etapa para la IA cotidiana

Con esta actualización, Microsoft busca consolidar a Copilot como un asistente de confianza en la vida diaria, capaz de adaptarse a las necesidades y contextos de cada usuario.

Las nuevas funciones no solo amplían las capacidades técnicas del asistente, sino que también reflejan una visión más humana de la inteligencia artificial: una herramienta social, empática y al servicio de las personas.