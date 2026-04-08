HONOR apuesta por la inteligencia artificial en la gama media con el lanzamiento del Magic8 Lite

HONOR elevó la competencia en el segmento medio del mercado de teléfonos inteligentes con la presentación del HONOR Magic8 Lite, un dispositivo con el que la compañía busca trasladar funciones avanzadas de inteligencia artificial, tradicionalmente reservadas para modelos premium, hacia un rango de precio más accesible.

En un entorno donde los fabricantes compiten principalmente por especificaciones de hardware, la marca china apuesta por diferenciarse a través del software y la inteligencia artificial integrada a nivel de plataforma. El nuevo equipo incorpora MagicOS 9.0, basado en Android 15, junto con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, una combinación que según la empresa permite ofrecer herramientas de productividad, creatividad y automatización impulsadas por IA dentro de la gama media.

La propuesta de valor del Magic8 Lite se centra en transformar la experiencia del usuario de un modelo reactivo a uno predictivo, apoyándose en una suite de funciones que abarcan desde asistencia contextual hasta edición fotográfica generativa.

Magic Portal 2.0 impulsa la interacción predictiva

Entre las principales novedades del dispositivo destaca Magic Portal 2.0, una herramienta diseñada para interpretar el contexto de lo que aparece en pantalla y anticipar las acciones del usuario.

La plataforma analiza mensajes, imágenes, direcciones y otros elementos visuales para sugerir o ejecutar acciones automáticamente. Por ejemplo, cuando el usuario mantiene presionado un mensaje con una dirección y lo arrastra hacia el borde de la pantalla, el sistema abre de manera automática la aplicación de mapas. Del mismo modo, si se arrastra la imagen de un producto, el software puede abrir aplicaciones de comercio electrónico como Amazon o Mercado Libre.

El sistema también incorpora la tecnología propietaria Knuckle Sense, que permite usar el nudillo para rodear objetos en imágenes o videos y activar búsquedas o consultas relacionadas de manera inmediata.

Traducción en tiempo real para viajes y negocios

Otra de las áreas donde HONOR pone énfasis es en la traducción asistida por inteligencia artificial. El Magic8 Lite integra la suite AI Translate, con funciones orientadas a usuarios que requieren comunicación multilingüe en tiempo real.

Entre ellas figura el modo “Face to Face”, pensado para conversaciones presenciales. Al colocar el dispositivo sobre una mesa, la pantalla se divide y muestra traducción de voz a texto en tiempo real para ambas partes, con orientación individual para cada interlocutor.

Asimismo, la función AI Subtitles permite generar subtítulos automáticos en tiempo real para videos o archivos de audio sin subtítulos incorporados, una característica orientada al consumo de contenido internacional y accesibilidad.

Fotografía con edición generativa integrada

En el apartado fotográfico, HONOR combina un sensor principal de 108 megapíxeles con herramientas de edición impulsadas por IA generativa.

Entre ellas se encuentra AI Eraser, una función que permite eliminar personas, objetos o elementos no deseados de una fotografía mientras reconstruye el fondo de forma automática. También incluye AI Face Tune, orientada a corregir expresiones faciales en fotos grupales, como abrir digitalmente los ojos de sujetos que hayan salido parpadeando.

El paquete de edición se complementa con herramientas de restauración y mejora de imágenes, incluyendo AI Upscale para aumentar la resolución de fotografías antiguas, así como funciones de recorte inteligente y expansión de imagen para ampliar el encuadre más allá de sus límites originales.

HONOR apunta a profesionales y estudiantes

Más allá del entretenimiento y la fotografía, la compañía también posiciona el dispositivo como una herramienta de productividad para estudiantes y profesionales.

El equipo incorpora HONOR Notas y Grabadora con AI, funciones que permiten transcribir automáticamente reuniones o clases, identificar distintos oradores y generar resúmenes inteligentes con los puntos principales de la conversación.

A ello se suma una integración más profunda con el ecosistema de Google, incluyendo soporte para Circle to Search y la aplicación Google Gemini preinstalada, con el objetivo de reforzar las capacidades de búsqueda visual y asistencia creativa.

Estrategia para ampliar la adopción de IA móvil

Con el Magic8 Lite, HONOR se suma a la tendencia de fabricantes que buscan democratizar la inteligencia artificial móvil en segmentos de precio más bajos, en un momento en que la diferenciación por hardware comienza a mostrar señales de saturación en la industria.

La empresa afirmó que todas estas funciones estarán disponibles desde el lanzamiento del dispositivo, reforzando su estrategia de ampliar el acceso a herramientas avanzadas de software dentro de la gama media.

El movimiento posiciona a HONOR en una carrera cada vez más competitiva por captar consumidores que buscan capacidades de inteligencia artificial sin pagar el precio de un teléfono insignia, un segmento que analistas consideran clave para la próxima etapa de crecimiento del mercado global de smartphones.