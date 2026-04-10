Matta plantea elevar salario mínimo en Venezuela a entre 100 y 120 dólares con plan de sostenibilidad

Caracas.— El exdiputado a la Asamblea Nacional y experto en materia energética, Elías Matta, propuso que Venezuela establezca un salario mínimo mensual de entre 100 y 120 dólares como parte de una reforma integral para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, en medio del deterioro sostenido de los ingresos reales y la expectativa por un anunciado ajuste salarial del Ejecutivo para el próximo 1 de mayo.

La propuesta surge en un momento de creciente presión social sobre el Gobierno luego de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, confirmara que el Ejecutivo aplicará un incremento salarial en mayo, aunque sin detallar el monto ni el alcance de la medida.

“El salario en Venezuela ha sido destruido. Hoy no cubre ni lo más básico. Recuperarlo no es una opción, sino una necesidad inmediata para evitar que millones de familias sigan cayendo en la pobreza”, afirmó Matta al defender la necesidad de un ajuste estructural del ingreso laboral.

El planteamiento del dirigente opositor contempla que el aumento no se limite a una corrección nominal, sino que forme parte de un programa económico orientado a garantizar su sostenibilidad fiscal y evitar desequilibrios macroeconómicos.

Llamado a un ajuste “real, suficiente y sostenible”

Matta sostuvo que el próximo anuncio oficial debe traducirse en una mejora efectiva del salario base y no en una ampliación de los esquemas de bonificación actualmente vigentes para buena parte de los trabajadores públicos.

“El país necesita señales claras y estructurales. Saludamos que se reconozca la necesidad de mejorar los ingresos, pero Venezuela requiere un ajuste real, suficiente y sostenible, no medidas parciales que mantengan a los trabajadores en la incertidumbre”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que cualquier incremento debe incorporarse al salario formal para preservar beneficios laborales y prestaciones, así como brindar mayor estabilidad a pensionados y empleados del sector público.

Actualmente, el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado desde 2022, mientras el Ejecutivo ha recurrido crecientemente a bonos y transferencias complementarias para apuntalar el ingreso de ciertos sectores laborales.

Propuesta incluye reordenamiento fiscal y mayor transparencia

Para financiar el ajuste, Matta aseguró que el Estado venezolano cuenta con recursos suficientes siempre que se revise la asignación del gasto público y se prioricen áreas sociales estratégicas.

“Venezuela genera ingresos importantes por la vía petrolera y tributaria. El problema no es la falta de dinero, sino su uso sin transparencia y sin enfoque social”, señaló.

Como parte de su planteamiento, el exparlamentario propuso una hoja de ruta de tres etapas para implementar la recomposición salarial:

Sustitución progresiva de bonos por salario formal, garantizando derechos laborales. Reordenamiento del gasto público, priorizando remuneraciones, salud y educación. Transparencia fiscal y recuperación del control institucional del presupuesto.

Según Matta, el costo anual estimado de una política de ajuste salarial de esa magnitud —incluyendo pensionados y escalas del sector público— oscilaría entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.

“Este esfuerzo es viable si se eliminan gastos ineficientes, se mejora la gestión pública y se combate la opacidad en el manejo de los recursos del Estado”, agregó.

Recuperación salarial ligada a producción y estabilidad económica

Más allá del ajuste nominal, Matta advirtió que una recuperación sostenida del ingreso laboral requiere medidas complementarias orientadas a impulsar la producción nacional y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

“Un salario digno no es un gasto, es una inversión en estabilidad social, productividad y crecimiento”, destacó.

Analistas y gremios empresariales han advertido que cualquier aumento salarial de magnitud deberá equilibrarse con políticas de productividad y control inflacionario para evitar nuevas distorsiones en precios y costos laborales, en un contexto donde el Gobierno ha defendido una estrategia de ajustes graduales para limitar impactos inflacionarios.

Matta cerró su planteamiento con un llamado a un acuerdo amplio entre actores políticos, económicos y sociales para colocar la recuperación del ingreso laboral en el centro de la agenda económica nacional.

“Este es un tema moral y económico. Sin salarios dignos, no hay recuperación posible para Venezuela”, concluyó.