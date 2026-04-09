Mercado global de centros de datos alcanzaría US$1,8 billones en 2035 impulsado por IA y computación en la nube

El mercado global de centros de datos se encamina a una fuerte expansión durante la próxima década, con una proyección de alcanzar aproximadamente US$1,8 billones para 2035, frente a una valoración estimada de US$420.000 millones en 2025, de acuerdo con datos del informe de mercado presentado en la nota de prensa. La previsión implica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 15,5% entre 2026 y 2035.

El crecimiento del sector está siendo impulsado por la acelerada digitalización de las economías, el aumento del uso de servicios en la nube, la expansión de aplicaciones de inteligencia artificial (IA), el análisis de grandes volúmenes de datos y el crecimiento sostenido del tráfico de internet a escala global.

Los centros de datos se han consolidado como la infraestructura esencial de la economía digital, al permitir el almacenamiento, procesamiento y distribución de grandes volúmenes de información para empresas, gobiernos y consumidores.

IA, nube e internet de las cosas elevan la demanda

La creciente generación de datos en todo el mundo continúa siendo uno de los principales motores del mercado. El auge de dispositivos conectados al internet de las cosas (IoT), redes sociales, plataformas de video en streaming y aplicaciones empresariales está elevando la necesidad de infraestructura robusta para almacenamiento y procesamiento.

Otro factor clave es la migración empresarial hacia plataformas de computación en la nube, una tendencia que está impulsando nuevas inversiones en centros de datos de hiperescala. Las empresas buscan mayor escalabilidad, flexibilidad operativa y eficiencia de costos mediante la externalización de cargas de trabajo hacia proveedores cloud.

La adopción de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático también está aumentando la presión sobre la infraestructura existente. Las cargas de trabajo de IA requieren sistemas de computación de alto rendimiento y entornos especializados de alta densidad, lo que está favoreciendo la modernización de instalaciones y el despliegue de nuevas capacidades.

Centros de hiperescala y edge computing lideran tendencias del mercado

Entre las principales tendencias del sector destaca el crecimiento de los centros de datos de hiperescala, que dominan actualmente el mercado gracias a la expansión de servicios en la nube, aplicaciones de IA y análisis de big data.

Asimismo, los centros de datos edge están ganando terreno por su capacidad para procesar información cerca del punto de origen, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento de aplicaciones en tiempo real.

La sostenibilidad también se ha convertido en una prioridad estratégica para operadores e inversionistas. El sector registra mayores inversiones en tecnologías energéticamente eficientes, uso de energías renovables y operaciones con neutralidad de carbono.

Además, la automatización de operaciones mediante monitoreo impulsado por IA y mantenimiento predictivo está transformando la gestión de los centros de datos modernos.

Persisten desafíos por costos energéticos y requerimientos de capital

Pese a las perspectivas positivas, la industria enfrenta importantes obstáculos operativos y financieros.

La construcción y mantenimiento de centros de datos exige elevadas inversiones iniciales en infraestructura física, equipamiento tecnológico y sistemas energéticos. A esto se suma el creciente escrutinio sobre el elevado consumo eléctrico del sector, en un contexto de mayores exigencias ambientales y regulatorias.

Los sistemas de enfriamiento y gestión térmica continúan siendo otro desafío crítico, especialmente ante el aumento de densidad computacional derivado de aplicaciones de IA.

A nivel operativo, la ciberseguridad y el cumplimiento normativo representan riesgos crecientes para los operadores, mientras que la disponibilidad limitada de terrenos adecuados y de infraestructura eléctrica restringe la expansión en algunos mercados.

Norteamérica mantiene liderazgo; Asia-Pacífico acelera crecimiento

Por regiones, Norteamérica continúa liderando el mercado global, respaldada por la fuerte presencia de proveedores de nube de hiperescala, infraestructura tecnológica avanzada y elevada adopción de inteligencia artificial.

Europa mantiene un crecimiento sostenido impulsado por inversiones en infraestructura digital, regulaciones de protección de datos y mayor adopción de energías renovables.

No obstante, Asia-Pacífico se perfila como la región de más rápido crecimiento, apoyada en la acelerada digitalización, mayor penetración de internet y expansión de servicios cloud en economías como China, India, Japón y Corea del Sur.

En tanto, América Latina y Medio Oriente y África también muestran un incremento gradual de la demanda, impulsado por iniciativas de transformación digital y expansión del acceso a internet.

Gigantes tecnológicos intensifican competencia en el sector

El mercado presenta una competencia elevada entre grandes operadores globales y proveedores de infraestructura digital. Entre los principales actores destacan Amazon Web Services (AWS), Microsoft Corporation, Google LLC, IBM Corporation, Oracle Corporation, Equinix, Inc., Digital Realty Trust, Inc., Alibaba Cloud, Tencent Cloud y NTT Communications.

Estas compañías están incrementando inversiones en centros de hiperescala, tecnologías de refrigeración líquida, energías renovables y adquisiciones estratégicas para fortalecer su presencia competitiva.

Perspectiva de largo plazo se mantiene favorable

Las perspectivas para el sector continúan siendo sólidas en el mediano y largo plazo, apoyadas en la expansión de la inteligencia artificial, el edge computing, el internet de las cosas y la demanda sostenida de servicios en la nube.

La evolución hacia tecnologías de centros de datos más eficientes energéticamente y las crecientes inversiones en infraestructura digital global apuntan a mantener el dinamismo del mercado durante la próxima década.

En ese contexto, el segmento de centros de datos se consolida como uno de los pilares estratégicos de la transformación digital mundial, con una trayectoria de crecimiento que seguirá atrayendo capital y expansión operativa en múltiples regiones.