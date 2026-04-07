La ciudad en modo personal: los audífonos redefinen la experiencia urbana en Chile

Santiago de Chile.– En un entorno urbano cada vez más dinámico y ruidoso, los hábitos de consumo de audio están experimentando una transformación significativa. Lo que antes era un paisaje sonoro compartido —marcado por el tráfico, el transporte público y la actividad cotidiana— hoy está siendo reemplazado, para muchos usuarios, por una experiencia auditiva personalizada.

Cada ciudad, ya sea grande, mediana o chica, tiene su propio sonido. Motores acelerando, puertas del metro que se cierran, conversaciones que se cruzan en el transporte público, pasos acelerados en la vereda. Sin embargo, para muchas personas que se mueven diariamente por la ciudad, ese paisaje sonoro ya no es el único protagonista.

Hoy, cada vez más usuarios llevan consigo su propio soundtrack.

Este cambio de comportamiento ha sido acompañado por avances tecnológicos en dispositivos de audio, particularmente en el segmento de audífonos inalámbricos. Empresas como Samsung han apostado por productos como los Galaxy Buds4, diseñados para mejorar la experiencia de escucha en movimiento mediante la combinación de calidad de sonido, ergonomía y funciones inteligentes.

Preferencias de consumo y nuevas dinámicas de uso

El desarrollo tecnológico ha puesto énfasis en lograr una experiencia auditiva más precisa y natural. En el caso de estos dispositivos, su diseño responde al análisis de millones de datos sobre formas de oído y simulaciones de ajuste, buscando optimizar tanto la comodidad como la estabilidad durante el uso prolongado. Esto los posiciona como herramientas clave para acompañar trayectos largos, caminatas urbanas o jornadas completas.

Entonces inmediatamente surge la pregunta: ¿qué escucha, específicamente, la gente durante estos trayectos? La respuesta es más que clara. La música domina ampliamente las preferencias.

De acuerdo con una encuesta realizada en la comunidad Samsung Members, cerca del 80% de los usuarios escucha música mientras se desplaza por la ciudad, ya sea mediante listas de reproducción personalizadas o grabaciones de conciertos en vivo.

Y si bien opciones como podcasts, audiolibros u otros contenidos han ido en aumento durante los últimos años, quienes los consumen siguen siendo un porcentaje menor si se compara con los amantes de la música. Así, un 20% opta por contenido informativo, de aprendizaje, autoayuda o simplemente de entretención para estos trayectos.

En ese contexto, el audio no solo acompaña el movimiento: también transforma la experiencia de desplazarse. Una playlist puede marcar el ritmo de una caminata por el centro, subir el ánimo en un día complejo o hacer más llevadero un viaje largo en transporte público.

Un podcast o un capítulo de un audiolibro, en cambio, puede convertir el trayecto en un momento de pausa y reflexión dentro de la rutina diaria.

Audífonos: herramienta funcional y emocional

El uso de audífonos está fuertemente vinculado a momentos específicos del día, particularmente los desplazamientos. Según el estudio, cerca del 40% de los usuarios los utiliza durante su traslado al trabajo o la universidad, un 35% en el transporte público y un 25% mientras camina por la ciudad.

Estos datos reflejan que los audífonos acompañan especialmente los momentos de transición del día: ese tiempo entre llegar a la oficina, volver a casa o desplazarse entre distintos lugares.

Pero uno de los datos más reveladores de la encuesta no tiene que ver tanto con lo que las personas escuchan, sino con las razones por las que utilizan audífonos en espacios públicos.

La mitad de los encuestados (50%) afirma que los usa principalmente para no escuchar el ruido ambiente, mientras que un 30% dice que los utiliza para crear su propio espacio, incluso en entornos concurridos. Solo un porcentaje menor menciona otras motivaciones.

En ciudades cada vez más densas y ruidosas, los audífonos se han convertido en una herramienta para recuperar cierto control sobre el entorno. Permiten filtrar lo que se quiere escuchar y dejar fuera el resto.

Ese efecto también tiene una dimensión emocional. Cerca del 60% de los participantes señala que lo que escucha durante sus trayectos mejora mucho su estado de ánimo.

Así, un viaje que podría ser rutinario o incluso estresante puede transformarse en un momento de desconexión, energía o concentración. En ello, la tecnología juega un rol clave.

Innovación tecnológica y expectativas del consumidor

El estudio también revela los factores clave que los usuarios consideran al elegir audífonos para uso urbano. Cuando se les pregunta qué es lo que más valoran en unos audífonos para usar en espacios públicos, el 50% menciona la calidad de sonido como el factor más importante, seguido por la cancelación de ruido (30%) y la comodidad o el diseño (20%).

Además, un 70% de los encuestados afirma que es muy importante poder escuchar con claridad incluso cuando hay ruido alrededor, lo que refleja cómo el entorno urbano influye directamente en las expectativas de los usuarios.

En ese contexto, los avances recientes en tecnología de audio han comenzado a enfocarse precisamente en mejorar la experiencia de escucha en escenarios cotidianos. Y estos dispositivos incorporan mejoras en procesamiento de sonido y algoritmos inteligentes que permiten ofrecer una experiencia más clara y equilibrada, incluso cuando el entorno es dinámico o ruidoso.

Más allá de la tecnología, lo que revela esta tendencia es una transformación en la manera en que las personas viven la ciudad.