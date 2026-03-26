Ni algoritmos ni Inteligencia Artificial: el pensamiento humano como última línea de defensa digital

México. En un contexto donde la Inteligencia Artificial (IA) avanza con rapidez y alcanza niveles de realismo cada vez más sofisticados, expertos advierten que la principal herramienta de defensa digital no radica en el desarrollo tecnológico, sino en las capacidades humanas. La historiadora y académica chilena María Gabriela Huidobro Salazar sostiene que el pensamiento crítico y la atención al detalle se posicionan como barreras esenciales frente a amenazas como el phishing y otras formas de fraude digital.

Desde su rol como Decana Asociada de Posgrado en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Huidobro plantea que la alfabetización digital debe ir más allá del dominio técnico. En su análisis, destaca que habilidades aparentemente básicas, como la correcta ortografía, pueden desempeñar un papel crucial en la identificación de contenidos maliciosos.

La reflexión surge a partir de una experiencia personal que ilustra la importancia de los detalles. Según relata, un error ortográfico —una «z» mal utilizada— en un correo electrónico fraudulento fue suficiente para alertarla y evitar que cayera en una estafa. Este tipo de situaciones, señala, evidencian que el lenguaje no solo cumple una función comunicativa, sino también defensiva.

«La ortografía no es un mero adorno de puristas; manifiesta un orden mental y la atención al otro. En un mundo saturado de ilusiones falsas, el lenguaje se convierte en un mecanismo de defensa», señala la Decana.

La inmediatez digital y la pérdida del discernimiento

El planteamiento de Huidobro se inserta en un debate más amplio sobre los efectos de la digitalización acelerada en la capacidad de análisis de los usuarios. En particular, advierte sobre una creciente “automatización del pensamiento”, impulsada por el uso intensivo de herramientas de generación de contenido como ChatGPT.

En la cultura de la inmediatez, donde la rapidez prima sobre la reflexión, el uso indiscriminado de estas tecnologías para redactar desde mensajes simples hasta argumentos complejos podría estar debilitando la capacidad de discernimiento. Delegar la construcción del discurso en algoritmos, explica, reduce la sensibilidad necesaria para identificar inconsistencias o señales de alerta.

De acuerdo con la especialista, el descuido de la forma en la comunicación conlleva riesgos más profundos. La pérdida de atención a los detalles puede traducirse en una mayor vulnerabilidad frente a estrategias de engaño cada vez más sofisticadas.

«Estamos perdiendo las herramientas básicas de discernimiento. Si dejamos de cuidar la forma, no prestaremos atención a los detalles; y sin detalles, nos volvemos vulnerables ante un entorno que se especializa en el engaño sutil».

Educación y tecnología: hacia un equilibrio necesario

Frente a este escenario, la académica propone un enfoque que no rechaza la tecnología, sino que promueve su uso consciente y crítico. En lugar de sustituir las capacidades humanas, la IA debería complementar y potenciar el pensamiento creativo.

Huidobro hace un llamado a las instituciones educativas a replantear sus modelos formativos, priorizando el desarrollo intelectual por encima de la mera capacitación técnica. Este enfoque implica una “des-automatización” del individuo, orientada a recuperar habilidades fundamentales para la comprensión y el análisis.

Entre los pilares de este modelo destacan el fomento de la duda metódica —cuestionar la procedencia y veracidad de los contenidos digitales—, el análisis filosófico para profundizar en el uso de herramientas tecnológicas, y el retorno a prácticas como la lectura crítica y la observación pausada.

En un entorno donde la sobreabundancia de información y la velocidad del consumo digital predominan, estas habilidades adquieren relevancia estratégica no solo para la seguridad personal, sino también para el desempeño profesional.

El valor estratégico del pensamiento humano

La reflexión de Huidobro cobra especial relevancia en el ámbito empresarial y laboral, donde la adopción de tecnologías basadas en IA continúa expandiéndose. En este contexto, la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la atención al detalle se perfilan como competencias diferenciales frente a la automatización.

Más allá de aprender a utilizar nuevas herramientas, la académica subraya la necesidad de fortalecer aquello que distingue al ser humano de las máquinas. Este enfoque no solo contribuye a mitigar riesgos digitales, sino que también potencia la toma de decisiones informadas en entornos complejos.

«La nueva alfabetización debe ser profundamente humanista, para fortalecer aquello que las máquinas no pueden replicar: la duda metódica, la capacidad de análisis y la sensibilidad ante la anomalía».

En un escenario donde la línea entre lo real y lo artificial es cada vez más tenue, el pensamiento humano se consolida como la última línea de defensa.