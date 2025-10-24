JETOUR presenta el G700 en China: una validación global de la arquitectura híbrida todoterreno GAIA

Los principales periodistas automotrices del mundo se dieron cita en el Parque Deportivo Automotriz Hongyangshan, en la provincia de Anhui, para participar en la primera conducción mundial del nuevo JETOUR G700, un SUV híbrido de lujo que busca redefinir el concepto del todoterreno inteligente. Bajo el lema “Innovación · Definiendo el Futuro”, el evento ofreció una demostración integral del rendimiento, la tecnología y la comodidad que caracterizan a la arquitectura híbrida todoterreno GAIA, base del nuevo modelo insignia de la marca.

Innovación en conducción todoterreno

Durante las pruebas en campo, el G700 fue sometido a terrenos exigentes con secciones llenas de baches, pendientes pronunciadas y superficies resbaladizas. En cada uno de estos escenarios, el vehículo mostró un dominio técnico excepcional gracias a su Sistema XWD Inteligente, diseñado para ofrecer control sin esfuerzo en todos los terrenos de escape.

El sistema, que incorpora bloqueos diferenciales delanteros y traseros junto con un bloqueo central virtual electrónico, monitorea el estado del vehículo 100 veces por segundo. Este análisis en tiempo real permite al sistema identificar con precisión el momento de bloqueo y distribuir el par de manera eficiente, optimizando la tracción, la estabilidad y el control del vehículo.

Los especialistas presentes destacaron que la tecnología de control dinámico de JETOUR coloca al G700 en una posición de ventaja dentro del competitivo segmento de los SUV todoterreno híbridos.

El chasis GAIA: confort y resistencia en un solo diseño

Otro de los aspectos que más atención generó fue el chasis GAIA, considerado el núcleo estructural del G700. La marca explicó que su diseño integra una suspensión neumática electromagnética con un larguero hidroformado de una sola pieza, capaz de absorber los impactos más severos en terrenos irregulares.

El resultado es una conducción más cómoda y estable, incluso en condiciones extremas. Los periodistas automotrices presentes coincidieron en que la comodidad superó las expectativas, ofreciendo una experiencia de conducción que equilibra el lujo con la funcionalidad todoterreno.

Además, el vehículo incorpora el modo Intelligent X, un sistema avanzado que combina la visión ADAS con datos de percepción multidimensional. Este modo le permite al vehículo identificar automáticamente el tipo de superficie y ajustar dinámicamente las estrategias de conducción, una innovación que ha sido reconocida por los medios participantes como un hito en la automatización del manejo todoterreno.

GAIA iDM-O: potencia híbrida sin precedentes

En las pruebas de aceleración y ascenso, el sistema GAIA iDM-O del G700 demostró una potencia sobresaliente y una entrega de energía suave y constante. Este conjunto tecnológico consolida al modelo como la plataforma híbrida todoterreno insignia de JETOUR, y establece un nuevo punto de referencia en el rendimiento dentro del segmento.

El vehículo combina un motor de combustión 2.0T con dos motores eléctricos, alcanzando un par máximo de 1135 N·m. Esta capacidad ofrece una tracción excepcional en ascensos de baja velocidad y un rendimiento superior en maniobras de recuperación extrema, reforzando su reputación como un todoterreno híbrido de alto desempeño.

Durante las pruebas de aceleración en línea recta, los medios confirmaron que el G700 alcanza los 0 a 100 km/h en solo 4.6 segundos. En términos de eficiencia, el SUV ofrece una autonomía combinada de 1.400 km y un consumo de combustible WLTC de solo 8.8 litros por cada 100 km, una cifra que combina potencia con sostenibilidad energética.

Un paso adelante en la visión de movilidad inteligente

La jornada de pruebas en Hongyangshan no solo permitió validar el robusto rendimiento del G700, sino que también ofreció una experiencia inmersiva de inteligencia, confort y calidad superior. Según JETOUR, este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en su estrategia de movilidad híbrida, orientada a fortalecer su presencia internacional.

En palabras de la compañía, “JETOUR seguirá redefiniendo el concepto de todoterreno híbrido de alta gama con sus excepcionales capacidades de fabricación inteligente, con el objetivo de convertirse en la ‘marca líder a nivel mundial de todoterrenos híbridos’.”

Con el G700, la marca china busca posicionarse en el mercado global como un referente de innovación tecnológica, eficiencia energética y diseño inteligente, elementos que reflejan la evolución de la industria automotriz hacia soluciones más sostenibles y conectadas.