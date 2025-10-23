Roger Williams University lanza una herramienta en línea para diseñar combinaciones académicas y experiencias reales

Bristol, Rhode Island – (GLOBE NEWSWIRE) — Roger Williams University (RWU) ha dado un paso audaz en su evolución institucional al presentar una renovada identidad de marca y una innovadora herramienta digital impulsada por inteligencia artificial. Esta plataforma permite a los estudiantes crear combinaciones personalizadas de programas académicos y experiencias prácticas del mundo real, reafirmando el compromiso de la universidad con una educación integral, flexible y orientada al futuro profesional.

Una universidad que impulsa combinaciones poderosas

Cerca del 80 % de los estudiantes de pregrado de RWU se gradúan con una doble titulación o con un programa interdisciplinario de mayor y menor. Con ocho escuelas distribuidas entre sus campus de Bristol y Providence, Rhode Island, la universidad ofrece programas líderes en ciencias marinas e innovación, derecho y justicia, diseño y entornos construidos, junto con una sólida formación en humanidades y negocios.

El objetivo de RWU es proporcionar una mezcla única de artes liberales y estudios profesionales que permita a los estudiantes combinar conocimientos y competencias prácticas, generando perfiles académicos diferenciados.

Una herramienta para diseñar el camino académico

Como parte central del relanzamiento institucional, RWU presentó un sistema en línea que invita a los estudiantes a imaginar sus propias combinaciones de carreras, especializaciones y credenciales profesionales. Esta plataforma digital permite construir trayectorias interdisciplinarias que abarcan desde el nivel de licenciatura hasta programas de posgrado, títulos profesionales o incluso un grado en derecho.

Con más de 150 programas académicos —incluyendo opciones aceleradas que permiten obtener títulos de licenciatura y maestría en menos tiempo— los estudiantes pueden explorar combinaciones innovadoras como el M.B.A. con Business Analytics o el único J.D./M.B.A. ofrecido en el estado de Rhode Island.

“What sets Roger Williams University apart is that we empower every student to shape their own future through powerful combinations of learning and experience. They don’t just earn a degree here – they discover their purpose,” señaló Laura Baldwin, directora de marketing de RWU. “We have revamped our online experience to showcase what students can accomplish both inside and outside the classroom. This also allows them to connect with the programs and success stories of students who collaborate with communities, solve real problems, and turn their passions into action. That’s the Roger Williams difference – we graduate thinkers and doers who will thrive in an evolving global workplace.»

Reconocimientos y excelencia académica

Durante el último año, RWU ha sido reconocida como la número 35 entre las Mejores Universidades Regionales del Norte y una de las Mejores Escuelas en Valor, según U.S. News & World Report. Además, fue nombrada una de las 10 mejores Facultades de Derecho en Estados Unidos por Accesibilidad del Profesorado, de acuerdo con The Princeton Review, y ocupa el puesto número 1 en Rhode Island por sus programas en línea de la RWU Extension School, según Forbes.

Inversión en espacios de aprendizaje de vanguardia

En los últimos años, la universidad ha destinado importantes recursos para crear entornos de aprendizaje que impulsen la innovación. Entre ellos destacan los Richard L. Bready Applied Learning Laboratories y el E. L. Wiegand Data Modeling Studio, equipados con tecnología de realidad virtual para ingeniería, ciencias computacionales y gestión de la construcción.

Asimismo, RWU inauguró el Design Thinking Studio para negocios y marketing, los laboratorios de Ciencias Forenses y Alimentarias, y el Center for Corporate Communication. La expansión del Luther H. Blount Shellfish Hatchery y la modernización de su granja de aprendizaje experiencial consolidan su liderazgo en ciencias marinas.

Además, la universidad renovó su sala de redacción profesional, su estudio de pódcast y sus espacios de artes visuales, y transformó su comedor en un destino culinario tras una inversión de 2 millones de dólares.

Aprendizaje práctico y acompañamiento personalizado

Estos espacios se complementan con las características distintivas de RWU: clases pequeñas, atención personalizada y mentorías directas que conectan el aprendizaje con los resultados profesionales. A través del programa RWU Internship Experience y el requisito institucional de aprendizaje experiencial, cada estudiante obtiene experiencia laboral real antes de graduarse.

Gracias a este enfoque, el 96 % de los egresados logra empleo o inicia estudios de posgrado en los seis meses posteriores a su graduación, consolidando la reputación de RWU como una universidad que forma profesionales listos para el mercado global.

Vida universitaria y proyección internacional

Más allá del ámbito académico, RWU ofrece una vida estudiantil activa y diversa, con más de 80 clubes y organizaciones, 24 equipos deportivos universitarios y programas de intercambio en más de 25 países de seis continentes.

Desde su campus frente a la bahía de Mount Hope, en Bristol, hasta su sede urbana en el centro de Providence, la universidad brinda un entorno estratégico para el aprendizaje, la colaboración y la exploración cultural, fomentando vínculos con empresas, agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias.

“A Roger Williams University education is defined by the powerful combinations that empower students to combine solving real problems in labs and studios, clinics and courtrooms, and in the community – putting the world in our classrooms and labs, and putting our students out in the world,” afirmó Margaret Everett, rectora de RWU.

Un nuevo capítulo en su 70.º aniversario

El proceso de rebranding, desarrollado a lo largo de varios años, involucró a toda la comunidad universitaria para construir una identidad visual y narrativa que refleje auténticamente el valor distintivo de RWU como universidad integral.

En su 70.º aniversario, Roger Williams University reafirma su compromiso con la innovación académica, el aprendizaje experiencial y el impacto comunitario, consolidando su visión de una educación transformadora que combina conocimiento, habilidades y propósito para formar líderes capaces de prosperar en un mundo en constante cambio.