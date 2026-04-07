Samsung Neo QLED impulsa la experiencia de “estadio en casa” con innovación basada en IA

SANTIAGO DE CHILE — En medio de una temporada de fútbol 2026 marcada por un calendario intenso y una audiencia cada vez más exigente, Samsung Electronics refuerza su estrategia en el segmento de entretenimiento doméstico con su línea Neo QLED, orientada a transformar la forma en que los aficionados viven los partidos desde sus hogares.

El consumo de eventos deportivos ha evolucionado de manera significativa en los últimos años. Ya no se limita a encender el televisor, sino que ahora integra múltiples dispositivos, sonido envolvente y experiencias personalizadas. En este contexto, la compañía surcoreana busca capitalizar esta tendencia mediante soluciones impulsadas por inteligencia artificial que elevan la inmersión audiovisual.

Con el auge del fútbol global y la creciente demanda por experiencias más realistas, Samsung posiciona su tecnología Neo QLED como una alternativa capaz de replicar la atmósfera del estadio. La propuesta combina mejoras en imagen, procesamiento inteligente y sistemas de sonido avanzados para acercar al espectador a la acción en tiempo real.

“La tecnología de Samsung permite a los espectadores involucrar sus sentidos de formas nuevas y emocionantes, tanto en imagen como en sonido. Esto expande la inmersión, permitiendo que los usuarios de pantallas múltiples interactúen con la audiencia como si todos estuvieran asistiendo al evento en vivo, creando una experiencia de visualización premium desde la comodidad de sus hogares, impulsada por un ecosistema de dispositivos conectados con IA que se adapta a los gustos de cada espectador”, comentó Celso Barros, Director Regional de la división de Visual Display en Samsung Electronics para América Latina.

Uno de los pilares de esta propuesta es el AI Football Mode Pro, una funcionalidad que utiliza algoritmos avanzados para analizar en tiempo real el movimiento de los jugadores y la trayectoria del balón. Esta capacidad permite a la televisión ajustar automáticamente parámetros de imagen, optimizando la fluidez y reduciendo el desenfoque de movimiento, un desafío habitual en transmisiones deportivas de alta velocidad.

La incorporación de inteligencia artificial no se limita al aspecto visual. Samsung también ha integrado un sistema de sonido inteligente diseñado para equilibrar los distintos elementos acústicos de una transmisión. De este modo, la tecnología es capaz de resaltar la voz del narrador sin sacrificar la intensidad del ambiente del estadio, ofreciendo una experiencia auditiva más clara y envolvente.

Este enfoque responde a una necesidad creciente del consumidor moderno, que busca no solo ver el partido, sino sentirlo. La capacidad de distinguir los cánticos de la afición, la emoción en la narración y los sonidos del juego en sí se convierte en un valor diferencial en un mercado altamente competitivo.

La trayectoria de la compañía respalda esta evolución tecnológica. Con más de dos décadas liderando el mercado global de pantallas y más de 12 años en dispositivos de sonido, Samsung ha consolidado una base de innovación que le permite adaptarse a las exigencias de las transmisiones deportivas actuales. Factores como los cambios de iluminación en el estadio, la velocidad del juego y la necesidad de capturar detalles precisos son abordados mediante avances en procesamiento de imagen y hardware especializado.

Además, la línea Neo QLED incorpora mejoras en la definición y el contraste que permiten apreciar elementos antes imperceptibles para el espectador promedio. Desde la textura del césped hasta las expresiones faciales de los jugadores, la tecnología busca ofrecer una representación más fiel del evento deportivo.

En términos de estrategia, este desarrollo también refleja la apuesta de Samsung por integrar inteligencia artificial en su ecosistema de dispositivos conectados. La personalización de la experiencia, basada en las preferencias del usuario, se perfila como un componente clave para fidelizar consumidores en el segmento premium.

Así, la propuesta de “estadio en casa” no solo responde a una tendencia de consumo, sino que también marca una evolución en la industria del entretenimiento doméstico. En un entorno donde la competencia entre fabricantes de televisores se intensifica, la diferenciación a través de la innovación tecnológica y la experiencia del usuario se convierte en un factor determinante.

Con la temporada futbolística en pleno desarrollo, Samsung busca consolidar su posición en América Latina y otros mercados estratégicos, ofreciendo una alternativa que combina tecnología, conectividad e inteligencia artificial para redefinir la forma en que se vive el deporte desde el hogar.