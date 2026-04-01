Banco del Tesoro impulsa pagos digitales durante Semana Santa

(Caracas) — En el contexto de la temporada de Semana Santa, el Banco del Tesoro reforzó su estrategia de servicios digitales y medios de pago, promoviendo el uso de su tarjeta internacional Master Debit y sus plataformas electrónicas como herramientas clave para facilitar las transacciones de los usuarios en el país y en el exterior.

De acuerdo con información difundida por la entidad financiera, la iniciativa busca acompañar el incremento de la actividad económica y de consumo típico de la Semana Mayor, una de las temporadas con mayor movilidad de personas en Venezuela.

“La Semana Mayor se vive con la libertad financiera que solo el Banco del Tesoro puede ofrecer.”

El banco destacó que su tarjeta Master Debit, de uso internacional, permite a los clientes realizar operaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional, incluyendo retiros de efectivo, pagos en puntos de venta y compras en línea. La incorporación de tecnología sin contacto también apunta a agilizar las operaciones en comercios físicos, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo la seguridad de las transacciones.

“La entidad bancaria invita a los(as) venezolanos(as) a disfrutar de esta temporada con la tarjeta de uso internacional Master Debit, que pasa en cualquier lugar de Venezuela y el mundo, permitiendo a los usuarios retirar fondos y hacer pagos con tecnología sin contacto, hacer compras en comercios electrónicos, garantizando transacciones rápidas y seguras, en segundos.”

📱 Canales electrónicos ganan protagonismo en la banca pública

Además del uso de tarjetas, el Banco del Tesoro subrayó la operatividad de sus canales digitales, en línea con la creciente digitalización del sistema financiero venezolano. Entre ellos destaca la aplicación móvil T-Móvil, que integra funcionalidades como pagos mediante códigos QR, tecnología NFC y cancelación de servicios.

“El Tesoro, también, mantiene activos sus canales electrónicos: la App T-Móvil, con la que pueden efectuar pago móvil QR, NFC, pago de servicios, también, está disponible la plataforma Tesoro Enlínea: www.bt.com.ve, que facilita las operaciones financieras.”

La plataforma Tesoro Enlínea, por su parte, continúa siendo uno de los principales canales para la gestión remota de cuentas, permitiendo a los usuarios realizar operaciones sin necesidad de acudir a agencias físicas. Esta tendencia responde a una mayor demanda de soluciones digitales en el país, impulsada tanto por la bancarización como por la necesidad de optimizar el acceso a servicios financieros.

⚙️ Enfoque en soberanía tecnológica y experiencia digital

El Banco del Tesoro reiteró que estas iniciativas forman parte de su estrategia orientada a fortalecer la soberanía tecnológica en el sistema bancario nacional. La institución, fundada en 2005 como parte del sistema financiero público venezolano, ha venido ampliando su oferta digital para atender a distintos segmentos de la población.

“El Banco del Tesoro ratifica su compromiso con la soberanía tecnológica, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de los venezolanos(as), permitiéndoles disfrutar de una estupenda experiencia digital en Semana Santa, con transacciones seguras, rápidas, adaptadas a sus necesidades diarias.”

Analistas del sector señalan que el impulso de herramientas digitales y medios de pago electrónicos resulta clave en contextos de alta demanda transaccional, como las temporadas vacacionales. Asimismo, estas soluciones contribuyen a reducir el uso de efectivo y mejorar la eficiencia operativa dentro del sistema bancario.

En este escenario, la estrategia del Banco del Tesoro se alinea con una tendencia más amplia en la banca venezolana hacia la digitalización, donde la rapidez, seguridad y accesibilidad de los servicios financieros se han convertido en factores determinantes para los usuarios.

Con esta propuesta, la institución busca consolidar su posicionamiento dentro del sistema financiero nacional, al tiempo que ofrece alternativas que faciliten la movilidad económica durante una de las temporadas más activas del calendario venezolano.