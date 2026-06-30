Evelyn Sánchez lidera preferencias de Morena para la alcaldía de Tijuana, según encuesta

Ciudad de México.– Una encuesta de opinión realizada por Demoscopia Norte posiciona a la diputada Evelyn Sánchez como la principal figura de Morena en la carrera hacia la alcaldía de Tijuana, al registrar el mayor nivel de respaldo entre los perfiles evaluados dentro del partido.

De acuerdo con los resultados del estudio, Sánchez obtuvo 38.4% de las preferencias ciudadanas, colocándose con una ventaja significativa sobre el resto de los aspirantes considerados en la medición. La encuesta fue levantada entre el 25 y el 28 de junio, con una muestra de 1,200 personas, un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%.

La consulta planteó a los participantes la siguiente pregunta: “Si hoy fueran las elecciones en el municipio de Tijuana, ¿por qué candidato o candidata de Morena votaría usted?”

Los resultados reflejan una diferencia considerable entre la legisladora y los demás perfiles incluidos en el sondeo. En segundo lugar aparece Gilberto Herrera con 21.5% de las preferencias, seguido por Araceli Geraldo con 20.1%. Más atrás se ubica Evangelina Moreno, quien alcanza 7.2%, mientras que la opción “Otro” concentra 12.8% de las respuestas.

La distancia registrada entre Sánchez y el segundo lugar supera los 16 puntos porcentuales, un margen que la coloca en una posición favorable dentro del escenario interno del partido de cara a la definición de candidaturas para la próxima elección municipal.

Ventaja amplia dentro de la contienda interna

Los datos del estudio muestran que Evelyn Sánchez mantiene una posición dominante dentro de Morena en Tijuana, consolidándose como el perfil con mayor respaldo entre los simpatizantes consultados.

La medición también apunta a que la legisladora cuenta con un nivel de reconocimiento creciente dentro de la ciudad fronteriza. Su desempeño en la encuesta la sitúa como una de las figuras con mayores posibilidades de encabezar la propuesta electoral del partido para la presidencia municipal.

El informe atribuye parte de este posicionamiento a diversos factores relacionados con su actividad política y presencia pública. Entre ellos destacan su cercanía con distintos sectores de la población, su trabajo legislativo y su identificación con causas sociales que han tenido relevancia en la agenda local.

Asimismo, su discurso ha estado enfocado en temas como bienestar social, seguridad, desarrollo económico fronterizo y atención a las colonias, aspectos que continúan siendo prioritarios para numerosos habitantes de Tijuana.

Retos urbanos marcan el escenario político de Tijuana

La encuesta se da a conocer en un contexto en el que Tijuana enfrenta desafíos vinculados al crecimiento urbano y demográfico. Entre los principales temas de interés para la ciudadanía figuran la movilidad, la vivienda, los servicios públicos y la planificación del desarrollo de la ciudad.

En este entorno, la definición de perfiles políticos con capacidad para responder a estas demandas se ha convertido en un factor relevante dentro de la discusión pública. Los resultados de la medición sugieren que una parte importante de los simpatizantes de Morena identifica a Sánchez como una opción competitiva para enfrentar esos retos.

Aunque Gilberto Herrera y Araceli Geraldo se mantienen como los aspirantes más cercanos dentro del estudio, ambos permanecen a una distancia considerable respecto al liderazgo alcanzado por la diputada. La diferencia observada en las preferencias evidencia una brecha significativa entre la primera posición y el resto de los contendientes evaluados.

Por su parte, Evangelina Moreno registra una intención de voto de 7.2%, ubicándose en un nivel considerablemente inferior al de los demás participantes incluidos en la encuesta.

Encuesta perfila el panorama rumbo a la elección municipal

Los resultados difundidos por Demoscopia Norte ofrecen una fotografía del escenario interno de Morena rumbo a la próxima elección municipal en Tijuana. Con una ventaja cercana a los 17 puntos sobre su competidor más próximo, Evelyn Sánchez aparece como la aspirante mejor posicionada dentro del partido.

La encuesta refleja que, en caso de que la decisión electoral se tomara en este momento, la preferencia de los encuestados favorecería de manera clara a la legisladora. Si bien el proceso político aún se encuentra en desarrollo y las preferencias pueden evolucionar conforme avance la contienda, los datos actuales la colocan como una de las figuras con mayor proyección para disputar la presidencia municipal.

Con este resultado, Sánchez fortalece su presencia dentro del panorama político local y se consolida como uno de los nombres que podrían desempeñar un papel determinante en la definición del futuro político de Tijuana durante los próximos comicios.