Alcalde Carlos Sulbarán impulsa plan de demarcación vial en la ruta Morro Blanco-Boca Chica

La Alcaldía del municipio Península de Macanao continúa avanzando en su programa de optimización de la infraestructura vial con la ejecución de trabajos de demarcación y señalización en la ruta que conecta Morro Blanco con Boca Chica, una arteria clave para la movilidad de residentes y visitantes de esta jurisdicción neoespartana.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del alcalde Carlos Sulbarán para mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad de quienes utilizan diariamente esta vía. En esta nueva etapa del plan de recuperación vial, cuadrillas especializadas desarrollan labores técnicas en un tramo de dos kilómetros, donde se ejecutan trabajos de demarcación horizontal y la instalación de dispositivos reflectivos conocidos como “ojos de gato”.

La intervención busca optimizar la visibilidad nocturna y ofrecer mayores condiciones de seguridad para los conductores, especialmente en horarios de poca iluminación. La colocación de estos elementos permitirá una mejor orientación durante el recorrido y contribuirá a reducir riesgos asociados a la circulación vehicular.

Las autoridades municipales destacan que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral destinada a modernizar la red vial del municipio y garantizar espacios públicos más seguros y funcionales para la comunidad.

El alcalde Carlos Sulbarán resaltó la importancia de estas labores dentro de los planes de infraestructura que desarrolla la administración local.

«Seguimos trabajando sin descanso para transformar la vialidad de nuestro municipio. La seguridad de nuestro pueblo es prioridad y con la demarcación y el uso de ojos de gato en estos dos kilómetros, estamos reduciendo los riesgos y brindando una infraestructura de calidad para todos los usuarios», enfatizó Sulbarán.

La demarcación vial es considerada una herramienta fundamental para el ordenamiento del tránsito, ya que facilita la identificación de carriles, mejora la orientación de los conductores y fortalece las condiciones de seguridad en corredores con flujo constante de vehículos.

De acuerdo con la información suministrada por la administración municipal, estos trabajos forman parte de un plan maestro de adecuación vial que se ejecuta de manera progresiva en diferentes sectores de Península de Macanao, con el propósito de consolidar corredores seguros que impulsen la movilidad y favorezcan tanto a los habitantes de la localidad como a quienes visitan la zona.

Conductores respaldan las mejoras ejecutadas en la carretera

La ejecución de los trabajos ha generado opiniones favorables entre los usuarios habituales de la ruta Morro Blanco-Boca Chica, quienes aseguran que las mejoras tendrán un impacto positivo en la seguridad y comodidad durante sus desplazamientos.

Andrés Velásquez, transportista de la zona, señaló que la obra responde a una necesidad que durante años fue planteada por quienes transitan regularmente por este corredor vial.

«La verdad es que esta labor hacía mucha falta. Al caer la noche, esta vía se volvía complicada por la falta de iluminación y demarcación. Ahora, con los ojos de gato y la pintura nueva, la visibilidad es otra. Uno se siente mucho más seguro al transitar con su vehículo. Agradecemos que el alcalde Sulbarán tome en cuenta estas necesidades que realmente nos afectan en el día a día».

Por su parte, Félix Marín, usuario frecuente de la ruta, destacó la calidad de los trabajos que se desarrollan actualmente y el beneficio que representan para la circulación vehicular.

«como conductor, valoro mucho este tipo de obras, la demarcación está quedando excelente y nos ayuda a mantenernos en nuestros respectivos carriles, evitando cualquier contratiempo. Ver que están trabajando en esta vía nos da confianza. Sigan así, porque esto mejora la calidad de vida de todos nosotros».

Con estas acciones, la gestión municipal continúa avanzando en proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura vial, apostando por carreteras más seguras, modernas y eficientes que contribuyan al bienestar de la población y al desarrollo de la actividad económica y social en la Península de Macanao.