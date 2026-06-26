Un Nuevo Tiempo habilita sedes en todo el país para canalizar ayuda a los afectados por los terremotos

El partido político opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) anunció la habilitación inmediata de sus sedes en todo el territorio nacional para recibir insumos destinados a las personas afectadas por los dos terremotos registrados este miércoles en Venezuela. La iniciativa busca reforzar la atención a la emergencia humanitaria que enfrenta el país, luego de que el saldo preliminar superara los 180 fallecidos y más de mil heridos, con los mayores daños reportados en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

La decisión de abrir una red nacional de centros de acopio se produce en un momento en que numerosas comunidades requieren asistencia urgente. La organización indicó que sus instalaciones servirán como puntos de recepción de donaciones para apoyar a los sobrevivientes y a las familias afectadas por el desastre, mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños.

Según informó la dirigencia de UNT, la dimensión de la tragedia hace necesaria una respuesta inmediata desde distintos sectores de la sociedad. La organización señaló que el compromiso social de la institución la llevó a poner en marcha este operativo humanitario para contribuir con las necesidades más urgentes de la población.

En ese contexto, el partido hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la iniciativa solidaria mediante la entrega de insumos esenciales. La recepción de ayuda se realizará a través de las denominadas «Casas Azules», donde se concentrará el acopio de materiales destinados a las personas damnificadas.

Entre los artículos solicitados figuran agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, material de primeros auxilios, productos de higiene personal, sábanas, cobijas, además de ropa y calzado en buen estado. La organización explicó que estos insumos serán priorizados para atender las necesidades inmediatas de quienes resultaron afectados por los movimientos telúricos.

La Sede Nacional del partido, ubicada en Los Palos Grandes, en Caracas, ya se encuentra operativa para recibir donaciones. De acuerdo con la información suministrada por UNT, esta zona figura entre las más impactadas por el terremoto registrado en la capital, por lo que la activación del centro de acopio busca facilitar la entrega de ayuda en una de las áreas con mayor afectación.

Asimismo, la organización informó que también están habilitadas las sedes regionales de Maracaibo, en el estado Zulia (Avenida 3F con Calle 62, sector Las Mercedes); Barinas (calle Briceño Méndez con avenida Industrial); Nueva Esparta (calle Cedeño con Fermín); Acarigua, estado Portuguesa (Avenida 34, entre calles 23 y 24); San Cristóbal, estado Táchira (Rincón del Caballista, sector Pueblo Nuevo); Maturín, estado Monagas (Avenida Alirio Ugarte Pelayo); San Felipe, estado Yaracuy (Calle 13 entre avenidas 8 y 9); y Barquisimeto, estado Lara (Carrera 15 esquina calle 40).

UNT señaló que la red de centros de acopio continuará ampliándose durante las próximas horas con la incorporación de nuevas sedes en otras entidades del país. El objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a puntos de entrega cercanos y fortalecer la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de asistencia humanitaria.

La apertura de estos espacios también busca impulsar la participación de ciudadanos, organizaciones y empresas interesadas en colaborar con las labores de ayuda. En situaciones de emergencia, la coordinación entre distintos actores suele ser un elemento clave para agilizar la distribución de recursos y atender a las comunidades más afectadas.

Mientras continúan las labores de respuesta y evaluación de los daños ocasionados por los terremotos, la organización reiteró que la solidaridad será un factor fundamental para enfrentar la emergencia y respaldar a miles de familias que requieren apoyo inmediato. Con la expansión de esta red de recepción de donaciones, Un Nuevo Tiempo busca contribuir a la movilización de recursos esenciales para atender una de las crisis humanitarias más complejas que enfrenta el país.