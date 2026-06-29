GiveDirectly moviliza ayuda económica de emergencia para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela

GiveDirectly anunció el inicio de una respuesta de emergencia basada en transferencias directas de efectivo para las familias afectadas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026. La organización informó que recaudó más de 100.000 dólares durante las primeras 24 horas de su campaña de apoyo y que desplegará un equipo especializado en el país para evaluar las necesidades más urgentes y coordinar la distribución de ayuda financiera.

La iniciativa surge tras uno de los eventos sísmicos más devastadores registrados en Venezuela en más de un siglo. Según la información proporcionada por la organización, dos fuertes terremotos impactaron la región norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y fue seguido por un sismo principal de magnitud 7,5, provocando graves daños en zonas urbanas y residenciales.

Los movimientos telúricos ocasionaron el colapso de cientos de edificaciones en Caracas y La Guaira, generando una emergencia humanitaria de gran magnitud. De acuerdo con las cifras reportadas por las autoridades, más de 1.400 personas han fallecido y miles resultaron heridas. Los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños, mientras se espera que el número de víctimas aumente en los próximos días.

El desastre ocurre en un contexto de vulnerabilidad económica para gran parte de la población venezolana. Muchas familias residen en viviendas con limitadas condiciones estructurales para resistir terremotos de gran intensidad, lo que incrementó el impacto de la catástrofe en las comunidades afectadas.

Transferencias directas para acelerar la recuperación

GiveDirectly informó que enviará un equipo de respuesta de emergencia a Venezuela para identificar las comunidades con mayores necesidades y diseñar un programa de asistencia basado en datos sobre daños materiales y niveles de pobreza.

La organización explicó que utilizará sistemas de pago digital para entregar recursos directamente a las familias seleccionadas. Este modelo busca garantizar una distribución rápida de la ayuda, incluso en zonas donde la infraestructura de transporte y comunicación haya resultado afectada por los terremotos.

Los fondos entregados podrán utilizarse para cubrir necesidades prioritarias como alimentos, agua potable, medicamentos, alojamiento temporal, servicios básicos y atención médica para personas heridas durante la emergencia.

Según Nick Allardice, presidente y director ejecutivo de GiveDirectly, las transferencias directas permiten que los afectados decidan cómo utilizar los recursos de acuerdo con sus necesidades más urgentes. El directivo señaló que la organización ha entregado más de 1.000 millones de dólares a más de dos millones de personas en 15 países durante la última década y que cuenta con experiencia en la implementación de programas de ayuda tras desastres naturales.

Campaña de recaudación supera los 100.000 dólares

La campaña de recaudación impulsada por GiveDirectly logró reunir más de 100.000 dólares durante sus primeras 24 horas de funcionamiento. La organización indicó que los recursos obtenidos serán destinados a financiar la respuesta de emergencia relacionada con los terremotos en Venezuela.

Asimismo, explicó que, en caso de que no sea posible distribuir la totalidad de los fondos en esta operación específica, los recursos restantes serán asignados a futuras emergencias a través de su Fondo de Respuesta a Emergencias.

Experiencia internacional en asistencia tras desastres

GiveDirectly destacó su historial de intervenciones en crisis humanitarias y desastres naturales en distintas regiones del mundo. Entre las operaciones recientes figura la asistencia brindada a más de 1.000 familias afectadas por el terremoto ocurrido en el sur de Turquía en 2023.

La organización también participó en programas de apoyo tras el huracán Melissa en Jamaica durante 2025, entregando transferencias monetarias a más de 2.500 personas afectadas. Asimismo, colaboró en la recuperación posterior a los incendios forestales de Los Ángeles en 2025 y en la respuesta a los huracanes Helene y Milton en 2024.

Según la entidad, estas experiencias han permitido desarrollar mecanismos para identificar rápidamente a los hogares más afectados y canalizar ayuda financiera en cuestión de días o semanas después de una catástrofe.

Ayuda flexible para las familias afectadas

El modelo de asistencia promovido por GiveDirectly se basa en proporcionar recursos económicos directamente a los beneficiarios para que puedan cubrir sus necesidades más urgentes de acuerdo con sus propias prioridades.

La organización sostiene que este enfoque ofrece una respuesta flexible y eficiente durante situaciones de emergencia, permitiendo a las familias adquirir bienes y servicios esenciales mientras avanzan en su proceso de recuperación.

Mientras continúan las labores de evaluación de daños y asistencia humanitaria en las zonas afectadas, GiveDirectly se prepara para iniciar sus operaciones en Venezuela con el objetivo de brindar apoyo financiero inmediato a miles de personas que enfrentan pérdidas humanas, materiales y económicas tras uno de los terremotos más destructivos registrados recientemente en el país.