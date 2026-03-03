MADE vuelve a hacer historia: Gana por 8va ocasión “Mejor Agencia Independiente del Año” y Top 5 general en el Círculo de Oro

Ciudad de México. La agencia creativa Made fue reconocida por octava ocasión como “Mejor Agencia Independiente del Año” en el festival Círculo de Oro, uno de los principales referentes de la industria publicitaria en México. Con este resultado, la firma no solo reafirma su liderazgo dentro del segmento independiente, sino que además ingresó al Top 5 general del ranking nacional, compitiendo directamente con redes globales.

El reconocimiento consolida una trayectoria que, de acuerdo con los resultados históricos del certamen, posiciona a la compañía como la agencia independiente más galardonada del país. En esta edición, Made alcanzó el quinto lugar entre todas las agencias participantes, incluyendo aquellas que forman parte de grandes holdings internacionales.

El Círculo de Oro es considerado un termómetro clave del desempeño creativo en el mercado mexicano, al evaluar el impacto, la innovación y la efectividad de las campañas desarrolladas por las agencias. En ese contexto, el doble logro obtenido por Made —mantener el liderazgo independiente y escalar al Top 5 general— marca un hito relevante dentro de la industria.

Fundada en México y con presencia en Brasil, Colombia y Argentina, la agencia ha construido un modelo enfocado en la independencia estratégica y creativa. Su estructura, alejada de los grandes conglomerados publicitarios, ha sido presentada por sus directivos como una ventaja competitiva en términos de agilidad, toma de decisiones y enfoque en resultados de negocio.

“Ganar por octava vez como Mejor Agencia Independiente del Año no es una casualidad, es consecuencia”, señaló Cristian Rocha, socio fundador de Made. “Competimos contra las redes más grandes del mundo y hoy estamos dentro del Top 5 general del país. Eso confirma algo que venimos construyendo desde hace años: la independencia es una ventaja creativa.”

El ascenso al quinto lugar del ranking general representa un paso significativo en un mercado altamente competitivo, donde predominan agencias respaldadas por estructuras multinacionales. Para el sector, este resultado refuerza la viabilidad de modelos independientes capaces de competir en igualdad de condiciones frente a redes globales.

Desde la perspectiva interna, la compañía atribuye su desempeño a una cultura organizacional centrada en la ambición estratégica y en el desarrollo de ideas con impacto tanto en negocio como en cultura. En un entorno donde las marcas demandan resultados medibles y relevancia social, las agencias independientes han buscado diferenciarse mediante estructuras más flexibles y enfoque en creatividad aplicada.

Por su parte, Yosu Arangüena, socio fundador, destacó que “este reconocimiento no habla solo de premios, habla de consistencia. Ocho veces Mejor Independiente y Top 5 general es resultado de una cultura que no negocia la ambición. Somos independientes por estructura, pero sobre todo por mentalidad. Y esa mentalidad nos ha permitido hacer historia.”

En términos regionales, la presencia de Made en mercados como Brasil, Colombia y Argentina refuerza su posicionamiento en América Latina, donde el ecosistema publicitario ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, impulsadas por la digitalización, la fragmentación de audiencias y la presión por mayor eficiencia en la inversión publicitaria.

Con ocho reconocimientos como Mejor Agencia Independiente del Año y múltiples premios nacionales e internacionales, la firma consolida su perfil como uno de los referentes de la creatividad independiente en México y la región. Su desempeño en el Círculo de Oro de este año no solo fortalece su reputación corporativa, sino que también envía una señal al mercado sobre la capacidad competitiva de las agencias fuera de las grandes redes.

Este nuevo logro reafirma una visión que la empresa ha defendido desde su fundación: las ideas con impacto no dependen de pertenecer a un conglomerado global. En un entorno donde la industria publicitaria enfrenta presiones de transformación constante, el caso de Made ilustra cómo un modelo independiente puede escalar, sostener resultados y posicionarse entre los principales actores del sector creativo mexicano.