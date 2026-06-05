Peritos judiciales atribuyen el colapso de la discoteca Jet Set al deterioro estructural progresivo

SANTO DOMINGO — Un informe pericial de ingeniería forense independiente presentado formalmente por las firmas Wiss, Janney, Elstner Associates (WJE), Exponent y Structures & Inspections Engineering, PC concluyó que el colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, fue provocado por una combinación de defectos de construcción y deterioro progresivo interno de elementos estructurales del edificio.

La tragedia dejó más de 200 fallecidos y cientos de personas heridas, convirtiéndose en uno de los incidentes estructurales más graves registrados en la región en los últimos años. El informe fue elaborado por los peritos designados judicialmente Gabriel Carrera, PE, de WJE; Alfonso Ibárreta, Ph.D., PE, CFEI, de Exponent; y José Lockhart, M.Sc., PE, de Structures & Inspections Engineering.

Los especialistas encabezaron un equipo multidisciplinario compuesto por más de 25 ingenieros, químicos, metalúrgicos y científicos de materiales encargados de investigar las causas técnicas del colapso.

“Nuestra investigación determinó que los factores más significativos que contribuyeron a este colapso — defectos de construcción y deterioro progresivo del sistema de postensado eran completamente internos a los elementos estructurales. Ninguna inspección visual los habría revelado. Casos como este son un recordatorio de que la ausencia de daños visibles no significa que una estructura sea segura.”

Gabriel Carrera, PE, Principal, Wiss Janney Elstner Associates, Inc.

Defectos ocultos durante décadas

De acuerdo con el informe, las cargas presentes sobre la estructura al momento del colapso no eran suficientes para ocasionar una falla global en una edificación correctamente construida y libre de daños, descartando así que una sobrecarga haya sido la causa inmediata del desastre.

La investigación técnica incluyó inspecciones avanzadas con radar de penetración terrestre (GPR), mediante las cuales se detectó al menos una viga con un ducto de postensado mal colocado. Según los expertos, esta condición convirtió al elemento en una sección estructural considerablemente más débil desde su construcción original.

Los peritos indicaron que el defecto permaneció oculto durante décadas debido a que estaba completamente contenido dentro de la estructura de concreto.

Asimismo, los análisis de laboratorio identificaron deterioro progresivo en los alambres de postensado causado por fisuración asistida por hidrógeno, un fenómeno que reduce gradualmente la capacidad resistente del acero con el paso del tiempo.

El informe también señala que las capas de material de nivelación encontradas en el techo evidenciaban deformaciones progresivas en las vigas, un comportamiento compatible con un debilitamiento estructural gradual y sostenido a largo plazo.

“Tanto los defectos de construcción como el deterioro continuo eran internos a las vigas y no habrían sido identificables mediante observación visual.” – Informe Pericial, Expediente Núm. 2025-0150267

Investigación apunta al origen de la construcción original

Según las conclusiones técnicas, el proceso de degradación pudo haberse iniciado durante la construcción original del edificio en 1973 y evolucionó silenciosamente durante más de cinco décadas de operación.

El equipo pericial concluyó que el colapso ocurrió “con el mayor grado de probabilidad técnica” debido al efecto combinado entre los defectos de construcción y el deterioro continuo de los tendones de postensado.

La discoteca Jet Set operó durante más de 50 años y era considerada uno de los establecimientos de entretenimiento más conocidos de Santo Domingo. La magnitud del incidente ha generado atención tanto en el sector de ingeniería como entre organismos reguladores y propietarios de edificaciones construidas bajo sistemas similares.

Implicaciones para el sector de infraestructura

Los hallazgos del informe plantean interrogantes relevantes para la supervisión de infraestructuras envejecidas en América Latina y otros mercados internacionales, especialmente aquellas construidas con concreto postensado.

Especialistas consultados en el ámbito estructural consideran que el caso pone de relieve la necesidad de incorporar métodos de evaluación más avanzados que permitan detectar deterioros internos que no pueden ser identificados mediante inspecciones visuales convencionales.

La investigación también refuerza el debate sobre la actualización de protocolos de mantenimiento preventivo y monitoreo técnico en edificaciones antiguas de uso público.

Los peritos señalaron que la ausencia de daños visibles no necesariamente garantiza la seguridad de una estructura, especialmente en sistemas donde los componentes críticos permanecen ocultos dentro del concreto durante décadas.