Baptist Health y 52 Miami apuestan por el concepto “The Comeback” como eje de su nueva estrategia de marca

Baptist Health South Florida, la organización de salud más grande del sur de Florida, presentó junto a 52 Miami su nueva campaña bajo el concepto: “Una lesión te puede sacar del juego pero Baptist Health te vuelve a poner en él”. La iniciativa toma como punto de partida un caso real de recuperación deportiva para reforzar su posicionamiento como referente en atención médica de alto nivel, tanto para atletas de élite como para la comunidad en general.

Con una estructura integrada por 12 hospitales, más de 29.000 empleados, 4.500 médicos y 200 centros ambulatorios, centros de atención urgente y consultorios médicos distribuidos en los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach, Baptist Health South Florida consolida su liderazgo regional no solo desde la capacidad operativa, sino también desde su estrategia de marca.

La campaña fue desarrollada en conjunto con 52 Miami, la agencia fundada y liderada por Tony Waissmann. El proyecto se apoya en la historia del jugador profesional de hockey Matthew Tkachuk, asistente del capitán y una de las figuras de los Florida Panthers, quien sufrió una lesión y posteriormente logró regresar al hielo tras su recuperación en Baptist Health, alcanzando además la Stanley Cup con su equipo.

Desde la organización médica destacan que el momento clave que dio origen al concepto fue el agradecimiento público del atleta hacia el equipo médico que lo acompañó durante su proceso de rehabilitación.

Elizabeth Novick Wenger, Directora de Brand Management en Baptist Health South Florida, señaló: “Ver a Matthew Tkachuk agradecer públicamente a nuestros médicos, quienes lo ayudaron a regresar al hielo, fue un poderoso recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos. En Baptist Health, cuidar a atletas de elite y cuidar a nuestra comunidad es exactamente lo mismo. Se trata de brindar una atención excepcional con compasión, para que cada paciente pueda volver a los momentos que más importan. 52. A Dream Company entendió eso desde el primer momento. Su equipo aportó creatividad, agilidad y una verdadera colaboración al proceso, ayudándonos a contar esta historia de una manera auténtica y con gran impacto.”

La estrategia busca trascender el ámbito deportivo. Si bien parte de un caso de alto perfil, el mensaje central apunta a cualquier persona que haya visto interrumpida su rutina por una lesión o condición médica. El concepto plantea que la recuperación no solo implica sanar físicamente, sino retomar aquello que da sentido a la vida cotidiana, ya sea practicar deporte, correr o simplemente disfrutar de actividades personales.

Para 52 Miami, este proyecto marca el inicio de una relación estratégica con el sistema de salud. Tony Waissmann, Founder & CCO de 52. A Dream Company comentó: “La verdad lo primero que debo decir es que es un placer trabajar junto a Baptist Health por su profesionalismo y su calidad humana. Este es el primer trabajo que hemos hecho en conjunto y ya estamos haciendo el segundo. Lo que me parece muy interesante de este trabajo Partimos de una lesión real sufrida por Matthew Tkachuk, asistente del capitán y una de las estrellas de los Florida Panthers, y de lo que ocurrió después de su recuperación en Baptist Health, cuando regresó a jugar y ganó la Stanley Cup con el equipo. En ese mismo momento. él agradece a los médicos y todo parte desde allí, llegando a este concepto que no solo aplica a él sino a todas las personas que tienen pasión por practirar un deporte o salir a corer, etc. “Una lesión te puede sacar del juego pero Baptist Health te vuelve a meter” y habla un poco en vivir la vida a full, disfrutando del deporte sin miedos porque sabés quién está atrás cuidándote. Es un mensaje optimista a vivir y disfrutar la vida”.

Desde una perspectiva de negocio, la campaña refuerza la tendencia de las organizaciones de salud a humanizar su comunicación, apoyándose en historias reales para conectar emocionalmente con sus audiencias. En un entorno altamente competitivo, la diferenciación no se limita a la infraestructura o el número de especialistas, sino a la capacidad de construir confianza y cercanía.

Con “The Comeback”, Baptist Health South Florida no solo pone en valor su experiencia médica, sino que también consolida una narrativa alineada con la resiliencia, el rendimiento y el bienestar integral. La alianza con 52 Miami apunta a fortalecer ese posicionamiento mediante creatividad estratégica y storytelling, en un mercado donde la reputación y la credibilidad son activos fundamentales.

La iniciativa se perfila como el primer capítulo de una colaboración más amplia entre ambas organizaciones, que ya avanzan en nuevos desarrollos conjuntos.