HONOR impulsa su visión de IA en MWC 2026 con Robot Phone, robot humanoide y Magic V6

Barcelona. La tecnológica china HONOR reforzó su apuesta por la inteligencia artificial (IA) y la robótica durante el Mobile World Congress (MWC) 2026, al presentar una nueva generación de dispositivos que incluyen el conceptual Robot Phone, el plegable HONOR Magic V6, una tableta, un portátil y su primer robot humanoide, en una estrategia que apunta a expandir su ecosistema inteligente.

La empresa informó que estos anuncios forman parte de su visión de Augmented Human Intelligence (AHI) y del despliegue de su ALPHA PLAN, una hoja de ruta basada en tres pilares: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab, enfocados en integrar la IA en el hardware y software de consumo.

“Con lo humano como nuestro foco, navegamos el crecimiento de la IA a través de los dos haces del CI y la IE, integrando tres formas de inteligencia. Estamos explorando el nuevo paradigma de los dispositivos de IA con Alpha Phone; impulsando el nuevo paradigma del ecosistema de IA con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización de silicio-carbono con Alpha Lab. Con los tres ejes del Plan Alpha, ahora contamos con todos los componentes en su lugar y estamos impulsando este viaje a velocidad de curvatura máxima.” afirma James Li, CEO de HONOR.

Robot Phone: el avance hacia smartphones con movimiento físico

Uno de los desarrollos más destacados es el Robot Phone, un concepto que incorpora capacidades de movimiento robótico en un teléfono inteligente. El dispositivo integra un sistema de cámara con estabilización gimbal y micromotores que le permiten seguir al usuario, ajustar ángulos automáticamente y responder con movimientos físicos.

Según la empresa, el equipo puede realizar videollamadas con seguimiento automático, reconocer sonidos y movimientos, e incluso ejecutar gestos como asentir o negar, ampliando las posibilidades de interacción más allá de la pantalla táctil o los comandos de voz.

El smartphone también incorpora un sensor de 200 megapíxeles y funciones como AI Object Tracking y modos avanzados de estabilización de video, diseñados para mejorar la captura de contenido en movimiento.

La compañía señaló que este desarrollo busca sentar las bases de una nueva categoría de dispositivos con inteligencia artificial “encarnada”, capaces de interactuar de forma más natural con el entorno.

Magic V6 apuesta por autonomía y productividad en el segmento plegable

En el segmento comercial, HONOR presentó el Magic V6, su nuevo teléfono plegable insignia, enfocado en ofrecer mayor autonomía, resistencia y funciones de productividad impulsadas por IA.

El dispositivo cuenta con un grosor de 8,75 milímetros cuando está cerrado, certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo, y una batería de silicio-carbono de 6.660 mAh, que según la empresa representa un avance en densidad energética dentro de este tipo de formato.

Asimismo, el equipo integra dos pantallas LTPO 2.0 con tasas de refresco adaptativas de hasta 120 Hz y niveles de brillo elevados para mejorar la experiencia visual.

El Magic V6 también incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y un sistema de refrigeración que permite mantener el rendimiento en tareas exigentes, incluyendo multitarea y aplicaciones de alto consumo.

La compañía destacó además avances en su tecnología de baterías, incluyendo el desarrollo de la Silicon-carbon Blade Battery, diseñada para futuros dispositivos con mayor capacidad energética.

HONOR amplía su ecosistema con tableta, portátil y robot humanoide

Como parte de su estrategia, HONOR anunció la tableta MagicPad 4, equipada con procesador Snapdragon 8 Gen 5 y pantalla OLED de 12,3 pulgadas, orientada a la productividad y creación de contenido.

El dispositivo estará disponible desde 699 euros y permitirá ejecutar herramientas avanzadas, incluyendo entornos de desarrollo basados en Linux y asistentes de inteligencia artificial.

Por su parte, el portátil MagicBook Pro 14 integra procesadores Intel Core Ultra Series 3, pantalla OLED y funciones optimizadas para tareas profesionales y creativas.

La empresa también presentó su primer robot humanoide, un proyecto que busca expandir su presencia hacia la robótica de consumo.

Según HONOR, estos robots estarán orientados inicialmente a funciones como asistencia en compras e inspecciones en entornos laborales, aprovechando la experiencia acumulada en dispositivos móviles.

Estrategia empresarial apunta a integrar IA en hardware de consumo

Los anuncios reflejan un movimiento estratégico de HONOR para posicionarse en el mercado global de dispositivos inteligentes en un contexto de creciente competencia tecnológica.

La compañía señaló que su objetivo es construir un ecosistema integrado en el que smartphones, computadoras, tabletas y robots compartan capacidades de inteligencia artificial.

El Magic V6 estará disponible en España durante el segundo semestre de 2026, mientras que la MagicPad 4 llegará al mercado a partir del 2 de marzo.

Con estos desarrollos, HONOR busca ampliar su participación en el mercado de tecnología avanzada y acelerar la adopción de dispositivos impulsados por inteligencia artificial, en un sector donde la innovación en hardware y software se ha convertido en un factor clave de crecimiento.