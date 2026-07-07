LATAM Airlines Colombia habilita ruta hacia Barcelona para ampliar opciones de viaje ante la emergencia en Venezuela

LATAM Airlines Colombia anunció la puesta en marcha de una nueva ruta aérea entre Bogotá y Barcelona, en el estado Anzoátegui, con el objetivo de ofrecer mayores alternativas de movilidad a los viajeros que requieren desplazarse hacia Venezuela en medio de la situación de emergencia que enfrenta el país.

La nueva operación conectará de forma directa las ciudades de Bogotá y Barcelona durante todo el mes de julio. El servicio será operado dos veces por semana, los días lunes y viernes, ampliando las opciones de conectividad entre ambas naciones en un momento en el que miles de pasajeros buscan reorganizar sus itinerarios de viaje.

De acuerdo con la aerolínea, los vuelos partirán desde la capital colombiana a las 7:35 de la mañana y regresarán desde Barcelona a las 11:40, hora local. La medida forma parte de una estrategia orientada a facilitar el transporte de pasajeros y contribuir a mantener la conectividad aérea regional frente a las circunstancias extraordinarias registradas en Venezuela.

La incorporación de esta nueva ruta también se suma a una serie de flexibilidades comerciales implementadas por LATAM Airlines Colombia para atender a los viajeros cuyos planes se han visto afectados por los recientes terremotos ocurridos en territorio venezolano.

En ese sentido, la compañía informó que los pasajeros con vuelos programados entre el 25 y el 31 de julio podrán acogerse a distintas alternativas sin costos adicionales. Entre las opciones disponibles se encuentra el cambio de fecha de viaje hasta un año después de la fecha originalmente prevista, manteniendo la misma cabina de servicio.

Asimismo, los usuarios tendrán la posibilidad de solicitar la devolución total del valor de su tiquete o realizar un cambio de ruta con destino final a las ciudades de Cúcuta, Riohacha o Barcelona. Según la aerolínea, estas medidas buscan brindar mayor flexibilidad a quienes han debido modificar sus desplazamientos debido a las condiciones derivadas de la emergencia.

Todas estas alternativas estarán disponibles sin cobros adicionales ni penalidades, una decisión que busca minimizar el impacto que los cambios de itinerario puedan generar en los pasajeros. La compañía señaló que estas medidas forman parte de su compromiso de apoyar a los viajeros durante situaciones excepcionales que afectan la movilidad aérea.

La apertura de la ruta Bogotá-Barcelona-Bogotá adquiere relevancia en un contexto en el que la conectividad aérea se convierte en un elemento clave para facilitar los desplazamientos de personas y mantener los vínculos comerciales y familiares entre Colombia y Venezuela. La nueva operación permitirá contar con una alternativa adicional para quienes necesitan trasladarse entre ambos países.

El sector aéreo ha desempeñado un papel fundamental en la respuesta a situaciones de emergencia al ofrecer opciones de transporte flexibles y soluciones operativas que contribuyen a reducir las interrupciones en los planes de viaje. En este sentido, la incorporación de nuevas rutas puede ayudar a fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos inesperados.

Además de las facilidades ofrecidas a los pasajeros, LATAM Airlines Colombia reiteró la importancia de mantenerse informados sobre el estado de los vuelos y realizar cualquier modificación a través de los canales oficiales de atención. La recomendación busca agilizar los procesos de reprogramación, cambios de itinerario y solicitudes de reembolso.

La aerolínea destacó que los viajeros pueden gestionar directamente sus solicitudes mediante las plataformas oficiales habilitadas para atención al cliente, lo que permite reducir tiempos de espera y facilitar la resolución de requerimientos relacionados con los viajes afectados.

Con la incorporación temporal de esta conexión hacia Barcelona y la implementación de medidas de flexibilidad comercial, LATAM Airlines Colombia busca responder a las necesidades de movilidad generadas por la emergencia en Venezuela, al tiempo que fortalece la conectividad aérea entre ambos países y ofrece mayores opciones para los pasajeros durante este periodo.