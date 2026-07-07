Jack Distortion, Los Pulentos y Crazy Saurios encabezarán el primer concierto de rock familiar en Chile

SANTIAGO.- El sector del entretenimiento familiar en Chile incorporará una nueva propuesta con la realización de Kids Rock Festival, un evento que busca acercar a niños, niñas y adultos a la experiencia de la música en vivo mediante un espectáculo diseñado especialmente para toda la familia. La iniciativa se celebrará el próximo 16 de agosto en el Teatro Caupolicán y contará con la participación de artistas y personajes reconocidos de Chile y Latinoamérica.

El festival nace con el objetivo de ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de vivir su primer concierto de rock en un entorno adaptado a sus intereses, combinando música, imaginación y actividades recreativas. Los organizadores esperan que la jornada se convierta en una experiencia memorable para las familias asistentes y contribuya a fortalecer el vínculo entre padres e hijos a través de la música.

La actividad se desarrollará entre las 12:00 y las 14:00 horas y reunirá una amplia programación orientada al público infantil y familiar. La propuesta contempla espectáculos musicales, actividades participativas y espacios de recreación destinados a fomentar la creatividad y la interacción entre los asistentes.

«Queremos que los niños vivan la experiencia de un concierto de una manera cercana, entretenida y pensada para ellos. Que puedan sentir la energía de una banda en vivo, cantar canciones que conocen y compartir ese momento junto a sus familias. Esa es la esencia de Kids Rock Festival», señalan desde la organización.

La conducción del encuentro estará a cargo de Don Roro, integrante de Sinergia, quien acompañará al público durante las distintas presentaciones programadas para la jornada.

Artistas de varios países integran la programación

El cartel del festival incluirá exponentes de la música y el entretenimiento infantil provenientes de distintos países de la región. Entre los invitados internacionales figura Crazy Saurios, agrupación mexicana que se ha posicionado como uno de los fenómenos infantiles más destacados de Latinoamérica.

También participará Manu Choque, artista argentino reconocido por su trabajo en la difusión de la música infantil latinoamericana en diversos escenarios internacionales.

La representación chilena estará conformada por Los Machinga, conocidos por su propuesta multicultural; Tía Pucherito, figura emblemática para varias generaciones de niños; y Pastelito, quien aportará elementos circenses al espectáculo.

Asimismo, Los Pulentos llevarán sus personajes desde la pantalla al escenario para encontrarse directamente con su audiencia. El programa también contempla una presentación especial de Jack Distortion junto a su banda completa, una de las actuaciones más esperadas por los asistentes.

“Mazapunk” será uno de los principales atractivos del evento

Dentro de la programación destaca “Mazapunk”, un homenaje que reinterpretará algunas de las canciones infantiles más emblemáticas de Mazapán bajo una propuesta inspirada en el rock.

La iniciativa busca conectar a distintas generaciones mediante nuevas versiones de clásicos que forman parte de la memoria musical de numerosas familias chilenas. La propuesta combinará la nostalgia de estas canciones con arreglos modernos orientados a crear una experiencia compartida entre niños y adultos.

Además de los espectáculos musicales, Kids Rock Festival contará con una Zona de Experiencias Familiares que incluirá talleres creativos, pintura de poleras, actividades circenses, espacios de juego y otras dinámicas enfocadas en estimular la imaginación y la expresión artística de los participantes.

Los organizadores destacan que el festival surge inspirado en la experiencia de muchos aficionados al rock que han compartido conciertos y actividades musicales con sus hijos. Bajo esa premisa, el encuentro busca acercar a las nuevas generaciones al mundo de la música en vivo a través de guitarras, bajos, baterías y versiones especialmente adaptadas de canciones infantiles ampliamente conocidas.

Con una propuesta enfocada en la convivencia familiar y la creación de experiencias significativas, Kids Rock Festival aspira a consolidarse como una nueva referencia dentro del calendario de espectáculos familiares en Chile. La iniciativa apuesta por ofrecer una jornada donde la música y el entretenimiento se conviertan en un punto de encuentro para distintas generaciones, promoviendo la participación conjunta de padres e hijos en una experiencia única.