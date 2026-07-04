Adrenalina Pura+ refuerza su catálogo de acción con el estreno de “La fortuna de Escobar” y nuevos thrillers para julio

Adrenalina Pura+ presentó su programación de estrenos para julio con una selección de películas centradas en la acción, la supervivencia, el suspenso y el drama bélico. La plataforma busca fortalecer su propuesta de entretenimiento con títulos recientes que llegarán por primera vez al público mexicano, consolidando así su posición dentro del segmento especializado en cine de alta intensidad.

La nueva cartelera incluye cinco producciones internacionales que abarcan desde historias ambientadas en conflictos históricos hasta relatos contemporáneos de supervivencia y terror psicológico. Entre ellas destaca La fortuna de Escobar, considerada una de las apuestas principales del mes por su combinación de acción, aventura y tensión.

La película sigue a un grupo criminal que se adentra en las selvas de Medellín con el objetivo de encontrar una supuesta fortuna enterrada relacionada con el antiguo capo colombiano Pablo Escobar. Lo que comienza como una búsqueda impulsada por la ambición se transforma rápidamente en una experiencia extrema cuando los protagonistas llegan a un lugar rodeado de leyendas y peligros.

La producción desarrolla una historia marcada por la incertidumbre y la supervivencia, elementos que han ganado popularidad entre los espectadores aficionados a los thrillers de acción. Con escenarios naturales imponentes y una narrativa cargada de tensión, el filme busca posicionarse entre los estrenos más destacados de la plataforma durante julio.

Producciones bélicas amplían la oferta del mes

Además de los thrillers contemporáneos, Adrenalina Pura+ incorporará dos películas ambientadas en escenarios de guerra que combinan acción, resistencia y drama humano.

Una de ellas es Ángeles de guerra, una producción situada durante el invierno de 1941. La historia sigue a un grupo de jóvenes que transforma sus embarcaciones en vehículos de rescate para participar en una operación improvisada en medio de condiciones climáticas extremas.

La película destaca por sus secuencias de acción y por la representación de los desafíos que enfrentan sus protagonistas en un contexto de conflicto. La combinación de persecuciones, supervivencia y trabajo en equipo constituye uno de los principales atractivos de la producción.

Por otra parte, Prisionero de guerra traslada al espectador a la Segunda Guerra Mundial mediante la historia de un comandante británico capturado y recluido en un campo de concentración. Obligado a participar en violentos combates cuerpo a cuerpo para entretener a sus captores, el protagonista utiliza sus habilidades en artes marciales para mantenerse con vida.

A medida que avanza la trama, el personaje se convierte en una figura de resistencia para otros prisioneros, aportando una dimensión dramática que complementa las escenas de acción. La producción combina enfrentamientos físicos, tensión constante y una narrativa centrada en la lucha por la supervivencia.

Suspenso y terror completan la programación

La oferta de julio también incorpora dos producciones recientes enfocadas en el suspenso y el terror.

Trampa mortal, protagonizada por Richard Harmon, presenta la historia de un joven que queda atrapado en un pozo en medio de un bosque. Lo que inicialmente parece un accidente termina revelando una situación mucho más inquietante cuando descubre que todo fue cuidadosamente planeado.

La película se adentra en el terreno del terror psicológico y el suspenso, utilizando escenarios aislados y situaciones de vulnerabilidad para mantener la tensión durante toda la historia.

Por su parte, Última parada lleva al espectador a París, donde tres amigos ven transformada una noche de diversión en una experiencia aterradora tras un incidente ocurrido en el transporte público. La trama desarrolla una cadena de acontecimientos que convierte una salida ordinaria en una lucha desesperada por escapar del peligro.

Con esta programación, Adrenalina Pura+ continúa apostando por contenidos dirigidos a los seguidores del cine de acción y suspenso. La plataforma busca ofrecer una experiencia diversa mediante producciones internacionales que exploran distintos enfoques del género, desde conflictos bélicos y aventuras de supervivencia hasta historias de terror y thriller psicológico.

La nueva selección de estrenos refuerza la estrategia del canal de mantener una oferta constante de contenidos para quienes buscan emociones intensas, giros inesperados y relatos cargados de adrenalina.