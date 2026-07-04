Isabelle Huppert y Angelina Jolie encabezan los estrenos de julio en Filmelier+

Filmelier+ anunció la ampliación de su catálogo para julio con una selección de producciones enfocadas en el drama internacional, el cine de autor y las historias protagonizadas por destacadas figuras de la industria cinematográfica. La programación del mes incluye títulos recientes y obras reconocidas en festivales y premiaciones, reforzando la estrategia de la plataforma de ofrecer contenidos que suelen mantenerse fuera de los circuitos comerciales tradicionales.

Entre los lanzamientos más relevantes destaca La mujer más rica del mundo, producción francesa protagonizada por Isabelle Huppert que llegará en exclusiva al servicio de streaming. La película está inspirada en hechos reales y aborda uno de los casos más comentados relacionados con la heredera del imperio L’Oréal. La trama explora cómo la donación millonaria de una anciana a un joven artista desencadena una serie de acontecimientos vinculados a conflictos familiares y presuntas conexiones políticas.

La cinta ha llamado la atención de la crítica internacional y obtuvo seis nominaciones en los Premios César, consolidándose como uno de los estrenos más destacados del mes para los seguidores del cine europeo contemporáneo.

Otro de los títulos que encabezan la programación es Vidas entrelazadas, drama francés protagonizado por Angelina Jolie. La película se desarrolla durante la Semana de la Moda de París y presenta la historia de tres mujeres cuyas vidas convergen en un momento decisivo. Una directora de cine enfrenta un diagnóstico de cáncer, una joven modelo intenta escapar de su pasado y una maquilladora lucha por transformar su futuro.

La producción ofrece una mirada íntima sobre los desafíos personales, la resiliencia y las decisiones que marcan el rumbo de los personajes, elementos que la han convertido en una de las propuestas más esperadas de la temporada dentro de la plataforma.

La programación de julio también incorpora Lucía y el sexo, película española dirigida por Julio Medem que regresa a la atención del público a 25 años de su estreno. Considerada una obra de culto dentro del cine español contemporáneo, la producción cuenta con la actuación de Paz Vega en el papel que impulsó su carrera internacional.

La historia sigue a una camarera que decide refugiarse en una isla mediterránea tras la desaparición de su pareja, en un relato que combina romance, misterio y exploración emocional. La cinta también incluye la participación de Najwa Nimri, reconocida por su trabajo en exitosas producciones televisivas y cinematográficas.

Otro de los títulos destacados es Monster, largometraje dirigido por el cineasta japonés Hirokazu Koreeda. La película fue reconocida con el premio al Mejor Guion en el Festival de Cannes y se ha convertido en una de las producciones más comentadas del cine asiático reciente.

La trama gira en torno al comportamiento inesperado de un niño y desarrolla la historia desde distintas perspectivas narrativas, permitiendo al espectador descubrir nuevas interpretaciones de los acontecimientos a medida que avanza el relato. La producción ha recibido elogios por su sensibilidad y profundidad emocional.

Además de estos estrenos principales, Filmelier+ sumará nuevas producciones a lo largo del mes con una programación que incluye dramas, thrillers y propuestas biográficas orientadas a distintos segmentos de audiencia.

De acuerdo con el calendario divulgado por la plataforma, los lanzamientos comenzarán el 2 de julio con La mujer más rica del mundo y La leyenda regresa. Posteriormente, el 9 de julio llegarán Vidas entrelazadas y Lucía y el sexo. Para el 16 de julio están previstos los estrenos de Monster y Chopin: Una sonata en París.

La programación continuará el 23 de julio con Amor apocalipsis, mientras que el cierre del mes estará marcado por la incorporación de Infiltrada: Golpe de venganza y House on Eden, previstas para el 30 de julio.

Con esta selección, Filmelier+ refuerza su posicionamiento dentro del segmento de cine especializado, ofreciendo a sus suscriptores una combinación de producciones internacionales, obras premiadas y relatos centrados en historias humanas que han despertado el interés de la crítica y del público en distintos mercados.