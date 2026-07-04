Smirnoff impulsa “La Mejor Alineación” para fortalecer la seguridad y la participación comunitaria en Xochimilco

Ciudad de México.- Smirnoff presentó “La Mejor Alineación”, una iniciativa orientada al fortalecimiento comunitario, la prevención y la capacitación en Xochimilco, una de las zonas culturales y turísticas más emblemáticas de la Ciudad de México. La propuesta busca generar un impacto positivo entre los habitantes y actores que participan diariamente en la actividad económica y cultural de este reconocido territorio.

Conocido por su sistema de canales, chinampas, trajineras y tradiciones comunitarias, Xochimilco representa uno de los principales referentes culturales de México. Además de su importancia histórica y patrimonial, la zona mantiene una intensa actividad turística que atrae a miles de visitantes cada año, convirtiéndose en un punto clave para la economía local.

En este contexto, la marca decidió poner en marcha un programa de capacitación enfocado en brindar herramientas prácticas a quienes forman parte de la operación cotidiana de este destino. La iniciativa estuvo dirigida a más de 150 personas, entre habitantes de Xochimilco, remeros, aliados de la alcaldía y elementos de la policía.

Según la información proporcionada por la compañía, el objetivo principal fue fortalecer la seguridad, la prevención y la atención al visitante en una zona que concentra una elevada afluencia turística y que constituye una de las tradiciones más representativas de la capital mexicana.

El programa contempló dos jornadas de capacitación con una duración total de seis horas. Los participantes recibieron formación en protección civil, primeros auxilios y servicio y consumo responsable de bebidas con alcohol. Esta última área forma parte de la estrategia de la marca para promover hábitos responsables bajo el mensaje “La mejor jugada es celebrar con responsabilidad”.

Además de la capacitación, la iniciativa incluyó la entrega de herramientas destinadas a mejorar tanto la experiencia turística como la seguridad operativa dentro de Xochimilco. Entre los apoyos otorgados se encuentran traductores sin conexión a internet para facilitar la comunicación con visitantes internacionales y donas salvavidas para reforzar las medidas de seguridad en los canales y espacios de servicio.

La empresa destacó que la propuesta busca generar beneficios concretos para la comunidad local, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades entre quienes desempeñan un papel fundamental en la atención de visitantes y en la preservación de las tradiciones de la zona.

Al respecto, Silvia Trinidad, directora de mercadotecnia para vodka y marcas emergentes, comentó: “En Smirnoff creemos que las marcas tienen la responsabilidad de acercarse a las comunidades desde el respeto, la escucha y la colaboración. Xochimilco representa una parte esencial de nuestra cultura, es alegría, diversidad y tradición, Con ‘La Mejor Alineación’ quisimos aportar herramientas que acompañen a quienes todos los días hacen posible que este lugar siga siendo un referente de identidad para México y para el mundo”.

La directiva señaló que las alianzas entre empresas y comunidades pueden contribuir a fortalecer espacios culturales que forman parte del patrimonio y la identidad colectiva. Asimismo, destacó la importancia de impulsar iniciativas que generen beneficios sostenibles para las personas que mantienen vivas las tradiciones locales.

El proyecto se desarrolló en el marco del torneo más esperado del año y forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover la corresponsabilidad y el cuidado dentro de entornos de convivencia y celebración.

“México tiene una fuerza cultural única, y Xochimilco nos recuerda que la celebración también implica cuidado, corresponsabilidad y reconocimiento a las comunidades que mantienen vivas nuestras tradiciones. La mejor jugada es celebrar con responsabilidad”, concluyó Trinidad.

Con “La Mejor Alineación”, Smirnoff reafirma su interés en impulsar iniciativas que integren cultura, comunidad y responsabilidad compartida. La propuesta pone énfasis en la capacitación, la prevención y el fortalecimiento de capacidades locales como herramientas para contribuir al desarrollo de uno de los espacios culturales más importantes de México.

La compañía señaló que este tipo de acciones forman parte de su compromiso de desarrollar experiencias culturalmente relevantes y generar un impacto positivo en las comunidades donde tiene presencia, promoviendo proyectos que aporten valor tanto a residentes como a visitantes.