incMTY Festival 2026 reunirá en Monterrey a más de 10.000 líderes de innovación y negocios de 20 países

MONTERREY, Nuevo León.– La ciudad industrial más dinámica del norte de México se prepara para convertirse en el epicentro latinoamericano de la innovación. A pocos días de su inauguración, el incMTY Festival 2026 proyecta reunir a más de 10.000 participantes provenientes de 20 países, consolidándose como el encuentro de emprendimiento y negocios más influyente de América Latina.

Bajo el lema “Connect Innovation, AI & Business”, el evento se celebrará del 17 al 20 de marzo y contará con delegaciones de Silicon Valley, Texas y Japón, en una edición que busca reforzar la conexión entre tecnología, capital e industria. La agenda estará centrada en inteligencia artificial, innovación aplicada y nuevos modelos de negocio con impacto global.

En su décima tercera edición, el festival tendrá como sedes principales al Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde estos espacios académicos y empresariales se articulará una agenda diseñada para fomentar conexiones estratégicas entre corporaciones, startups, inversionistas, academia y gobiernos.

Japón, país invitado en una alianza estratégica

Este año, Japón será el país invitado, en el marco de una alianza entre el Tecnológico de Monterrey y la Embajada del Japón, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y la atracción de inversión de alta tecnología. La presencia japonesa añade un componente geoestratégico relevante, en un momento en el que América Latina busca diversificar socios comerciales y tecnológicos.

La organización proyecta que el evento no solo funcione como plataforma de networking, sino como catalizador de ejecución de negocios. Además del respaldo institucional del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, el encuentro cuenta con apoyo de la Secretaría de Economía, el Distrito de Innovación Monterrey y la Secretaría de Turismo, fortaleciendo la integración entre sector público y privado.

Voces clave del ecosistema tecnológico

La programación incluye a figuras destacadas del sector tecnológico y empresarial. Entre los participantes confirmados se encuentran Marco Casarin, Country Manager de Meta México; Ingrid Aviles, Head de Google Cloud México/Gemini; Maca Riva, fundadora de la plataforma Chisme Corporativo; José Menéndez, Senior Manager en Nvidia; Mitra Miller, inversionista y asesora en Mill River Capital; Betsabé Rocha, Secretaria de Economía de Nuevo León; Travis Blaise, ex-Disney y experto en storytelling; y Simón Cohen, inversionista en Shark Tank México y fundador de Henco Global.

La diversidad de perfiles apunta a un enfoque transversal que abarca tecnología, capital de riesgo, liderazgo creativo y políticas públicas, en un momento donde la inteligencia artificial redefine cadenas de valor y modelos de negocio en la región.

Agenda estratégica y enfoque en inversión

Entre las actividades más relevantes destaca la Cumbre de Desarrollo Económico, organizada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), que celebrará su reunión oficial el 17 de marzo con representantes de las 32 entidades federativas.

El 18 de marzo se desarrollará el Encuentro de Alto Nivel con Inversionistas, una mesa redonda con capitales provenientes de Nueva York, Silicon Valley, Texas, Ciudad de México y Monterrey. El encuentro culminará con el “Investor / Founder Collision incMTY”, espacio exclusivo donde 20 fundadores seleccionados presentarán sus proyectos ante potenciales inversionistas.

Asimismo, se habilitará Casa EXATEC, un espacio de networking dirigido a la comunidad de egresados del Tecnológico de Monterrey, y se desarrollarán iniciativas enfocadas en liderazgo femenino a través de Zona Shero, programa orientado a fortalecer la participación de mujeres en el ecosistema emprendedor.

El 18 de marzo también tendrá lugar el Community Fest, evento que reunirá a las comunidades de Cabrito Valley y Valley Connections, reforzando la construcción de redes empresariales regionales.

Finalmente, los incMTY AWARDS reconocerán a inversionistas, emprendedores, aliados estratégicos, mujeres líderes e iniciativas de innovación abierta que hayan generado impacto dentro del ecosistema.

Monterrey como hub regional

La magnitud del encuentro confirma la consolidación de Monterrey como un hub de innovación en América Latina. Para el entorno empresarial venezolano y regional, el incMTY Festival representa una ventana de conexión con capital internacional, tecnología emergente y oportunidades de colaboración transfronteriza.

En un contexto económico donde la transformación digital es determinante para la competitividad, espacios como incMTY buscan posicionarse no solo como vitrinas de ideas, sino como plataformas de ejecución estratégica. Con más de 10.000 participantes y una agenda orientada a resultados, la edición 2026 apunta a fortalecer el rol de México como nodo de innovación para el continente.