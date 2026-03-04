La Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia participará en CEW para fortalecer la integración energética regional

PARAMARIBO, SURINAME. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia confirmó su participación en Caribbean Energy Week (CEW) 2026, uno de los principales foros de inversión energética del Caribe, en una señal clara de que el país apuesta por reforzar su integración regional en un contexto de ajustes productivos y necesidad de nuevas inversiones.

La delegación colombiana estará encabezada por el presidente de la entidad, el Dr. Pablo Yesid Fajardo Benítez, acompañado por el gerente de Reservas y Operaciones, Dr. Nelson Gregorio Lizarazo. La presencia de la cúpula técnica y directiva de la ANH refleja el interés oficial de posicionar a Colombia como un socio estratégico en la nueva dinámica energética del Caribe.

El evento se desarrollará del 30 de marzo al 1 de abril de 2026 en Paramaribo, Surinam, y reunirá a gobiernos, inversionistas y actores clave de la industria. La agenda contempla espacios de negociación y diálogo enfocados en hidrocarburos, generación eléctrica, energías renovables, minería y mercados de carbono, en un momento en que la región gana protagonismo por nuevos descubrimientos y expansión productiva.

Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago figuran entre los mercados de mayor crecimiento y tendrán un papel relevante en el foro. La cuenca Surinam–Guyana, en particular, ha captado la atención global tras registrar descubrimientos que superan los 13.000 millones de barriles de petróleo equivalente, reconfigurando el mapa energético hemisférico.

Presión sobre el gas y la producción en Colombia

La participación colombiana ocurre en un contexto doméstico desafiante. Las reservas probadas de gas natural cubren actualmente cerca de seis años de consumo, una cifra que ha encendido alertas sobre la necesidad de acelerar la exploración y diversificar fuentes de abastecimiento.

A esto se suma el desempeño productivo de 2025, que registró una disminución interanual de 3,4 % en la producción de crudo. Este comportamiento refuerza la urgencia de sostener niveles de inversión en exploración, ampliar infraestructura y consolidar proyectos estratégicos tanto en tierra como costa afuera.

Dentro de esta estrategia, los desarrollos offshore previstos y la ampliación de la capacidad de importación de gas natural licuado (GNL) forman parte de una hoja de ruta orientada a fortalecer la seguridad energética y la estabilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

El bloque Sinú-9 destaca como uno de los focos recientes de dinamismo. Las nuevas aprobaciones de participación y la campaña de perforación multipozo programada para 2026 marcan un renovado impulso exploratorio con miras a reforzar la oferta interna de gas.

Por su parte, Ecopetrol proyecta destinar la mayor parte de su inversión de capital en 2026 a actividades de exploración y producción. La estatal apunta a una meta de producción orgánica de entre 730.000 y 740.000 barriles de petróleo equivalente diarios, buscando estabilizar los niveles actuales mientras avanza en proyectos de crecimiento offshore y onshore.

Integración regional como estrategia de largo plazo

En este escenario, CEW 2026 se presenta como una plataforma clave para articular alianzas y atraer capital hacia nuevos desarrollos. Para Colombia, la integración regional no solo representa una oportunidad comercial, sino también una herramienta para compartir capacidades técnicas, promover transferencia tecnológica y avanzar en una transición energética pragmática.

El foro está diseñado para facilitar acuerdos entre inversionistas y proyectos, así como para impulsar el contenido local y la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor energética. Desde la monetización de gas hasta la gestión sostenible de recursos, los espacios de diálogo apuntan a consolidar un bloque energético caribeño más coordinado.

Para los analistas del sector, la presencia activa de Colombia en este tipo de encuentros refuerza su intención de mantenerse competitiva en un entorno regional cada vez más dinámico, donde nuevos polos productivos están captando inversión global.

La apuesta colombiana ocurre además en un momento en que los países del Caribe buscan equilibrar expansión hidrocarburífera con compromisos climáticos y diversificación hacia energías renovables.

“Únase a nosotros para ser parte del futuro energético del Caribe. Para participar en este evento, comuníquese con [email protected]”

Con esta convocatoria, los organizadores de Caribbean Energy Week invitan a actores públicos y privados a sumarse a un proceso que podría redefinir las cadenas de suministro energético en el Caribe y abrir nuevas oportunidades de inversión en la región.