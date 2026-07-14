Stalin González plantea atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción nacional tras los terremotos en Venezuela

VENEZUELA — El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González, afirmó que Venezuela debe avanzar de manera simultánea en la atención de la emergencia generada por los terremotos del pasado 24 de junio y en un proceso de reconstrucción nacional que permita responder a los daños ocasionados por la tragedia y fortalecer las capacidades institucionales del país.

Durante una entrevista concedida al programa “Vladimir a la Carta”, González señaló que la magnitud de los desafíos actuales exige una respuesta coordinada entre distintos sectores de la sociedad, así como la implementación de medidas que permitan atender las necesidades inmediatas de la población afectada y sentar las bases para una recuperación sostenible.

El parlamentario sostuvo que los terremotos impactaron a Venezuela en un contexto complejo, caracterizado por dificultades económicas, debilidades institucionales y limitaciones en los servicios públicos. En ese sentido, consideró que el proceso de reconstrucción debe trascender la simple recuperación de infraestructura dañada y convertirse en una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante futuras contingencias.

Según explicó, la recuperación del país requerirá la participación activa de ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones públicas y actores políticos, con el objetivo de impulsar soluciones que permitan atender tanto las consecuencias inmediatas de la emergencia como los desafíos estructurales que enfrenta la nación.

Propuesta legislativa para enfrentar las consecuencias de la tragedia

González indicó que la reconstrucción nacional también demandará la adecuación del marco jurídico para responder a las necesidades derivadas de los terremotos. En ese contexto, informó que su bancada política ha venido trabajando en una propuesta de Proyecto de Ley de Emergencia destinada a facilitar las acciones de recuperación y atención a las comunidades afectadas.

De acuerdo con el dirigente, el diseño de esta iniciativa ha incluido la revisión de experiencias previas registradas en el país, entre ellas las medidas adoptadas tras el terremoto de Caracas de 1967 y el terremoto de Cariaco, además del análisis de modelos aplicados en otros países que han enfrentado desastres naturales de gran escala.

La propuesta busca establecer mecanismos que permitan agilizar la respuesta institucional, coordinar esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y facilitar la implementación de políticas orientadas a la recuperación económica y social de las zonas impactadas.

González destacó que la reconstrucción debe ser entendida como una política de Estado capaz de responder a los desafíos que surjan en el corto y largo plazo. Asimismo, señaló que el proceso requerirá recursos, planificación y un marco legal que permita acelerar decisiones relacionadas con infraestructura, servicios públicos y atención social.

Cuestionamientos a la capacidad de respuesta ante la emergencia

Durante la entrevista, González reconoció la labor realizada por los organismos de rescate y por los equipos que participaron en las operaciones de atención a las víctimas. Sin embargo, expresó preocupación por las limitaciones operativas que, a su juicio, enfrentaron los cuerpos de emergencia durante los primeros momentos posteriores al desastre.

El diputado señaló que los equipos especializados no contaban con todas las herramientas necesarias para responder a una emergencia de esa magnitud, situación que, según afirmó, evidenció la necesidad de fortalecer la preparación y los recursos destinados a la gestión de riesgos y protección civil.

Asimismo, consideró que la reacción institucional fue insuficiente durante las primeras etapas de la emergencia y valoró positivamente la autorización para el ingreso de ayuda internacional destinada a reforzar las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

Las declaraciones se producen en un momento en que diversas organizaciones nacionales e internacionales participan en las labores de apoyo a las comunidades afectadas, mientras continúan los esfuerzos para restablecer servicios esenciales y atender a las personas damnificadas.

Llamado a la unidad y la solidaridad nacional

En sus declaraciones, González hizo un llamado a la unidad de los venezolanos para enfrentar las consecuencias de los terremotos y contribuir al proceso de recuperación del país.

«Hay que ser solidarios, empáticos y también debemos reflexionar cómo hacemos que el futuro sea mejor».

El parlamentario insistió en que la emergencia representa un desafío que requiere la participación de toda la sociedad y reiteró la importancia de aprovechar el proceso de reconstrucción para impulsar cambios institucionales que fortalezcan el Estado de derecho y mejoren las condiciones de vida de la población.

Asimismo, afirmó que «tenemos la oportunidad de construir un país distinto, pero atendiendo la emergencia», destacando que la recuperación debe combinar acciones inmediatas con una visión de largo plazo orientada al desarrollo nacional.

Al concluir su intervención, González destacó la respuesta de los ciudadanos ante la tragedia y aseguró que la solidaridad demostrada por la población constituye un elemento fundamental para la recuperación del país.

«hemos demostrado que somos un pueblo solidario, hemos demostrado que somos un pueblo decidido a ayudar y en esta desgracia tenemos una oportunidad para que la política cambie y corresponda ese deseo de solidaridad y de ayudar», sentenció.