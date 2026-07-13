VCT Américas Etapa 2 comenzará el 16 de julio y definirá el camino hacia el Campeonato Mundial de VALORANT en Shanghái

LATAM, La Etapa 2 de VCT Américas comenzará el próximo 16 de julio, dando inicio a la fase decisiva de la temporada competitiva de VALORANT en el continente. El torneo marcará el comienzo de la recta final hacia el Campeonato Mundial de VALORANT que se celebrará en Shanghái, donde los mejores equipos del mundo buscarán conquistar el título más prestigioso del año.

La región de Américas ha sido reconocida durante los últimos años como una de las más exitosas dentro de la escena internacional de VALORANT. Organizaciones consolidadas, jugadores experimentados y nuevas figuras emergentes forman parte de una competencia que continúa elevando el nivel de los deportes electrónicos en la región.

Con la clasificación al campeonato mundial en juego, cada enfrentamiento tendrá una importancia crucial. Los equipos llegan a esta etapa con el objetivo de asegurar uno de los cupos disponibles y mantenerse en la lucha por el máximo honor de la temporada.

Entre los principales candidatos se encuentra Leviatán, que afronta esta nueva fase con gran confianza tras conquistar recientemente el torneo internacional celebrado en Londres. Por su parte, NRG intentará reafirmar su posición como una de las organizaciones más destacadas del panorama competitivo, mientras que G2 Esports buscará defender el campeonato regional obtenido anteriormente y ampliar su palmarés.

Cuatro plazas estarán en juego para el campeonato mundial

La clasificación al Campeonato Mundial de VALORANT en Shanghái se definirá a través de cuatro vías diferentes. Obtendrán su lugar el campeón y el subcampeón de la Etapa 2, así como los dos equipos con mayor cantidad de puntos acumulados durante la temporada.

La edición de este año también representará un momento histórico para la disciplina, ya que será la primera ocasión en la que equipos pertenecientes a los principales circuitos competitivos y organizaciones provenientes de categorías de desarrollo compartirán el mismo escenario en un campeonato mundial.

São Paulo será sede de las finales regionales

Por primera vez desde la creación de la competición, las finales de VCT Américas no se disputarán en Los Ángeles. La ciudad brasileña de São Paulo recibirá a los mejores equipos de la región entre el 4 y el 6 de septiembre para definir a los representantes que asistirán al campeonato mundial.

La elección de São Paulo refleja el crecimiento de la comunidad de deportes electrónicos en América Latina y la importancia estratégica que la región ha adquirido dentro del ecosistema competitivo de VALORANT.

Formato de competencia

La Etapa 2 contará con la participación de 12 equipos distribuidos en dos grupos. Los dos mejores conjuntos de cada grupo avanzarán directamente a la fase eliminatoria.

Los equipos que finalicen en la primera posición obtendrán un pase directo a la segunda ronda de la llave superior, mientras que aquellos que concluyan en el segundo lugar iniciarán su recorrido desde la primera ronda.

Los equipos restantes tendrán una nueva oportunidad de clasificación a través de una fase adicional, donde competirán junto a los mejores representantes de las ligas de desarrollo de la región bajo un sistema de doble eliminación.

Transmisiones y participación de los aficionados

Los encuentros podrán seguirse mediante las plataformas oficiales de transmisión de la competición, permitiendo a millones de aficionados mantenerse informados sobre el desarrollo del torneo.

Además, continuará el programa de transmisiones comunitarias autorizadas, una iniciativa que ha contribuido al crecimiento de la audiencia y al fortalecimiento de la comunidad de seguidores en toda la región.

Los aficionados también tendrán la posibilidad de asistir de manera presencial a diversos encuentros de la temporada y vivir de cerca la experiencia competitiva en uno de los escenarios más importantes de los deportes electrónicos.

Grandes marcas respaldan la competición

La temporada 2026 cuenta con el apoyo de diversas empresas internacionales que continúan apostando por el crecimiento de los deportes electrónicos y el desarrollo de experiencias para los aficionados.

Estas compañías participan mediante activaciones especiales, contenido exclusivo, experiencias interactivas y tecnología diseñada para mejorar tanto el rendimiento de los jugadores como la experiencia de quienes siguen la competición desde sus hogares.

Con el inicio de la Etapa 2 cada vez más cerca, la expectativa crece entre aficionados, equipos y organizaciones. La lucha por alcanzar el Campeonato Mundial de VALORANT en Shanghái promete ofrecer algunas de las series más emocionantes de la temporada y consolidar una vez más a la región de Américas como una de las principales potencias de la escena competitiva internacional.