LATAM Airlines movilizó más de 300 toneladas de ayuda humanitaria y 289 especialistas para apoyar la emergencia en Venezuela

La respuesta humanitaria desplegada tras los terremotos que afectaron a distintas zonas de Venezuela ha contado con el apoyo de una amplia red de organizaciones, empresas aliadas y equipos especializados que han trabajado de forma coordinada para trasladar asistencia esencial hacia las comunidades impactadas. En ese contexto, LATAM Airlines informó que logró movilizar más de 300 toneladas de ayuda humanitaria y facilitar el traslado de 289 personas vinculadas a las labores de atención y recuperación.

La operación fue ejecutada a través del programa Avión Solidario, iniciativa que permitió articular recursos logísticos y capacidades de transporte aéreo desde distintos países de la región con el objetivo de acelerar la llegada de personal especializado, insumos médicos y materiales de primera necesidad a territorio venezolano.

«En LATAM entendemos que en una emergencia como estas cada minuto cuenta y a través de Avión Solidario estamos poniendo nuestra conectividad al servicio de las organizaciones humanitarias y de las comunidades afectadas, facilitando el transporte de personas, equipos e insumos esenciales para apoyar la respuesta y la recuperación», afirmó Érika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

Red logística para acelerar la asistencia

La compañía explicó que la operación combinó vuelos cargueros y el aprovechamiento de la capacidad disponible en las bodegas de aeronaves de pasajeros, permitiendo optimizar la conectividad de la red aérea para canalizar ayuda desde diferentes puntos del continente hacia Venezuela.

Como resultado de este esfuerzo, más de 300 toneladas de suministros fueron trasladadas hacia las zonas afectadas. Entre los materiales enviados se encuentran medicamentos, insumos médicos, alimentos, plantas eléctricas, módulos destinados a hospitales de campaña y otros artículos esenciales para atender las necesidades inmediatas de las comunidades impactadas por la emergencia.

Paralelamente, la operación facilitó el traslado de 289 personas que cumplen funciones clave dentro de la respuesta humanitaria. Entre ellas se encuentran médicos, rescatistas y bomberos provenientes de Chile, Brasil, Ecuador, Perú y España, además de ciudadanos que pudieron ser repatriados en medio de la contingencia.

La coordinación logística también permitió movilizar recursos especializados destinados a las labores de búsqueda y rescate. Entre ellos destacan siete perros entrenados para la localización de víctimas, considerados una herramienta fundamental en situaciones de desastre natural.

Asimismo, se concretó el retorno de cinco médicos pertenecientes a la Fundación TAAP y el traslado de dos periodistas hacia Perú. La operación también incluyó el apoyo a iniciativas de protección animal mediante la movilización de seis perros y gatos rescatados por la Fundación Manejo Humanitario.

LATAM señaló que la asistencia se extendió además a colaboradores de la empresa y sus familias que enfrentaron distintas necesidades derivadas de la emergencia, reforzando el alcance integral de la respuesta desplegada.

A este esfuerzo se sumó la participación de trabajadores de la aerolínea, quienes organizaron una jornada especial de recolección de donaciones. Gracias a esta iniciativa se lograron reunir 35 toneladas adicionales de ayuda humanitaria destinadas a apoyar a las poblaciones afectadas.

Alianzas estratégicas y nuevos vuelos hacia Venezuela

La operación fue posible gracias a la coordinación con diversas organizaciones humanitarias y aliados estratégicos, entre ellos la Corporación Minuto de Dios, TAAP, ABACO, World Central Kitchen, Fundana, ACNUR, la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana, Perú Pendiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, además de operadores logísticos que colaboraron en la distribución de la asistencia.

Como parte de las medidas adoptadas para facilitar la movilidad durante la contingencia, LATAM Airlines Colombia activó vuelos especiales entre Bogotá y Barcelona, estado Anzoátegui, durante todo el mes de julio. Las operaciones se realizan los lunes y viernes, con salida desde la capital colombiana a las 7:35 de la mañana y retorno desde Venezuela a las 11:40, hora local.

La compañía destacó que la respuesta desplegada en Venezuela se sustenta en la experiencia acumulada por el programa Avión Solidario durante los últimos años en distintas emergencias registradas en América Latina. Entre los antecedentes más recientes figuran las operaciones humanitarias apoyadas por LATAM Airlines Colombia en las regiones de Catatumbo y Córdoba, donde la aerolínea participó durante cerca de tres meses en labores de asistencia y coordinación logística.

La movilización de ayuda, personal especializado y recursos de emergencia refleja la importancia de la cooperación entre el sector privado, organizaciones humanitarias y entidades internacionales para atender situaciones de crisis. En un contexto marcado por la necesidad de una respuesta rápida y coordinada, las capacidades logísticas y de conectividad aérea han resultado fundamentales para facilitar la llegada de asistencia a las comunidades afectadas.

Con esta nueva intervención, LATAM busca contribuir a fortalecer los esfuerzos de recuperación en Venezuela mediante el transporte oportuno de personal especializado, equipos de emergencia y ayuda humanitaria destinada a las zonas más impactadas por los terremotos, apoyando las labores de atención y reconstrucción en el país.