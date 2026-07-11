Fundación Juntos Se Puede supera las 170 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Venezuela tras el sismo

CARACAS — La Fundación Juntos Se Puede informó que ha movilizado más de 170 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela luego del doble sismo registrado el pasado 24 de junio, una operación que ha involucrado siete vuelos humanitarios desde Colombia y una amplia red de apoyo integrada por organizaciones civiles, instituciones académicas, empresas y voluntarios.

La iniciativa surgió apenas un día después de la emergencia, cuando la organización transformó sus espacios de atención al migrante en centros de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas. Lo que comenzó como una respuesta inmediata a la crisis se convirtió en una de las mayores movilizaciones humanitarias impulsadas desde Colombia hacia Venezuela en los últimos años.

Para atender el volumen de insumos recibidos, varios de los principales recintos de Bogotá fueron habilitados como centros de almacenamiento y clasificación. Entre ellos destacan el Movistar Arena, el Centro de Eventos Claro y el Centro de Convenciones Corferias, espacios que permitieron organizar la recepción y preparación de toneladas de suministros destinados a las zonas impactadas por el desastre natural.

La logística aérea ha sido un componente clave de la operación. Gracias a una alianza con las aerolíneas Avianca y Aerosucre, el primer vuelo humanitario partió con destino a Venezuela y, desde entonces, siete aeronaves han cubierto la ruta entre Bogotá y Maiquetía, trasladando alimentos, medicamentos, equipos de rescate y otros insumos esenciales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Operativo concentrado en las zonas más afectadas

Según la fundación, la ayuda ha sido distribuida principalmente en el estado La Guaira, el Distrito Capital y el estado Miranda, regiones que registraron importantes daños tras los movimientos telúricos.

Las labores en territorio venezolano están siendo coordinadas por Pedro Contreras junto con la directora del Área de Salud de la organización, la Dra. Andreina Flores, quien se trasladó al país en uno de los vuelos humanitarios para encabezar las brigadas médicas desplegadas en las comunidades afectadas.

El operativo también cuenta con el respaldo de diversas organizaciones y grupos de voluntarios, entre ellos Rotary Club, voluntarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Santa María (USM) y distintos equipos locales de rescate.

Además de la distribución de alimentos y medicamentos, la fundación señaló que ha realizado entregas de equipos considerados prioritarios para el funcionamiento de centros de salud, incluyendo plantas eléctricas e insumos médicos destinados a hospitales y centros asistenciales.

Coordinación institucional para garantizar el puente aéreo

La organización destacó que el ingreso de la ayuda ha sido posible gracias a la coordinación establecida con autoridades e instituciones involucradas en el proceso logístico. De acuerdo con la información suministrada, una alianza con la embajada venezolana y la articulación con la Cancillería de Venezuela permitieron mantener operativo el puente aéreo humanitario.

El vuelo más reciente aterrizó en la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, reforzando el flujo constante de suministros hacia las zonas afectadas.

Mientras continúa la distribución de la ayuda ya enviada, la fundación informó que en Bogotá permanecen más de 1.000 toneladas de insumos clasificados y preparados para futuros despachos. Entre los materiales almacenados se encuentran kits de alimentos y medicamentos, kits de rescate, así como paquetes especialmente diseñados para bebés y mascotas.

La reconstrucción, el próximo gran desafío

Más allá de la atención inmediata a la emergencia, la organización considera que el principal reto será la recuperación de las comunidades afectadas durante los próximos meses. La fundación sostiene que la reconstrucción requerirá una coordinación sostenida entre organizaciones civiles, instituciones públicas, voluntarios y actores internacionales.

En ese contexto, la organización reiteró la necesidad de mantener el apoyo más allá de la fase inicial de asistencia. En palabras de la fundación:

«Toda esta solidaridad tiene como objetivo llegar a los más afectados, que este puente de humanidad, de acompañamiento de Colombia y Venezuela se mantenga, no solo por 15 días, sino por el tiempo, porque reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del pasado 24 de junio requiere una sinergia y un engranaje de todo el hemisferio, de todas las buenas voluntades para levantar a Venezuela de este doble sismo que nos sacudió al final del día 24 de junio. La fundación juntos se puede sigue en sinergia con voluntariados, con rescatistas, con sistemas de salud, con hospitales, donde hemos llegado hasta con donaciones de plantas eléctricas, insumos médicos, medicamentos. Vamos a seguir desplegados en Bogotá y en Venezuela, llevando el mensaje que nos ha caracterizado, que juntos se puede».

La fundación aseguró que continuará coordinando esfuerzos desde Colombia y Venezuela para garantizar que la asistencia llegue a las comunidades más vulnerables mientras avanzan los trabajos de recuperación y reconstrucción en las regiones afectadas por el sismo.