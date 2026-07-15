Farid Rentería lidera encuesta de preferencias rumbo a la elección municipal de Playa del Carmen en 2027

Playa del Carmen, Quintana Roo.— Farid Rentería encabeza una nueva medición de preferencias ciudadanas rumbo a la elección municipal de 2027 en Playa del Carmen, de acuerdo con una encuesta elaborada por Erisan Consultores. Los resultados sitúan al militante de Morena en el primer lugar de la intención de voto, consolidándolo como uno de los perfiles con mayor presencia política dentro del municipio.

La encuesta, correspondiente a junio de 2026, otorga a Rentería el 26.2% de las preferencias ciudadanas. En segundo lugar aparece la actual presidenta municipal, Estefanía Mercado, con 24.7%. Más atrás se ubican Filiberto Martínez, con 11.1%, y Chanito Toledo, con 9.3%.

La diferencia entre los dos primeros lugares es de 1.5 puntos porcentuales, una distancia que se encuentra dentro del margen de error reportado por la propia encuestadora. Sin embargo, la medición coloca nominalmente a Rentería al frente del sondeo y refleja una competencia que comienza a tomar forma de cara a la renovación de la presidencia municipal.

Los resultados también han sido difundidos en espacios informativos y plataformas digitales de Playa del Carmen, donde han generado interés entre ciudadanos y actores políticos que siguen de cerca el panorama electoral del municipio.

Una competencia que comienza a definirse

Aunque faltan varios meses para el inicio formal del proceso electoral, la encuesta ofrece una fotografía del posicionamiento actual de los principales actores políticos locales.

El estudio muestra que Farid Rentería ha alcanzado un nivel de reconocimiento que le permite competir directamente con figuras que actualmente ocupan cargos de gobierno o cuentan con una trayectoria consolidada dentro de la política municipal.

Especialistas suelen señalar que este tipo de mediciones no anticipan resultados definitivos, pero sí permiten identificar tendencias, niveles de conocimiento público y capacidad de movilización política en etapas tempranas de una contienda electoral.

En este contexto, el desempeño de Rentería destaca por la distancia que mantiene frente a otros aspirantes incluidos en el sondeo, superando por más de 15 puntos porcentuales al tercer lugar de la medición.

Actividad territorial y cercanía con la comunidad

El crecimiento de la presencia política de Rentería coincide con una etapa de intensa actividad comunitaria en diferentes zonas de Playa del Carmen.

Durante las últimas semanas, ha realizado recorridos por diversas colonias del municipio, donde ha sostenido encuentros con vecinos, comerciantes, jóvenes y trabajadores. Estas reuniones han estado orientadas a recopilar propuestas y conocer de primera mano las necesidades de distintos sectores de la población.

La estrategia busca fortalecer la participación ciudadana y construir una agenda basada en temas relacionados con desarrollo urbano, bienestar social, oportunidades para la juventud y fortalecimiento comunitario.

En una ciudad caracterizada por su acelerado crecimiento económico y poblacional, las demandas relacionadas con infraestructura, servicios públicos, movilidad y calidad de vida continúan ocupando un lugar prioritario dentro de la conversación pública.

Experiencia dentro de la Cuarta Transformación

Parte del posicionamiento alcanzado por Rentería también está vinculado a su trayectoria dentro de Morena y a su experiencia en programas federales.

Antes de esta nueva etapa política, se desempeñó como director estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo, una responsabilidad documentada en comunicaciones oficiales del Gobierno del Estado.

Tras concluir esa función en junio de 2026, anunció que mantendría una participación activa dentro de Morena, particularmente en Playa del Carmen, mediante labores de organización territorial, fortalecimiento comunitario y participación ciudadana.

Su perfil ha sido asociado con temas relacionados con la generación de oportunidades para jóvenes, el desarrollo social y la construcción de espacios de participación para distintos sectores de la población.

Encuesta marca el inicio de una nueva etapa política

La medición de Erisan Consultores no define anticipadamente el resultado de la elección municipal de 2027, pero sí ofrece una referencia sobre el posicionamiento actual de los actores políticos con presencia en Playa del Carmen.

Los resultados reflejan un escenario competitivo y muestran que la contienda por la presidencia municipal podría desarrollarse en un contexto de amplia participación y constante movimiento político durante los próximos meses.

Con el proceso electoral aún en construcción, la encuesta coloca a Farid Rentería como una de las figuras con mayor visibilidad dentro del panorama local y como un actor relevante en la ruta hacia la próxima sucesión municipal de Playa del Carmen.