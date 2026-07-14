Ismael Burgueño lidera las preferencias de Morena rumbo a la gubernatura de Baja California en 2027

Tijuana, Baja California.— Ismael Burgueño se mantiene como el perfil con mayor respaldo dentro de Morena de cara al proceso electoral que definirá la gubernatura de Baja California en 2027, según los resultados más recientes de la Encuesta de Encuestas elaborada por PollsMX.

La medición, actualizada al 10 de julio de 2026, sitúa al alcalde con licencia de Tijuana en la primera posición de las preferencias internas del partido con 28,8% de apoyo, una cifra que le permite conservar una ventaja significativa frente al resto de los aspirantes considerados en el estudio.

De acuerdo con los datos difundidos por PollsMX, Burgueño supera por casi doce puntos porcentuales a Julieta Ramírez, quien ocupa el segundo lugar con 17% de las preferencias. En tercer puesto aparece Montserrat Caballero con 14,9%, seguida por Alfredo Álvarez Cárdenas con 7,5%, Evangelina Moreno con 6,4% y Armando Ayala con 5,4%.

Los resultados reflejan una diferencia amplia entre el líder de la medición y el resto de los perfiles evaluados, consolidando a Burgueño como una de las figuras con mayor presencia dentro del movimiento político que gobierna actualmente el estado fronterizo.

La Encuesta de Encuestas de PollsMX integra distintos ejercicios de opinión pública para ofrecer una visión general de las tendencias electorales. En este contexto, el desempeño de Burgueño muestra una posición favorable dentro del proceso de definición interna que Morena deberá afrontar rumbo a la elección estatal de 2027.

El estudio evidencia que el exalcalde de Tijuana mantiene una ventaja cercana a los doce puntos sobre su competidora más cercana, un margen que fortalece su posición dentro de la carrera interna del partido. La diferencia también lo coloca por encima del resto de los perfiles evaluados en la medición.

Diversos observadores políticos señalan que la experiencia administrativa y el nivel de reconocimiento alcanzado durante su gestión en Tijuana han contribuido a fortalecer su presencia dentro de Morena. La ciudad, considerada una de las más importantes de México por su población y actividad económica, representa un escenario estratégico para cualquier proyecto político en Baja California.

Además, la trayectoria partidista de Burgueño y su participación en distintos espacios de gobierno han impulsado su visibilidad entre militantes y simpatizantes del movimiento. Estos factores han sido señalados como elementos que explican su posicionamiento dentro de las encuestas más recientes.

Baja California se mantiene como una entidad clave dentro del panorama político nacional debido a su ubicación fronteriza, su dinamismo económico y su relevancia en sectores como la manufactura, el comercio y la inversión. En este contexto, la definición de candidaturas rumbo a 2027 comienza a atraer la atención de actores políticos y analistas.

Aunque todavía faltan etapas importantes antes de la selección oficial de candidatos, las mediciones de opinión continúan siendo una referencia para evaluar la fortaleza de los distintos aspirantes. Los resultados actuales muestran a Burgueño como el perfil con mayor respaldo dentro de Morena, mientras otros contendientes buscan ampliar su presencia entre la militancia y el electorado.

La evolución de las preferencias durante los próximos meses será determinante para conocer si la tendencia observada por PollsMX se mantiene o si surgen cambios dentro del escenario político estatal. Por ahora, la más reciente Encuesta de Encuestas confirma que Ismael Burgueño encabeza las preferencias de Morena rumbo a la gubernatura de Baja California y se posiciona como uno de los principales aspirantes para competir en las elecciones de 2027.