Elías Matta plantea reforma integral del BCV ante presiones inflacionarias y distorsiones institucionales

Caracas.- En medio de un entorno económico marcado por elevados niveles de inflación y crecimiento acelerado de la liquidez, el ingeniero y exparlamentario de la Asamblea Nacional, Elías Matta, planteó la necesidad de impulsar una reforma profunda de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) con el objetivo de restablecer su autonomía y corregir distorsiones institucionales acumuladas en los últimos años.

La propuesta se centra en fortalecer el rol del ente emisor como garante de la estabilidad macroeconómica, en un contexto donde diversos indicadores reflejan presiones significativas sobre el sistema monetario. Matta subrayó que el país requiere un Banco Central que cumpla plenamente su función de preservar el valor de la moneda y contener la inflación.

«Un Banco Central verdaderamente autónomo es una condición indispensable para la estabilidad macroeconómica y la recuperación sostenida del país. Sin disciplina monetaria no hay confianza, y sin confianza no hay inversión ni crecimiento», señaló el exparlamentario.

Reforma institucional y rol del Parlamento

El planteamiento incluye una serie de cambios orientados a reforzar los mecanismos institucionales del BCV. Entre ellos, destaca la restitución del papel de la Asamblea Nacional en la designación y ratificación de las autoridades del organismo, así como el fortalecimiento de su autonomía técnica, operativa y financiera.

Asimismo, Matta propuso establecer límites claros al financiamiento monetario del gasto público, incrementar la transparencia en la publicación de estadísticas económicas y crear mecanismos independientes de rendición de cuentas y auditoría.

«El Banco Central debe volver a ser un organismo técnico, independiente y creíble, orientado exclusivamente a la estabilidad monetaria y no a la financiación de políticas fiscales», afirmó Matta.

El exdiputado recordó que las modificaciones legales introducidas a partir de 2015 redujeron los contrapesos institucionales y limitaron la capacidad de supervisión de la Asamblea Nacional, lo que —según su análisis— contribuyó a una mayor vinculación entre la política monetaria y las necesidades fiscales del Ejecutivo.

Indicadores económicos reflejan presiones monetarias

Como parte de su argumentación, Matta presentó cifras correspondientes al primer trimestre de 2026 que evidencian el comportamiento reciente de variables clave. “En lo que va de año, la liquidez monetaria creció un 76% solo entre enero y marzo, mientras que la base monetaria tuvo un incremento del 790% en los últimos doce meses hasta marzo de 2026”.

En cuanto a la evolución de los precios, indicó que la inflación acumulada en el primer trimestre alcanzó 71,8%, mientras que la tasa anualizada se ubicó en 649,5% entre marzo de 2025 y marzo de 2026. De acuerdo con estimaciones de economistas citadas por el exparlamentario, este indicador podría escalar hasta 720% hacia mediados de año si se mantiene el ritmo actual de expansión monetaria.

Estos datos reflejan un entorno complejo en el que la política monetaria continúa siendo un factor determinante en la dinámica económica, particularmente en lo relacionado con la estabilidad de precios y el poder adquisitivo.

Impacto en la economía y perspectivas

Matta advirtió que la continuidad de altos niveles de emisión monetaria, junto con tasas de inflación elevadas, representa un obstáculo para la recuperación económica del país. Según su planteamiento, estas condiciones afectan directamente variables como el salario real, el ahorro y la capacidad productiva.

El exparlamentario señaló que el ajuste de estas distorsiones requiere acciones estructurales y sostenidas en el tiempo, centradas en la disciplina monetaria y el fortalecimiento institucional.

«Cada mes que pasa sin corregir esta anomalía institucional, la hiperinflación castiga con más fuerza a la población más vulnerable», enfatizó Matta.

En este contexto, reiteró que la recuperación económica de Venezuela dependerá en gran medida de la reconstrucción de sus instituciones y del respeto a la autonomía de organismos clave como el Banco Central, cuya función resulta esencial para restablecer la confianza y sentar las bases de un crecimiento sostenido.