Stalin González plantea reformas institucionales y económicas para impulsar la reconstrucción de Venezuela

El dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) y diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, afirmó este viernes que Venezuela requiere una reforma estructural basada en la transparencia institucional, la seguridad jurídica y la apertura económica como parte de una agenda orientada a la recuperación del país.

Durante su participación en el Pleno Regional de UNT realizado en Acarigua, estado Portuguesa, González sostuvo un encuentro con dirigentes y militantes de la organización política para discutir los principales desafíos económicos y sociales que enfrenta Venezuela, así como las posibles medidas orientadas a fortalecer la institucionalidad y promover la estabilidad nacional.

En el encuentro, el parlamentario señaló que la situación económica y social continúa afectando de manera directa a los ciudadanos, especialmente por las dificultades relacionadas con servicios públicos, el deterioro del ingreso y las limitaciones del sistema de salud.

González indicó que la población enfrenta diariamente problemas asociados al suministro de agua potable, interrupciones eléctricas y condiciones precarias en hospitales públicos, factores que, a su juicio, requieren respuestas inmediatas y políticas de largo plazo enfocadas en la recuperación de los servicios esenciales.

Transparencia y fortalecimiento institucional

Durante su intervención, González destacó que cualquier proceso de reconstrucción nacional debe apoyarse en instituciones sólidas y mecanismos de transparencia que permitan recuperar la confianza ciudadana y atraer estabilidad económica.

El dirigente, quien también encabeza el Grupo Parlamentario Libertad, señaló que la falta de acceso a cifras oficiales y datos públicos ha dificultado el seguimiento de indicadores económicos y sociales en el país.

Asimismo, sostuvo que la recuperación económica necesita avanzar junto con reformas institucionales orientadas a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema financiero nacional.

En materia económica, González advirtió que el deterioro del salario y las dificultades de las familias venezolanas guardan relación con la debilidad de la moneda y la falta de confianza en las instituciones financieras.

Como parte de las propuestas planteadas durante el encuentro regional, mencionó la necesidad de impulsar medidas técnicas dirigidas a reforzar la autonomía del Banco Central de Venezuela, mejorar la transparencia de las cuentas públicas y promover la reinserción financiera internacional del país.

“El país real ya no compra espejismos, quiere soluciones económicas que le den valor a su esfuerzo diario”, afirmó.

El parlamentario también expresó que los recursos petroleros y gasíferos del país deben traducirse en mejoras concretas para la población, particularmente en sectores vinculados a la electricidad, la salud y la educación.

UNT destaca necesidad de acuerdos y participación política

En el pleno regional también participó el presidente de Un Nuevo Tiempo en Portuguesa, Édgar Rivera, quien destacó la importancia de la participación de distintos sectores políticos en el actual contexto nacional.

Rivera afirmó que el país necesita espacios de entendimiento y coordinación que permitan avanzar hacia escenarios de estabilidad política, económica y social.

“Es necesario que juntos empujemos un cambio real en el marco de la estabilización política, económica y social que nuestro país demanda hoy en día”, afirmó.

El dirigente regional señaló además que los desafíos económicos y sociales requieren consensos amplios y una agenda enfocada en atender las necesidades de la población.

Coherencia política y agenda legislativa

Durante la actividad también intervino Jesús Orlando Perozo, secretario general de la organización en Portuguesa, quien resaltó la trayectoria política de Un Nuevo Tiempo y el trabajo desarrollado por sus representantes parlamentarios.

Perozo destacó la participación del Grupo Parlamentario Libertad en iniciativas legislativas relacionadas con medidas de reconciliación y atención a demandas ciudadanas.

“Un Nuevo Tiempo siempre ha sido un partido de coherencia política. Destacamos el trabajo de nuestros parlamentarios y del Grupo Parlamentario Libertad en la aprobación de la Ley de Amnistía, que permitió el reencuentro de miles de familias venezolanas. Siempre hemos sido una organización que respalda las demandas de la gente”, enfatizó Perozo.

El encuentro regional de UNT en Portuguesa se desarrolló como parte de las actividades políticas y organizativas de la tolda opositora en distintas regiones del país, en medio del debate nacional sobre recuperación económica, fortalecimiento institucional y estabilidad social.