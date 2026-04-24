Nelson Hernández plantea hoja de ruta para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional

Caracas.– Un diagnóstico detallado sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y una propuesta integral para su modernización marcaron la intervención del experto energético Nelson Hernández durante el foro “Estado Crítico y Futuro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, organizado por el Grupo Ideas para Venezuela.

Durante su presentación, el también investigador y miembro de la Academia de Ingeniería de Venezuela advirtió que la red eléctrica del país enfrenta un deterioro estructural significativo, producto del envejecimiento de la infraestructura y la falta de inversiones sostenidas en mantenimiento y expansión. A su juicio, este rezago compromete la confiabilidad del servicio en un contexto económico complejo.

Hernández explicó que la demanda eléctrica registró un crecimiento sostenido hasta 2009, seguido de una desaceleración marcada por la crisis económica que se ha extendido hasta 2025. Este comportamiento, indicó, evidencia la necesidad urgente de intervenir el sistema para evitar mayores fallas y restablecer niveles adecuados de suministro.

En este contexto, el especialista destacó el papel de la generación distribuida y las energías renovables como elementos clave para fortalecer la resiliencia del SEN y avanzar hacia la descarbonización. Subrayó que la radiación solar presenta variaciones regionales importantes, pero que existen zonas con alto potencial para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, como el estado Nueva Esparta, donde la incidencia solar alcanza niveles técnicamente favorables cercanos a 1,65 MWh/m2/año.

Como ejemplo concreto, Hernández mencionó la planta fotovoltaica “Solar Prevín”, ubicada en El Vigía, estado Mérida, con capacidad instalada de 50 MW. Según detalló, esta instalación alcanzó una generación de hasta 39 MW en un día de alta radiación solar en 2026. “En un único día, esa instalación generó 135 MWh, suficiente para cubrir entre 9.000 y 11.000 hogares, y evitó la quema de aproximadamente 35.000 litros de diésel y la emisión de gases de efecto invernadero”, explicó Hernández.

El proyecto, añadió, demuestra la viabilidad técnica y económica de este tipo de iniciativas en el país. “El proyecto demandó una inversión aproximada de 55 millones de dólares y se puso en operación en nueve meses, demostrando la escalabilidad y los tiempos razonables de ejecución para la generación solar”, precisó.

No obstante, el experto señaló que la matriz de generación eléctrica en Venezuela continúa dependiendo en gran medida de plantas térmicas y del gas natural, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a la volatilidad de los combustibles. En este sentido, planteó la necesidad de acelerar la incorporación de fuentes renovables como la solar y la eólica, no solo por razones ambientales, sino también por su competitividad en costos.

Hernández citó estimaciones del costo nivelado de energía (LCOE), ubicando a las tecnologías solar y eólica en un rango de entre 3 y 4 centavos de dólar por kWh, frente a aproximadamente 8 centavos para plantas de ciclo combinado a gas. Este diferencial, sostuvo, refuerza la conveniencia económica de avanzar en la transición energética.

En materia tarifaria, el especialista alertó sobre el desfase de los precios del servicio eléctrico en el país. Indicó que la tarifa doméstica hidroeléctrica ronda los 0,02 dólares por kWh, significativamente por debajo del promedio mundial de 0,19 dólares. Esta brecha, advirtió, dificulta la atracción de inversiones necesarias para la recuperación del sistema sin generar impactos económicos abruptos en los usuarios.

Como alternativa, propuso una estrategia gradual de ajuste tarifario, acompañada de mecanismos que protejan a los sectores más vulnerables. En ese marco, presentó un modelo de prepago inteligente que permitiría gestionar subsidios de manera focalizada mediante medidores bidireccionales, sistemas de recarga y pagos móviles en tiempo real.

El esquema plantea que los usuarios paguen según su consumo, mientras el Estado otorga subsidios directos y específicos. Su implementación requeriría reformas regulatorias, marcos contractuales claros y una mayor participación del sector privado, además de garantías para la sostenibilidad de los subsidios.

Asimismo, Hernández destacó la importancia de desarrollar proyectos piloto regionales para validar este modelo, así como de avanzar en la instalación de redes inteligentes que permitan la interoperabilidad entre operadores y usuarios que también generen energía, conocidos como prosumidores.

En paralelo, subrayó la necesidad de optimizar la gestión del gas natural, reduciendo emisiones y aprovechando este recurso tanto para generación eléctrica como para procesos industriales, en coordinación con iniciativas internacionales.

La propuesta integral presentada apunta a transformar el SEN mediante la adopción de nuevas tecnologías, la expansión de la generación distribuida y un esquema de financiamiento mixto que combine inversión privada, regulación eficiente y subsidios focalizados.

Finalmente, el experto enfatizó que la modernización del sistema eléctrico no solo es clave para garantizar la estabilidad del suministro, sino también para impulsar el desarrollo económico. Según concluyó, esta transformación permitiría reducir pérdidas, ampliar el acceso a la energía y generar beneficios ambientales de largo plazo.