Agricultura Nacional refuerza su liderazgo en el agro mexicano con nuevo reconocimiento nacional

Ciudad de México.— La empresa Agricultura Nacional S.A. de C.V. (Dragón) fue reconocida con el Premio Nacional Agroalimentario 2026, un galardón que distingue a organizaciones destacadas por su desempeño, innovación y contribución al desarrollo del sector agroindustrial en México.

El reconocimiento fue entregado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) durante su Asamblea Anual, en un contexto en el que el sector agroalimentario continúa consolidándose como un componente relevante de la economía nacional, tanto por su contribución al empleo como por su dinamismo en exportaciones.

Con este logro, la compañía alcanza su tercer Premio Nacional Agroalimentario —tras los obtenidos en 2020 y 2022—, reflejando una trayectoria caracterizada por la consistencia operativa y la adaptación a un entorno cada vez más competitivo.

Fundada hace 90 años, Agricultura Nacional ha mantenido una operación ininterrumpida, evolucionando hacia un modelo enfocado en soluciones integrales para el campo. Su estructura incluye una amplia red de socios comerciales, portafolio diversificado de marcas y una infraestructura logística que le permite operar a nivel nacional.

El galardón se basa en una evaluación integral sustentada en el Modelo Agroalimentario de Calidad (MAC), el cual considera factores como la gestión organizacional, la eficiencia operativa, la relación con clientes y la generación de valor. Este enfoque permite identificar a las empresas con mejores prácticas dentro del sector.

En palabras de Luis Xavier Quijano Garmendia, Director General y Presidente del Consejo de Administración de Empresas Dragón:

“Con un profundo sentimiento de admiración y agradecimiento, felicito al Ing. Martín Fueyo Mc Donald, Director General de ANSA por su liderazgo, esfuerzo y el trabajo de todo el equipo que conforma la compañía. Hoy obtienen el resultado de lo sembrado estos años al recibir por tercera vez este reconocimiento en un momento tan significativo para la historia de ANSA”.

El reconocimiento ocurre en un momento en el que la agricultura adquiere un papel cada vez más estratégico a nivel global. Más allá de su función productiva, el sector es considerado un componente clave para la estabilidad económica y social, debido a su impacto en variables como el abastecimiento de alimentos, el empleo y el comercio internacional.

En este sentido, el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado hacia una visión más amplia que prioriza la estabilidad, la sostenibilidad y la diversificación de la producción, en un entorno marcado por desafíos como el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales.

México, por su ubicación geográfica, diversidad climática y cercanía con mercados clave, cuenta con condiciones favorables para fortalecer su posición en el comercio agroalimentario internacional.

Al respecto, el Ing. Martín Fueyo Mc Donald, Director General de ANSA, señaló:

“México tiene una oportunidad única de consolidarse como una potencia agroalimentaria. No solo por su capacidad productiva, sino por su ubicación, su diversidad climática y su cercanía con los principales mercados. Pero para lograrlo, necesitamos fortalecer la productividad, la tecnificación y la sostenibilidad del campo”.

Asimismo, enfatizó la importancia de mejorar los modelos de producción:

“Hoy el verdadero reto no es producir más, sino producir mejor. La agricultura no solo genera alimentos; genera empleo, estabilidad social, comercio exterior y seguridad nacional. Por eso, invertir en el campo no es una opción, es una estrategia de país”.

De acuerdo con análisis sectoriales, el agro enfrenta tanto desafíos como oportunidades. Entre los principales retos se encuentran la necesidad de incrementar la productividad y adaptarse a condiciones ambientales cambiantes, mientras que tendencias como el nearshoring y la innovación tecnológica abren nuevas posibilidades de crecimiento.

En este contexto, Agricultura Nacional ha impulsado iniciativas orientadas a la sostenibilidad y la innovación. Entre ellas destacan la adopción de soluciones biorracionales, la mejora en el desempeño ambiental de sus productos, programas de manejo responsable de envases y el fortalecimiento de la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio.

Además, la empresa ha promovido el desarrollo del talento en el sector, incluyendo iniciativas para impulsar el liderazgo femenino en el ámbito rural y técnico.

El Ing. Manuel J. Estévez García, gerente nacional de mercadotecnia en ANSA, destacó:

“Noventa años nos comprometen con el productor, con la ciencia aplicada en campo y con un desempeño ambiental cada vez más robusto. Nuestra propuesta es clara: resultados medibles, cumplimiento y cercanía. Este reconocimiento fortalece la confianza de nuestros clientes y aliados estratégicos. Más allá del prestigio, valida nuestra capacidad de generar valor real en el mercado y de sostener relaciones comerciales de largo plazo”.

Con una visión centrada en la innovación y la eficiencia, la compañía proyecta continuar fortaleciendo su presencia en el sector, ampliando sus validaciones técnicas en campo y consolidando su contribución al desarrollo sostenible del agro mexicano.