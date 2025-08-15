El emprendedor Steve Laidlaw lanza Digital24 en Dubái para proyectar historias de éxito de empresas venezolanas al mundo

El emprendedor Steve Laidlaw ha anunciado el lanzamiento oficial de Digital24, una plataforma de distribución de comunicados de prensa con sede en Dubái que busca ayudar a pequeñas y medianas empresas de Venezuela a compartir sus historias de éxito con audiencias internacionales.

Digital24 ofrece publicación garantizada en medios globales como Yahoo Finanzas, Google News y MSN News, brindando a las empresas venezolanas visibilidad y credibilidad más allá de las fronteras.

“En Venezuela tenemos marcas y emprendedores con un enorme potencial y relatos inspiradores, pero muchas veces no cuentan con los canales adecuados para que esas historias sean escuchadas a nivel internacional”, afirmó Steve Laidlaw, fundador de Digital24. “Al establecer nuestra base en Dubái, un centro de negocios y medios en pleno crecimiento, damos a las empresas venezolanas una puerta de entrada al mundo.”

La plataforma ofrece soluciones completas de relaciones públicas, que incluyen redacción profesional, distribución estratégica y seguimiento en medios. Su enfoque está diseñado para ser accesible y escalable, permitiendo que tanto startups como negocios consolidados puedan ampliar su presencia en mercados como Norteamérica, Medio Oriente y Europa.

Dubái fue elegida estratégicamente como sede debido a su infraestructura digital de vanguardia y su ubicación como puente entre Oriente y Occidente.

“Con Digital24 no se trata solo de enviar comunicados, sino de construir una presencia sólida y constante para nuestros clientes, asegurando que su mensaje llegue a las audiencias correctas en el momento adecuado”, añadió Laidlaw.

Para más información o para enviar un comunicado de prensa, visite www.digital24.com.